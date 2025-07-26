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اعتماد "الشمالية" محافظة صحية خلال أيام

اعتماد "الشمالية" محافظة صحية خلال أيام

2025-07-26 07:02:27
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

كشف‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬مستشار‭ ‬شؤون‭ ‬المجتمع‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬اعتماد‭ ‬‮«‬الشمالية‭ ‬محافظة‭ ‬صحية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬بعد‭ ‬تطبيق‭ ‬المعايير‭ ‬المقررة‭ ‬لذلك‭.‬

وصرح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬تعيينه‭ ‬مستشارا‭ ‬لشؤون‭ ‬المجتمع‭ ‬بالوزارة‭ ‬بأننا‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬اعتماد‭ ‬‮«‬الشمالية‭ ‬محافظة‭ ‬صحية‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬أحد‭ ‬ممثلي‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لتقديم‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬معايير‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬عالي،‭ ‬بعد‭ ‬استيفاء‭ ‬المعايير‭ ‬اللازمة‭ ‬للبرنامج،‭ ‬وقد‭ ‬استغرقت‭ ‬عملية‭ ‬مطابقة‭ ‬المعايير‭ ‬قرابة‭ ‬عامين‭.‬

وأشار‭ ‬العصفور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬طبقت‭ ‬المعايير‭ ‬المطلوبة‭ ‬للاعتماد‭ ‬الصحي‭ ‬بسبب‭ ‬توافر‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬بها‭ ‬لاحتضانها‭ ‬أندية‭ ‬رياضية‭ ‬وجمعيات‭ ‬ومدارس،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬تضافر‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الرسمي‭ ‬والأهلي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المعايير‭ ‬المطلوبة،‭ ‬منها‭ (‬اتحاد‭ ‬القطاعات‭) ‬و‭(‬تعبئة‭ ‬المجتمع‭) ‬و‭(‬التنمية‭ ‬الصحية‭).‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬يشكل‭ ‬اللبنة‭ ‬الأساسية‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وعيه‭ ‬المتنامي‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬والعيش‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬متكاملة‭ ‬صحيا،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭ ‬لحياة‭ ‬المواطن‭ ‬ورفع‭ ‬الوعي‭ ‬لديه‭ ‬ليكون‭ ‬شريكا‭ ‬أساسيا‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬الحياة‭.‬

وبمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬مستشار‭ ‬شؤون‭ ‬المجتمع‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أعرب‭ ‬العصفور‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬باختياره‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭.‬

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