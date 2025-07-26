أمين عام النواب: المجلس هو الأول بين برلمانات القارة في اعتماد تطبيق (الآيزو) لأنظمة الإدارة البيئية

أمين عام النواب: المجلس هو الأول بين برلمانات القارة في اعتماد تطبيق (الآيزو) لأنظمة الإدارة البيئية
أوضح المهندس محمد السيسي البوعينين، أن هذا الإنجاز النيابي البيئي، يأتي تحقيقا للتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في تعزيز قيّم البيئة الخضراء والتنمية المستدامة، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، وترسيخ المشاركة المجتمعية في مجال المحافظة على البيئة.
مؤكدا أن ما تحقق من إنجاز نوعي، يواكب جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتحقيقا لالتزام مملكة البحرين مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بجانب دعم المبادرات والبرامج الوطنية الرائدة التي تستهدف تخفيض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30% بحلول 2035 والوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
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