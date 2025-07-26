مقترح مشروع ممشى "دوار 4 إلى دوار 7" في مدينة حمد يعود إلى التقييم مجددا

مقترح مشروع ممشى "دوار 4 إلى دوار 7" في مدينة حمد يعود إلى التقييم مجددا
أعاد عبدالله القبيسي ممثل الدائرة التاسعة بمجلس بلدي الشمالية مطالبته بإنشاء ممشى مطاطي يمتد من دوار 4 إلى دوار 7 من جهة اليمين بمجمع 1207 بمدينة حمد، مشيرا إلى أن المقترح سبق أن تم رفعه من قبل المجلس البلدي في عام 2020 الى وزارة البلديات إلا انه رفض بسبب ضيق مساحة العقار الممتد على طول 1800 متر و11 مترا عرضا، والذي استغل جزء منه في المبادرة الوطنية للتشجير بالإضافة الى تعارض المنطقة مع خطوط الخدمات فيه.
ونظم القبيسي مؤخرا جولة ميدانية لموقع الممشى المقترح بحضور الجهات المعنية من وزارة شؤون البلديات وبلدية المنطقة الشمالية وهيئة الكهرباء والماء، وذلك لإعادة تقييم المشروع، حيث أفاد ممثلو هيئة الكهرباء والماء بإمكانية دراسة نقل الخدمات الموجودة من الموقع وفقا لنوعية المادة المستعملة للأرضية، سواء كانت طوبا او اسفلتا او مطاطا، فيما أفاد ممثلو وزارة البلديات بضرورة وجود سياج آمن حول المشروع لقربه من شارع رئيسي وحيوي. وعليه فقد تم الاتفاق على رفع الطلب لإصدار رخصة من هيئة الكهرباء والماء ومن إدارة الطرق لتزويد المجلس وفريق العمل بالتقرير الفني.
وقد جاءت مطالبة القبيسي بهذا المشروع بسبب عدم وجود مماشي كافية في المنطقة التي تتميز بكثافة سكانية عالية، كما أن انشاء المشروع سيلبي احتياجات فئة كبيرة من الأهالي لممارسة الرياضة والمشي، علما بأن الكثير من الشباب وكبار السن يمارسون المشي في المنطقة ذاتها والتي تتميز بإطلالة على مواقع أثرية ما سيضفي طابعا مميزا للمشروع. وشدد القبيسي على أن المقترح سيسهم في الارتقاء بمستوى المشاريع الخدمية وتحقيق السلامة المرورية، وحماية المشاة، إضافة الى أن مشاريع المماشي تعتبر متنفسا للأهالي وتشجع المواطنين على الرياضة داعيا الجهات المعنية إلى النظر بعين الاعتبار في دراسة المشروع من جديد بما يحقق تطلعات الأهالي في المنطقة.
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