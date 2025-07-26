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جاهز تطلق 12 محطة استراحة مجهزة لخدمة السائقين في البحرين

جاهز تطلق 12 محطة استراحة مجهزة لخدمة السائقين في البحرين

2025-07-26 07:02:29
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعلنت‭ ‬شركة‭ ‬جاهز‭ ‬إطلاق‭ ‬12‭ ‬محطة‭ ‬استراحة‭ ‬جديدة‭ ‬ومطورة‭ ‬مخصصة‭ ‬للسائقين،‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬مريحة‭ ‬وصحية‭ ‬تعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬الشركة‭ ‬براحة‭ ‬شركائها‭ ‬من‭ ‬السائقين‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬أماكن‭ ‬راحة‭ ‬مجهزة‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬عمل‭ ‬السائقين،‭ ‬بما‭ ‬يمنحهم‭ ‬فرصة‭ ‬للتوقف‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬مناسبة‭ ‬وآمنة‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬حرارة‭ ‬الطقس،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬تجربتهم‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬رضاهم‭. ‬وتم‭ ‬تجهيز‭ ‬المحطات‭ ‬الجديدة‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬السائقين‭ ‬اليومية،‭ ‬وتشمل‭ ‬تكييفاً‭ ‬مركزياً‭ ‬لتوفير‭ ‬أجواء‭ ‬باردة،‭ ‬ودورات‭ ‬مياه‭ ‬نظيفة،‭ ‬وأماكن‭ ‬مخصصة‭ ‬للصلاة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المرطبات‭ ‬والمياه‭ ‬الباردة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم،‭ ‬مع‭ ‬توزيع‭ ‬المواقع‭ ‬بشكل‭ ‬مدروس‭ ‬لتغطي‭ ‬مختلف‭ ‬المحافظات‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬والعام‭ ‬الماضي‭ ‬أطلقت‭ ‬جاهز‭ ‬المبادرة‭ ‬عبر‭ ‬باصات‭ ‬متنقلة،‭ ‬لكن‭ ‬التجربة‭ ‬أوضحت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مساحات‭ ‬أكبر‭ ‬وتجهيزات‭ ‬أشمل؛‭ ‬لذلك‭ ‬طوّرت‭ ‬الشركة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الاستراحات‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬وأضافت‭ ‬دورات‭ ‬مياه‭ ‬وأماكن‭ ‬للصلاة،‭ ‬وجعلتها‭ ‬أكثر‭ ‬رحابة‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬راحة‭ ‬متكاملة‭ ‬للسائقين‭. ‬وأكدت‭ ‬شركة‭ ‬جاهز‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تأتي‭ ‬كرسالة‭ ‬امتنان‭ ‬لكل‭ ‬سائق‭ ‬يسهم‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬الطلبات‭ ‬إلى‭ ‬الناس‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬جاهز‭ ‬لا‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بجهود‭ ‬شركاء‭ ‬الطريق،‭ ‬وأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬راحة‭ ‬السائقين‭ ‬هو‭ ‬واجب‭ ‬وركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬جودة‭ ‬الخدمة‭ ‬المقدمة‭ ‬للمجتمع‭.‬

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