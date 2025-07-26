انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية

انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية
شهدت الأسواق المحلية انخفاضا في أسعار الذهب حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 35 دينارا و600 فلس، وعيار 22 إلى 37 دينارا و300 فلس، وعيار 24 الى 40 دينارا و700 فلس، والاونصة إلى 3 , 337.38 دولارا.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، ما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفةً للمشترين الأجانب.
وقد أغلق سعر الذهب العالمي على انخفاض بنهاية تعاملات الجمعة، بدعم من ارتفاع الدولار الأمريكي ومؤشرات التقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة المستثمرين وتوجهاتهم، والتي أضعفت الطلب على الملاذ الآمن، وفقا لوكالة رويترز. وعند الإغلاق، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 3 , 336.01 دولارا للأوقية (الأونصة).
وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.1 % إلى 3 , 335.6 دولارا عند التسوية.
قال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز: «كانت اتفاقية اليابان مهمة، وهناك أمل في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس. وهذا يُضعف الطلب على الملاذات الآمنة، حيث يدفع ارتفاع شهية المخاطرة رأس المال نحو الأصول العالية المخاطر». وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، مما يشير إلى استقرار سوق العمل على الرغم من تباطؤ التوظيف.
ومن المتوقع أن تمنح بيانات سوق العمل المستقرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي غطاءً لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25 % -4.50 % في اجتماعه الأسبوع المقبل، حتى مع ظهور بوادر ارتفاع التضخم بسبب رسوم الاستيراد التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومثّلت زيارة ترامب المفاجئة للبنك المركزي محاولة جديدة للضغط على رئيسه جيروم باول، إذ حثّ الرئيس الأمريكي مجددًا على خفض كبير لأسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.3 % إلى 38.2 دولارًا للأونصة، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية. وانخفض البلاتين بنسبة 0.9 % إلى 1 , 395.31 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم 0.7 % إلى 1 , 219.07 دولارًا.
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