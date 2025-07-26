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واتساب تغير طريقة عملها على حواسيب ويندوز

واتساب تغير طريقة عملها على حواسيب ويندوز

2025-07-26 07:02:29
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تخطط‭ ‬شركة‭ ‬ميتا‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭ ‬المخصص‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬الحواسيب‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بنظام‭ ‬ويندوز‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تطبيق‭ ‬أصلي‭ ‬لويندوز‭ ‬ Native ‭ ‬ app ،‭ ‬واستخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬يعتمد‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬على‭ ‬محرك‭ ‬وواجهة‭ ‬الويب‭ ‬الخاصة‭ ‬بالخدمة،‭ ‬والتي‭ ‬تُعرف‭ ‬باسم Whatsapp ‭ ‬ Web ‭. ‬وأفاد‭ ‬موقع‭ ‬ذا‭ ‬فيرج،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬بأن‭ ‬أحدث‭ ‬إصدار‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭ ‬لنظام‭ ‬ويندوز‭ ‬بدأ‭ ‬تقديم‭ ‬التحديث‭ ‬التجريبي‭ ‬الجديد،‭ ‬والذي‭ ‬يغير‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬أقل‭ ‬حداثة‭ ‬وتفاعلية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أنها‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬طريقة‭ ‬عمل‭ ‬واتساب‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬الويب،‭ ‬ما‭ ‬يقدم‭ ‬تجربة‭ ‬أقل‭ ‬في‭ ‬المزايا‭ ‬والغمر‭ ‬مقارنة‭ ‬بالتطبيق‭ ‬في‭ ‬شكله‭ ‬السابق،‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬إطلاقه‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة‭.‬

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