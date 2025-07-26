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استشهاد 25 فلسطينيا بنيران الاحتلال في قطاع غزة

استشهاد 25 فلسطينيا بنيران الاحتلال في قطاع غزة

2025-07-26 07:02:30
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬استشهاد‭ ‬25‭ ‬فلسطينيا‭ ‬بنيران‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬والمدمّر‭ ‬جراء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬العدوان‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬محمود‭ ‬بصل،‭ ‬إنّ‭ ‬تسعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬11‭ ‬شخصا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬ضربات‭ ‬قرب‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ (‬جنوب‭)‬،‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬للنازحين‭ ‬في‭ ‬المواصي‭. ‬

كذلك،‭ ‬أسفرت‭ ‬غارة‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬شخصين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أشار‭ ‬بصل‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬منتظري‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بنيران‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬ووسط‭ ‬وجنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

ووفق‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬فقد‭ ‬استشهد‭ ‬أحد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬بعدما‭ ‬أطلقت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬تجمّعوا‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وبحسب‭ ‬شهود‭ ‬عيان،‭ ‬فقد‭ ‬تجمّع‭ ‬عدة‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬بهدف‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭. ‬

وذكر‭ ‬شاهد‭ ‬عيان‭ ‬وهو‭ ‬أبو‭ ‬سمير‭ ‬حمودة‭ (‬42‭ ‬عاما‭) ‬أن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬‮«‬باتجاه‭ ‬المواطنين‭ ‬عندما‭ ‬حاولوا‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬الحاجز‭ ‬العسكري‮»‬‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زيكيم‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬منطقة‭ ‬السودانية‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬قال‭ ‬بصل‭ ‬إن‭ ‬طواقم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬‮«‬تمكنت‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬من‭ ‬انتشال‭ ‬12‭ ‬شهيدا‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬موراج‭ ‬شمالي‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭)‬‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬استشهدوا‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬ونقلت‭ ‬جثثهم‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مقذوفا‮»‬‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬رُصد‭ ‬مقذوف‭ ‬عبر‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬الجنوب،‭ ‬وسقط‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مفتوحة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬ورود‭ ‬إصابات‭. ‬

برامج‭ ‬القناة

وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬بأن‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬انفجرت‭ ‬في‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتم‭ ‬نقل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجنود‭.‬

وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطينية‭ ‬إن‭ ‬منصات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تداولت‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬حدث‭ ‬أمني‭ ‬صعب‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬قوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

ووفق‭ ‬التقارير‭ ‬الإعلامية‭ ‬الصادرة،‭ ‬فرضت‭ ‬الرقابة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬حظرا‭ ‬للنشر‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحدث‭ ‬الأمني‭ ‬الصعب‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

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