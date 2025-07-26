  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بعد زواج استمر حوالي 40 عاما.. عارض صحي يكشف عدم نسب 5 أولاد إلى أبيهم

بعد زواج استمر حوالي 40 عاما.. عارض صحي يكشف عدم نسب 5 أولاد إلى أبيهم

2025-07-26 07:02:31
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الشرعية‭ ‬بنفي‭ ‬نسب‭ ‬أولاد‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬مطلقته،‭ ‬وإلغاء‭ ‬كافة‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النسب‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوازات،‭ ‬بعد‭ ‬اثبات‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬الأب‭ ‬البيولوجي‭ ‬لهم‭ ‬جميعا،‭ ‬وأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬المبينة‭ ‬بتقرير‭ ‬الخبرة‭ ‬الفنية‭ ‬لها‭ ‬حجية‭ ‬شرعية‭ ‬وقانونية‭ ‬قاطعة‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬العكس‭.‬

وقالت‭ ‬وكيلة‭ ‬الزوج‭ ‬المحامية‭ ‬ابتسام‭ ‬الصباغ‭: ‬إن‭ ‬موكلها‭ ‬طلق‭ ‬زوجته‭ ‬بعد‭ ‬زواج‭ ‬استمر‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬وأنجب‭ ‬منها‭ ‬5‭ ‬أبناء،‭ ‬وبسبب‭ ‬عارض‭ ‬مرضي‭ ‬تعرض‭ ‬له،‭ ‬اكتشف‭ ‬صدفة‭ ‬أنه‭ ‬يستحيل‭ ‬عليه‭ ‬الانجاب،‭ ‬وبعد‭ ‬رحلة‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬وإجراء‭ ‬فحص‭ ‬البصمة‭ ‬الوراثية‭ ‬تبين‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬صلة‭ ‬نسب‭ ‬مع‭ ‬الأولاد،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقدم‭ ‬ببلاغ‭ ‬لدى‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬والذي‭ ‬أحيل‭ ‬إلى‭ ‬النيابة،‭ ‬وبعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬نسبهم‭ ‬إليه‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬شرعية‭ ‬تتعلق‭ ‬بنفي‭ ‬النسب‭.‬

ودفعت‭ ‬المحامية‭ ‬ابتسام‭ ‬الصباغ‭ ‬بالمقرر‭ ‬في‭ ‬فقه‭ ‬المذهب‭ ‬الجعفري‭ ‬بأن‭ ‬نسب‭ ‬الولد‭ ‬لأبيه‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬يثبت‭ ‬بالفراش‭ ‬والإقرار‭ ‬والبينة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬مشروط‭ ‬بعدم‭ ‬تناقضه‭ ‬مع‭ ‬قواعد‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬أمكن‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬الولد‭ ‬بالزوج‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬ظاهر‭ ‬الشرع،‭ ‬فمتى‭ ‬علم‭ ‬الحاكم‭ ‬بهذا‭ ‬الإمكان‭ ‬قضى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الإثبات،‭ ‬ومستند‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ (‬الولد‭ ‬للفراش‭)‬،‭ ‬فإنه‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ولد‭ ‬للفراش‭ ‬حتى‭ ‬يثبت‭ ‬العكس،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬ثبت‭ ‬عدم‭ ‬إمكان‭ ‬الإلحاق‭ ‬واقعياً‭ ‬أو‭ ‬علمياً‭ ‬فلا‭ ‬يصح‭ ‬إلحاق‭ ‬الولد‭ ‬بالزوج‭ ‬وإثبات‭ ‬النسب‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحال‭ ‬استناداً‭ ‬الى‭ ‬قاعدة‭ ‬الفراش‭ ‬والقاعدة‭ ‬المتفرعة‭ ‬عليها‭ ‬وهي‭ ‬إمكان‭ ‬الإلحاق،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬المانع‭ ‬الخلقي‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬حالة‭ ‬اختلاف‭ ‬الأنزيمات‭ ‬وفصائل‭ ‬الدم‭ ‬بين‭ ‬الأصول‭ ‬والفروع‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭: ‬ان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬الخبرة‭ ‬الفنية‭ ‬لفحص‭ ‬الجينات‭ ‬الوراثية‭ ‬ DNA ‭ ‬بمختبر‭ ‬البحث‭ ‬الجنائي‭ ‬التابع‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للأدلة‭ ‬المادية‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمدعي‭ ‬والمدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬والأولاد‭ ‬الخمسة‭ ‬المطلوب‭ ‬نفي‭ ‬نسبهم،‭ ‬أنه‭ ‬ينفي‭ ‬نفياً‭ ‬قاطعاً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأولاد‭ ‬الخمسة‭ ‬من‭ ‬صلب‭ ‬المدعي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬تقرير‭ ‬الخبرة‭ ‬الفنية‭ ‬والمودع‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬القضية‭ ‬والذي‭ ‬قطع‭ ‬أيضاً‭ ‬باستحالة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأولاد‭ ‬من‭ ‬صلب‭ ‬المدعي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يثبت‭ ‬معه‭ ‬نسبهم‭ ‬إلى‭ ‬المدعي‭ ‬بفراش‭ ‬الزوجية‭ ‬السابقة،‭ ‬وبما‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬الإقرار‭ ‬الصادر‭ ‬منه‭ ‬بالبنوة‭ ‬مما‭ ‬يكذبه‭ ‬العقل،‭ ‬لأنه‭ ‬مما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬لهذه‭ ‬النتائج‭ -‬المبينة‭ ‬بتقرير‭ ‬الخبرة‭ ‬الفنية‭- ‬حجية‭ ‬شرعية‭ ‬وقانونية،‭ ‬وهي‭ ‬حجية‭ ‬قاطعة‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬العكس،‭ ‬لأن‭ ‬فحص‭ ‬الجينات‭ ‬الوراثية‭ ‬يعدُّ‭ ‬من‭ ‬القرائن‭ ‬العلمية‭ ‬القاطعة‭ ‬الدلالة‭ ‬في‭ ‬نفي‭ ‬الأبوة‭ ‬أو‭ ‬البنوة،‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬القرائن‭ ‬في‭ ‬إثباتهما‭ ‬أيضاً‭ ‬بحسب‭ ‬قواعد‭ ‬النظم‭ ‬المعملية‭ ‬المقررة،‭ ‬لأن‭ ‬اختلاف‭ ‬الأنزيمات‭ ‬وفصائل‭ ‬الدم‭ ‬بين‭ ‬الأصول‭ ‬والفروع‭ ‬يعدُّ‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬المانع‭ ‬الخلقي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يثبت‭ ‬به‭ ‬نسب‭ ‬الولد‭ ‬إلى‭ ‬الرجل‭.‬

وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬أولا‭: ‬بنفي‭ ‬نسب‭ ‬الأولاد‭ ‬الخمسة‭ ‬عن‭ ‬المدعي‭ ‬وبإلغاء‭ ‬كافة‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النسب،‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬السابع‭ (‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الالكترونية‭) ‬والثامن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوزات‭ ‬والإقامة‭ ‬كلِ‭ ‬بصفته،‭ ‬وبإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬السابع‭ ‬والثامن‭ ‬بمحو‭ ‬اسم‭ ‬المدعي،‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المستندات‭ ‬الرسمية‭ ‬الثبوتية‭ ‬للأولاد‭ ‬الخمسة‭.‬

MENAFN26072025000055011008ID1109846685

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث