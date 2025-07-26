مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية يستجوب لليوم الثاني شريكة إبستين السابقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكشف‭ ‬ديفيد‭ ‬ماركوس،‭ ‬محامي‭ ‬ماكسويل،‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬سئلت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭ ‬و«أجابت‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سؤال‮»‬‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الاستجوابات‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬بولاية‭ ‬فلوريدا‭. ‬أضاف‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬عروض‮»‬‭ ‬عفو‭ ‬إلى‭ ‬ماكسويل‭ ‬التي‭ ‬تقضي‭ ‬حكما‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬20‭ ‬عاما‭. ‬وسعى‭ ‬ترامب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬مسافة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬إبستين،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬للصحفيين‭ ‬قبل‭ ‬زيارة‭ ‬لاسكتلندا‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬بهذا‭ ‬الرجل‮»‬‭. ‬

وحض‭ ‬ترامب‭ ‬الصحفيين‭ ‬على‭ ‬‮«‬التركيز‮»‬‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬شخصيات‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬مثل‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬بيل‭ ‬كلينتون‭ ‬ووزير‭ ‬خزانته‭ ‬لاري‭ ‬سامرز،‭ ‬اللذين‭ ‬ادعى‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬أنهما‭ ‬كانا‭ ‬‮«‬صديقين‭ ‬مقربين‮»‬‭ ‬من‭ ‬إبستين‭. ‬وعندما‭ ‬سُئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬العفو‭ ‬عن‭ ‬ماكسويل،‭ ‬أجاب‭ ‬ترامب‭: ‬إنه‭ ‬شيء‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أفكر‭ ‬فيه‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬امتلاكه‭ ‬صلاحية‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭. ‬كما‭ ‬نفى‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬أمريكية‭ ‬تفيد‭ ‬بإحاطته‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬بام‭ ‬بوندي‭ ‬بأن‭ ‬اسمه‭ ‬ظهر‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬فيما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬ملفات‭ ‬إبستين‮»‬‭.‬

اتُهم‭ ‬إبستين‭ ‬بتجنيد‭ ‬فتيات‭ ‬قاصرات‭ ‬لممارسة‭ ‬الجنس‭ ‬مع‭ ‬شخصيات‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬معارفه‭ ‬الأثرياء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭ ‬منتحرا‭ ‬في‭ ‬زنزانته‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬موته‭ ‬إلى‭ ‬انتشار‭ ‬نظريات‭ ‬مؤامرة‭ ‬تزعم‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬لمنعه‭ ‬من‭ ‬الإدلاء‭ ‬بشهادته‭ ‬ضد‭ ‬شركائه‭ ‬البارزين‭. ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬وعد‭ ‬أنصاره‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬وثائق‭ ‬القضية،‭ ‬لكن‭ ‬إدارته‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬يوليو‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬عناصر‭ ‬تستدعي‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬وثائق‭ ‬إضافية‭. ‬كما‭ ‬نفت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬ومكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬قائمة‮»‬‭ ‬بعملاء‭ ‬إبستين‭. ‬

وماكسويل‭ ‬هي‭ ‬الشريكة‭ ‬السابقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لإبستين،‭ ‬وقد‭ ‬سجنت‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بتهمة‭ ‬استدراج‭ ‬فتيات‭ ‬قاصرات‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1994‭ ‬و2004‭ ‬لاستغلالهن‭ ‬جنسيا‭ ‬من‭ ‬قبله‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬اسم‭ ‬ترامب‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مئات‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬أثناء‭ ‬مراجعة‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬لملفات‭ ‬القضية‭. ‬ورفع‭ ‬ترامب‭ ‬دعوى‭ ‬تشهير‭ ‬ضد‭ ‬الصحيفة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ذكرت‭ ‬أنه‭ ‬كتب‭ ‬رسالة‭ ‬ذات‭ ‬إيحاءات‭ ‬جنسية‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬إلى‭ ‬إبستين‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الخمسين،‭ ‬مطالبا‭ ‬بتعويض‭ ‬قدره‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭. ‬