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واتساب تغير طريقة عملها على حواسيب ويندوز
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تخطط شركة ميتا للتخلي عن إصدار تطبيق واتساب المخصص للعمل على الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز في هيئة تطبيق أصلي لويندوز Native app ، واستخدام تطبيق يعتمد في عمله على محرك وواجهة الويب الخاصة بالخدمة، والتي تُعرف باسم Whatsapp Web . وأفاد موقع ذا فيرج، في تقرير بأن أحدث إصدار من تطبيق واتساب لنظام ويندوز بدأ تقديم التحديث التجريبي الجديد، والذي يغير من تجربة المستخدم، التي أصبحت أقل حداثة وتفاعلية إلى جانب أنها تعتمد على نفس طريقة عمل واتساب عبر موقع الويب، ما يقدم تجربة أقل في المزايا والغمر مقارنة بالتطبيق في شكله السابق، الذي جرى إطلاقه منذ سنوات قليلة.
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