بعد زواج استمر حوالي 40 عاما.. عارض صحي يكشف عدم نسب 5 أولاد إلى أبيهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬وكيلة‭ ‬الزوج‭ ‬المحامية‭ ‬ابتسام‭ ‬الصباغ‭: ‬إن‭ ‬موكلها‭ ‬طلق‭ ‬زوجته‭ ‬بعد‭ ‬زواج‭ ‬استمر‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬وأنجب‭ ‬منها‭ ‬5‭ ‬أبناء،‭ ‬وبسبب‭ ‬عارض‭ ‬مرضي‭ ‬تعرض‭ ‬له،‭ ‬اكتشف‭ ‬صدفة‭ ‬أنه‭ ‬يستحيل‭ ‬عليه‭ ‬الانجاب،‭ ‬وبعد‭ ‬رحلة‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬وإجراء‭ ‬فحص‭ ‬البصمة‭ ‬الوراثية‭ ‬تبين‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬صلة‭ ‬نسب‭ ‬مع‭ ‬الأولاد،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقدم‭ ‬ببلاغ‭ ‬لدى‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬والذي‭ ‬أحيل‭ ‬إلى‭ ‬النيابة،‭ ‬وبعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬نسبهم‭ ‬إليه‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬شرعية‭ ‬تتعلق‭ ‬بنفي‭ ‬النسب‭.‬

ودفعت‭ ‬المحامية‭ ‬ابتسام‭ ‬الصباغ‭ ‬بالمقرر‭ ‬في‭ ‬فقه‭ ‬المذهب‭ ‬الجعفري‭ ‬بأن‭ ‬نسب‭ ‬الولد‭ ‬لأبيه‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬يثبت‭ ‬بالفراش‭ ‬والإقرار‭ ‬والبينة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬مشروط‭ ‬بعدم‭ ‬تناقضه‭ ‬مع‭ ‬قواعد‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬أمكن‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬الولد‭ ‬بالزوج‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬ظاهر‭ ‬الشرع،‭ ‬فمتى‭ ‬علم‭ ‬الحاكم‭ ‬بهذا‭ ‬الإمكان‭ ‬قضى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الإثبات،‭ ‬ومستند‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ (‬الولد‭ ‬للفراش‭)‬،‭ ‬فإنه‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ولد‭ ‬للفراش‭ ‬حتى‭ ‬يثبت‭ ‬العكس،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬ثبت‭ ‬عدم‭ ‬إمكان‭ ‬الإلحاق‭ ‬واقعياً‭ ‬أو‭ ‬علمياً‭ ‬فلا‭ ‬يصح‭ ‬إلحاق‭ ‬الولد‭ ‬بالزوج‭ ‬وإثبات‭ ‬النسب‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحال‭ ‬استناداً‭ ‬الى‭ ‬قاعدة‭ ‬الفراش‭ ‬والقاعدة‭ ‬المتفرعة‭ ‬عليها‭ ‬وهي‭ ‬إمكان‭ ‬الإلحاق،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬المانع‭ ‬الخلقي‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬حالة‭ ‬اختلاف‭ ‬الأنزيمات‭ ‬وفصائل‭ ‬الدم‭ ‬بين‭ ‬الأصول‭ ‬والفروع‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭: ‬ان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬الخبرة‭ ‬الفنية‭ ‬لفحص‭ ‬الجينات‭ ‬الوراثية‭ ‬ DNA ‭ ‬بمختبر‭ ‬البحث‭ ‬الجنائي‭ ‬التابع‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للأدلة‭ ‬المادية‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمدعي‭ ‬والمدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬والأولاد‭ ‬الخمسة‭ ‬المطلوب‭ ‬نفي‭ ‬نسبهم،‭ ‬أنه‭ ‬ينفي‭ ‬نفياً‭ ‬قاطعاً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأولاد‭ ‬الخمسة‭ ‬من‭ ‬صلب‭ ‬المدعي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬تقرير‭ ‬الخبرة‭ ‬الفنية‭ ‬والمودع‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬القضية‭ ‬والذي‭ ‬قطع‭ ‬أيضاً‭ ‬باستحالة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأولاد‭ ‬من‭ ‬صلب‭ ‬المدعي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يثبت‭ ‬معه‭ ‬نسبهم‭ ‬إلى‭ ‬المدعي‭ ‬بفراش‭ ‬الزوجية‭ ‬السابقة،‭ ‬وبما‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬الإقرار‭ ‬الصادر‭ ‬منه‭ ‬بالبنوة‭ ‬مما‭ ‬يكذبه‭ ‬العقل،‭ ‬لأنه‭ ‬مما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬لهذه‭ ‬النتائج‭ -‬المبينة‭ ‬بتقرير‭ ‬الخبرة‭ ‬الفنية‭- ‬حجية‭ ‬شرعية‭ ‬وقانونية،‭ ‬وهي‭ ‬حجية‭ ‬قاطعة‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬العكس،‭ ‬لأن‭ ‬فحص‭ ‬الجينات‭ ‬الوراثية‭ ‬يعدُّ‭ ‬من‭ ‬القرائن‭ ‬العلمية‭ ‬القاطعة‭ ‬الدلالة‭ ‬في‭ ‬نفي‭ ‬الأبوة‭ ‬أو‭ ‬البنوة،‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬القرائن‭ ‬في‭ ‬إثباتهما‭ ‬أيضاً‭ ‬بحسب‭ ‬قواعد‭ ‬النظم‭ ‬المعملية‭ ‬المقررة،‭ ‬لأن‭ ‬اختلاف‭ ‬الأنزيمات‭ ‬وفصائل‭ ‬الدم‭ ‬بين‭ ‬الأصول‭ ‬والفروع‭ ‬يعدُّ‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬المانع‭ ‬الخلقي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يثبت‭ ‬به‭ ‬نسب‭ ‬الولد‭ ‬إلى‭ ‬الرجل‭.‬

وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬أولا‭: ‬بنفي‭ ‬نسب‭ ‬الأولاد‭ ‬الخمسة‭ ‬عن‭ ‬المدعي‭ ‬وبإلغاء‭ ‬كافة‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النسب،‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬السابع‭ (‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الالكترونية‭) ‬والثامن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوزات‭ ‬والإقامة‭ ‬كلِ‭ ‬بصفته،‭ ‬وبإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬السابع‭ ‬والثامن‭ ‬بمحو‭ ‬اسم‭ ‬المدعي،‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المستندات‭ ‬الرسمية‭ ‬الثبوتية‭ ‬للأولاد‭ ‬الخمسة‭.‬