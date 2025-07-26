مقترح مشروع ممشى "دوار 4 إلى دوار 7" في مدينة حمد يعود إلى التقييم مجددا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعاد‭ ‬عبدالله‭ ‬القبيسي‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬التاسعة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬مطالبته‭ ‬بإنشاء‭ ‬ممشى‭ ‬مطاطي‭ ‬يمتد‭ ‬من‭ ‬دوار‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬دوار‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اليمين‭ ‬بمجمع‭ ‬1207‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬رفعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬الى‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬رفض‭ ‬بسبب‭ ‬ضيق‭ ‬مساحة‭ ‬العقار‭ ‬الممتد‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬و11‭ ‬مترا‭ ‬عرضا،‭ ‬والذي‭ ‬استغل‭ ‬جزء‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تعارض‭ ‬المنطقة‭ ‬مع‭ ‬خطوط‭ ‬الخدمات‭ ‬فيه‭. ‬

ونظم‭ ‬القبيسي‭ ‬مؤخرا‭ ‬جولة‭ ‬ميدانية‭ ‬لموقع‭ ‬الممشى‭ ‬المقترح‭ ‬بحضور‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬وبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وذلك‭ ‬لإعادة‭ ‬تقييم‭ ‬المشروع،‭ ‬حيث‭ ‬أفاد‭ ‬ممثلو‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بإمكانية‭ ‬دراسة‭ ‬نقل‭ ‬الخدمات‭ ‬الموجودة‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬وفقا‭ ‬لنوعية‭ ‬المادة‭ ‬المستعملة‭ ‬للأرضية،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬طوبا‭ ‬او‭ ‬اسفلتا‭ ‬او‭ ‬مطاطا،‭ ‬فيما‭ ‬أفاد‭ ‬ممثلو‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬بضرورة‭ ‬وجود‭ ‬سياج‭ ‬آمن‭ ‬حول‭ ‬المشروع‭ ‬لقربه‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬رئيسي‭ ‬وحيوي‭. ‬وعليه‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الطلب‭ ‬لإصدار‭ ‬رخصة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ومن‭ ‬إدارة‭ ‬الطرق‭ ‬لتزويد‭ ‬المجلس‭ ‬وفريق‭ ‬العمل‭ ‬بالتقرير‭ ‬الفني‭. ‬

وقد‭ ‬جاءت‭ ‬مطالبة‭ ‬القبيسي‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مماشي‭ ‬كافية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بكثافة‭ ‬سكانية‭ ‬عالية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬انشاء‭ ‬المشروع‭ ‬سيلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬فئة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬لممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬والمشي،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬يمارسون‭ ‬المشي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ذاتها‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بإطلالة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬أثرية‭ ‬ما‭ ‬سيضفي‭ ‬طابعا‭ ‬مميزا‭ ‬للمشروع‭. ‬وشدد‭ ‬القبيسي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية،‭ ‬وحماية‭ ‬المشاة،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬مشاريع‭ ‬المماشي‭ ‬تعتبر‭ ‬متنفسا‭ ‬للأهالي‭ ‬وتشجع‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬الرياضة‭ ‬داعيا‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬النظر‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬