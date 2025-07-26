جاهز تطلق 12 محطة استراحة مجهزة لخدمة السائقين في البحرين

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جاهز تطلق 12 محطة استراحة مجهزة لخدمة السائقين في البحرين
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعلنت شركة جاهز إطلاق 12 محطة استراحة جديدة ومطورة مخصصة للسائقين، موزعة على جميع محافظات البحرين، وذلك بهدف توفير بيئة مريحة وصحية تعكس اهتمام الشركة براحة شركائها من السائقين. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير أماكن راحة مجهزة خلال فترات عمل السائقين، بما يمنحهم فرصة للتوقف في بيئة مناسبة وآمنة بعيداً عن حرارة الطقس، بما يسهم في تحسين تجربتهم ورفع مستوى رضاهم. وتم تجهيز المحطات الجديدة بما يلبي احتياجات السائقين اليومية، وتشمل تكييفاً مركزياً لتوفير أجواء باردة، ودورات مياه نظيفة، وأماكن مخصصة للصلاة، إضافة إلى توفير المرطبات والمياه الباردة على مدار اليوم، مع توزيع المواقع بشكل مدروس لتغطي مختلف المحافظات الحيوية في البحرين. والعام الماضي أطلقت جاهز المبادرة عبر باصات متنقلة، لكن التجربة أوضحت الحاجة إلى مساحات أكبر وتجهيزات أشمل؛ لذلك طوّرت الشركة هذا العام الاستراحات بشكل كامل، وأضافت دورات مياه وأماكن للصلاة، وجعلتها أكثر رحابة لتوفير بيئة راحة متكاملة للسائقين. وأكدت شركة جاهز أن هذه المبادرة تأتي كرسالة امتنان لكل سائق يسهم يومياً في إيصال الطلبات إلى الناس. وأشارت إلى أن نجاح جاهز لا يتحقق إلا بجهود شركاء الطريق، وأن الاستثمار في راحة السائقين هو واجب وركيزة أساسية لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمجتمع.
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