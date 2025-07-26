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انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية

انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية

2025-07-26 07:02:28
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬

شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬حيث‭ ‬انخفض‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬دينارا‭ ‬و600‭ ‬فلس،‭ ‬وعيار‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬دينارا‭ ‬و300‭ ‬فلس،‭ ‬وعيار‭ ‬24‭ ‬الى‭ ‬40‭ ‬دينارا‭ ‬و700‭ ‬فلس،‭ ‬والاونصة‭ ‬إلى‭ ‬3 , 337.38‭ ‬دولارا‭.‬

وارتفع‭ ‬مؤشر‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬المعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬أكثر‭ ‬تكلفةً‭ ‬للمشترين‭ ‬الأجانب‭.‬

وقد‭ ‬أغلق‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬انخفاض‭ ‬بنهاية‭ ‬تعاملات‭ ‬الجمعة،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬ومؤشرات‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬استمرار‭ ‬الضغوط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬المستثمرين‭ ‬وتوجهاتهم،‭ ‬والتي‭ ‬أضعفت‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الملاذ‭ ‬الآمن،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬رويترز‭. ‬وعند‭ ‬الإغلاق،‭ ‬انخفض‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0‭.‬9 % ‭ ‬إلى‭ ‬3 , 336.01‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية‭ (‬الأونصة‭).‬

وتراجع‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الأمريكية‭ ‬الآجلة‭ ‬1‭.‬1 % ‭ ‬إلى‭ ‬3 , 335.6‭ ‬دولارا‭ ‬عند‭ ‬التسوية‭. ‬

قال‭ ‬بيتر‭ ‬جرانت،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬وكبير‭ ‬استراتيجيي‭ ‬المعادن‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬زانر‭ ‬ميتالز‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬اتفاقية‭ ‬اليابان‭ ‬مهمة،‭ ‬وهناك‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭. ‬وهذا‭ ‬يُضعف‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الملاذات‭ ‬الآمنة،‭ ‬حيث‭ ‬يدفع‭ ‬ارتفاع‭ ‬شهية‭ ‬المخاطرة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬نحو‭ ‬الأصول‭ ‬العالية‭ ‬المخاطر‮»‬‭. ‬وانخفضت‭ ‬طلبات‭ ‬إعانة‭ ‬البطالة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تباطؤ‭ ‬التوظيف‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تمنح‭ ‬بيانات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المستقرة‭ ‬مجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬غطاءً‭ ‬لإبقاء‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬ثابتة‭ ‬عند‭ ‬4‭.‬25 % -4.50 % ‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬بوادر‭ ‬ارتفاع‭ ‬التضخم‭ ‬بسبب‭ ‬رسوم‭ ‬الاستيراد‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬

ومثّلت‭ ‬زيارة‭ ‬ترامب‭ ‬المفاجئة‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬محاولة‭ ‬جديدة‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬رئيسه‭ ‬جيروم‭ ‬باول،‭ ‬إذ‭ ‬حثّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬مجددًا‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬كبير‭ ‬لأسعار‭ ‬الفائدة‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للمعادن‭ ‬النفيسة‭ ‬الأخرى،‭ ‬انخفض‭ ‬سعر‭ ‬الفضة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬2‭.‬3 % ‭ ‬إلى‭ ‬38.2‭ ‬دولارًا‭ ‬للأونصة،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لتحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬أسبوعية‭. ‬وانخفض‭ ‬البلاتين‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬9 % ‭ ‬إلى‭ ‬1 , 395.31‭ ‬دولارًا،‭ ‬بينما‭ ‬تراجع‭ ‬البلاديوم‭ ‬0‭.‬7 % ‭ ‬إلى‭ ‬1 , 219.07‭ ‬دولارًا‭.‬

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