استشهاد 25 فلسطينيا بنيران الاحتلال في قطاع غزة
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، إنّ تسعة فلسطينيين استشهدوا في ثلاث غارات جوية على مدينة غزة في شمال القطاع.
وأضاف أنّ 11 شخصا استشهدوا في أربع ضربات قرب خان يونس (جنوب)، بينهم ستة أشخاص في مخيم للنازحين في المواصي.
كذلك، أسفرت غارة بطائرة مسيّرة عن استشهاد شخصين في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.
من جهة أخرى، أشار بصل إلى استشهاد ثلاثة من منتظري المساعدات الإنسانية بنيران القوات الإسرائيلية، وذلك في ثلاث مناطق مختلفة في شمال ووسط وجنوب القطاع.
ووفق الدفاع المدني، فقد استشهد أحد هؤلاء الأشخاص بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار على مجموعة من المدنيين الذين تجمّعوا غرب مدينة غزة.
وبحسب شهود عيان، فقد تجمّع عدة آلاف الأشخاص بهدف الحصول على مساعدات غذائية.
وذكر شاهد عيان وهو أبو سمير حمودة (42 عاما) أن جيش الاحتلال أطلق النار «باتجاه المواطنين عندما حاولوا الاقتراب من الحاجز العسكري» الإسرائيلي في منطقة زيكيم شمال غرب منطقة السودانية.
من جهة ثانية، قال بصل إن طواقم الدفاع المدني «تمكنت صباح اليوم (السبت) من انتشال 12 شهيدا من منطقة موراج شمالي رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد التنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)» التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنهم استشهدوا جراء قصف إسرائيلي مساء الجمعة ونقلت جثثهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس.
من ناحية أخرى أعلن الجيش الاحتلال أن «مقذوفا» تم إطلاقه من قطاع غزة باتجاه إسرائيل أمس. وجاء في بيان الجيش «رُصد مقذوف عبر قطاع غزة من الجنوب، وسقط على الأرجح في منطقة مفتوحة»، مشيرا إلى عدم ورود إصابات.
برامج القناة
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس، بأن عبوة ناسفة انفجرت في دبابة إسرائيلية داخل قطاع غزة وتم نقل عدد من الإصابات في صفوف الجنود.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن منصات إسرائيلية تداولت أنباء عن وقوع حدث أمني صعب تعرضت له قوة إسرائيلية في قطاع غزة.
ووفق التقارير الإعلامية الصادرة، فرضت الرقابة العسكرية في إسرائيل حظرا للنشر على تفاصيل الحدث الأمني الصعب الذي وقع في غزة.
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