اعتماد "الشمالية" محافظة صحية خلال أيام

اعتماد "الشمالية" محافظة صحية خلال أيام
كشف علي بن عبدالحسين العصفور مستشار شؤون المجتمع بوزارة الداخلية عن أنه سيتم خلال أيام اعتماد «الشمالية محافظة صحية»، وذلك ضمن برنامج المدن الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، بعد تطبيق المعايير المقررة لذلك.
وصرح لـ«أخبار الخليج» في أول تصريح له بعد تعيينه مستشارا لشؤون المجتمع بالوزارة بأننا في طور اعتماد «الشمالية محافظة صحية»، بحضور أحد ممثلي منظمة الصحة العالمية لتقديم شهادة الاعتماد إلى الجهات المعنية، مشيرا إلى أن المحافظة حرصت على تطبيق معايير المدن الصحية بداية من قرية عالي، بعد استيفاء المعايير اللازمة للبرنامج، وقد استغرقت عملية مطابقة المعايير قرابة عامين.
وأشار العصفور إلى أن المحافظة الشمالية طبقت المعايير المطلوبة للاعتماد الصحي بسبب توافر المراكز الصحية والبنى التحتية بها لاحتضانها أندية رياضية وجمعيات ومدارس، مؤكدا أهمية تضافر التعاون بين الجانبين الرسمي والأهلي لتنفيذ المعايير المطلوبة، منها (اتحاد القطاعات) و(تعبئة المجتمع) و(التنمية الصحية).
وأشار إلى أن المواطن يشكل اللبنة الأساسية للصحة العامة من خلال وعيه المتنامي في محاربة ومكافحة الأمراض والعيش في بيئة متكاملة صحيا، لافتا إلى حرص المحافظة على توفير أنماط الحياة الصحية لحياة المواطن ورفع الوعي لديه ليكون شريكا أساسيا مع الجهات المعنية في توفير هذه الحياة.
وبمناسبة تعيينه مستشار شؤون المجتمع بوزارة الداخلية أعرب العصفور عن شكره للثقة الملكية السامية باختياره في هذا المنصب.
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