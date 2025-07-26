قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بسبب قانون الاستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬البلجيكية‭ ‬بتاريخ‭ ‬21‭ ‬مايو،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬القطري‭ ‬سعد‭ ‬الكعبي‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بشأن‭ ‬العناية‭ ‬الواجبة‭ ‬لاستدامة‭ ‬الشركات،‭ ‬والذي‭ ‬يلزم‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬التكتل‭ ‬برصد‭ ‬ومعالجة‭ ‬قضايا‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬‮«‬ببساطة،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إجراء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التغييرات‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬العناية‭ ‬الواجبة‭ ‬لاستدامة‭ ‬الشركات،‭ ‬فلن‭ ‬يكون‭ ‬أمام‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬وشركة‭ ‬قطر‭ ‬للطاقة‭ ‬خيار‭ ‬سوى‭ ‬التفكير‭ ‬بجدية‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬بديلة‭ ‬خارج‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لمنتجاتنا‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬وغيره،‭ ‬والتي‭ ‬توفر‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬أكثر‭ ‬استقرارا‭ ‬وترحيبا‮»‬‭. ‬وأحجم‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬ممثلية‭ ‬بلجيكا‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عن‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬الرسالة،‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬لصحيفة‭ ‬فيلت‭ ‬ام‭ ‬زونتاج‭ ‬الألمانية‭ ‬السبق‭ ‬في‭ ‬نشرها‭. ‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬المفوضية‭ ‬تلقت‭ ‬أيضا‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬قطر،‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬مايو،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشرعي‭ ‬ودول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يتفاوضون‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬التكتل‭ ‬الخاص‭ ‬بالعناية‭ ‬الواجبة‭ ‬لاستدامة‭ ‬الشركات‭. ‬وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬متروك‭ ‬لهم‭ ‬الآن‭ ‬للتفاوض‭ ‬واعتماد‭ ‬تغييرات‭ ‬التبسيط‭ ‬الجوهرية‭ ‬التي‭ ‬اقترحتها‭ ‬المفوضية‮»‬‭. ‬

واقترحت‭ ‬بروكسل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬إجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬التوجيه‭ ‬لتقليل‭ ‬متطلباته،‭ ‬ومن‭ ‬التغييرات‭ ‬المقترحة‭ ‬تأخير‭ ‬إطلاقه‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬2028،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التحقق‭ ‬التي‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬إجراؤها‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭. ‬وقد‭ ‬تواجه‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تمتثل‭ ‬لهذه‭ ‬المتطلبات‭ ‬غرامات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬المبيعات‭ ‬العالمية‭. ‬وقالت‭ ‬قطر‭ ‬إن‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ليست‭ ‬كافية‭. ‬

وفي‭ ‬الرسالة،‭ ‬قال‭ ‬الكعبي‭ ‬إن‭ ‬الدوحة‭ ‬تشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬حيال‭ ‬اشتراط‭ ‬التوجيه‭ ‬امتلاك‭ ‬الشركات‭ ‬خطة‭ ‬انتقالية‭ ‬خاصة‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬منع‭ ‬تفاقم‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬بما‭ ‬يتجاوز‭ ‬1‭.‬5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ - ‬وهو‭ ‬هدف‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬أو‭ ‬قطر‭ ‬للطاقة‭ ‬أي‭ ‬خطط‭ ‬لتحقيق‭ ‬صافي‭ (‬انبعاثات‭) ‬صفرية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‮»‬،‭ ‬وقالت‭ ‬الرسالة‭ ‬إن‭ ‬توجيه‭ ‬العناية‭ ‬الواجبة‭ ‬لاستدامة‭ ‬الشركات‭ ‬يقوض‭ ‬حق‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬بنفسها‭ ‬إسهاماتها‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭. ‬

وفي‭ ‬ملحق‭ ‬للرسالة،‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬رويترز‭ ‬أيضا،‭ ‬اقترحت‭ ‬قطر‭ ‬حذف‭ ‬الجزء‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬اشتراط‭ ‬خطط‭ ‬للتحول‭ ‬المناخي‭ ‬من‭ ‬التوجيه‭. ‬ويشغل‭ ‬الكعبي‭ ‬أيضا‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬قطر‭ ‬للطاقة‭. ‬وترتبط‭ ‬الشركة‭ ‬بعقود‭ ‬توريد‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬أوروبية‭ ‬كبرى،‭ ‬مثل‭ ‬شل‭ ‬وتوتال‭ ‬إنرجي‭ ‬وإيني‭. ‬