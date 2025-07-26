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أمين عام النواب: المجلس هو الأول بين برلمانات القارة في اعتماد تطبيق (الآيزو) لأنظمة الإدارة البيئية

أمين عام النواب: المجلس هو الأول بين برلمانات القارة في اعتماد تطبيق (الآيزو) لأنظمة الإدارة البيئية

2025-07-26 07:02:26
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بأن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬تطبيق‭ (‬الأيزو‭ ‬14001‭:‬2015‭) ‬لأنظمة‭ ‬الإدارة‭ ‬البيئية،‭ ‬يضع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المؤسسات‭ ‬التشريعية‭ ‬إقليمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإدارة‭ ‬البيئية،‭ ‬كونه‭ ‬أول‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والقارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الذي‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد،‭ ‬ويقدم‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الأخرى‭ ‬لتبني‭ ‬ممارسات‭ ‬مستدامة،‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كدولة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬البيئية‭ ‬العالمية‭.‬

أوضح‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬النيابي‭ ‬البيئي،‭ ‬يأتي‭ ‬تحقيقا‭ ‬للتطلعات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قيّم‭ ‬البيئة‭ ‬الخضراء‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتشجيع‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭.‬

مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬نوعي،‭ ‬يواكب‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ويتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬وتحقيقا‭ ‬لالتزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬بجانب‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تخفيض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬المسببة‭ ‬للاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬بنسبة‭ ‬30‭% ‬بحلول‭ ‬2035‭ ‬والوصول‭ ‬للحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة‭.‬

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