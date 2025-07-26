  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية يستجوب لليوم الثاني شريكة إبستين السابقة

مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية يستجوب لليوم الثاني شريكة إبستين السابقة

2025-07-26 07:02:30
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استجوب‭ ‬نائب‭ ‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬الامريكية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬غيلاين‭ ‬ماكسويل،‭ ‬الشريكة‭ ‬السابقة‭ ‬للراحل‭ ‬جيفري‭ ‬إبستين‭ ‬المتهم‭ ‬بالاتجار‭ ‬بالفتيات‭ ‬القاصرات‭ ‬والذي‭ ‬تسببت‭ ‬قضيته‭ ‬بعاصفة‭ ‬سياسية‭ ‬للرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬ورفض‭ ‬تود‭ ‬بلانش‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬محاميا‭ ‬شخصيا‭ ‬لترامب‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬مضمون‭ ‬ما‭ ‬ناقشه‭ ‬مع‭ ‬ماكسويل‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬غير‭ ‬العادي‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬مدانة‭ ‬بجرائم‭ ‬جنسية‭ ‬مع‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭. ‬

وكشف‭ ‬ديفيد‭ ‬ماركوس،‭ ‬محامي‭ ‬ماكسويل،‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬سئلت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭ ‬و«أجابت‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سؤال‮»‬‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الاستجوابات‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬بولاية‭ ‬فلوريدا‭. ‬أضاف‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬عروض‮»‬‭ ‬عفو‭ ‬إلى‭ ‬ماكسويل‭ ‬التي‭ ‬تقضي‭ ‬حكما‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬20‭ ‬عاما‭. ‬وسعى‭ ‬ترامب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬مسافة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬إبستين،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬للصحفيين‭ ‬قبل‭ ‬زيارة‭ ‬لاسكتلندا‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬بهذا‭ ‬الرجل‮»‬‭. ‬

وحض‭ ‬ترامب‭ ‬الصحفيين‭ ‬على‭ ‬‮«‬التركيز‮»‬‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬شخصيات‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬مثل‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬بيل‭ ‬كلينتون‭ ‬ووزير‭ ‬خزانته‭ ‬لاري‭ ‬سامرز،‭ ‬اللذين‭ ‬ادعى‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬أنهما‭ ‬كانا‭ ‬‮«‬صديقين‭ ‬مقربين‮»‬‭ ‬من‭ ‬إبستين‭. ‬وعندما‭ ‬سُئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬العفو‭ ‬عن‭ ‬ماكسويل،‭ ‬أجاب‭ ‬ترامب‭: ‬إنه‭ ‬شيء‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أفكر‭ ‬فيه‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬امتلاكه‭ ‬صلاحية‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭. ‬كما‭ ‬نفى‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬أمريكية‭ ‬تفيد‭ ‬بإحاطته‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬بام‭ ‬بوندي‭ ‬بأن‭ ‬اسمه‭ ‬ظهر‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬فيما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬ملفات‭ ‬إبستين‮»‬‭.‬

اتُهم‭ ‬إبستين‭ ‬بتجنيد‭ ‬فتيات‭ ‬قاصرات‭ ‬لممارسة‭ ‬الجنس‭ ‬مع‭ ‬شخصيات‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬معارفه‭ ‬الأثرياء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭ ‬منتحرا‭ ‬في‭ ‬زنزانته‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬موته‭ ‬إلى‭ ‬انتشار‭ ‬نظريات‭ ‬مؤامرة‭ ‬تزعم‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬لمنعه‭ ‬من‭ ‬الإدلاء‭ ‬بشهادته‭ ‬ضد‭ ‬شركائه‭ ‬البارزين‭. ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬وعد‭ ‬أنصاره‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬وثائق‭ ‬القضية،‭ ‬لكن‭ ‬إدارته‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬يوليو‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬عناصر‭ ‬تستدعي‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬وثائق‭ ‬إضافية‭. ‬كما‭ ‬نفت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬ومكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬قائمة‮»‬‭ ‬بعملاء‭ ‬إبستين‭. ‬

وماكسويل‭ ‬هي‭ ‬الشريكة‭ ‬السابقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لإبستين،‭ ‬وقد‭ ‬سجنت‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بتهمة‭ ‬استدراج‭ ‬فتيات‭ ‬قاصرات‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1994‭ ‬و2004‭ ‬لاستغلالهن‭ ‬جنسيا‭ ‬من‭ ‬قبله‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬اسم‭ ‬ترامب‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مئات‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬أثناء‭ ‬مراجعة‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬لملفات‭ ‬القضية‭. ‬ورفع‭ ‬ترامب‭ ‬دعوى‭ ‬تشهير‭ ‬ضد‭ ‬الصحيفة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ذكرت‭ ‬أنه‭ ‬كتب‭ ‬رسالة‭ ‬ذات‭ ‬إيحاءات‭ ‬جنسية‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬إلى‭ ‬إبستين‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الخمسين،‭ ‬مطالبا‭ ‬بتعويض‭ ‬قدره‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭. ‬

MENAFN26072025000055011008ID1109846683

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث