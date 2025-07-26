جامعة البحرين للتكنولوجيا (UTB) تحتفل بإطلاق برنامج ماجستير العلوم في التسويق الرقمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أقامت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬حفل‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والدكتورة‭ ‬فرزانة‭ ‬عبدالله‭ ‬المراغي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬في‭ ‬‮»‬هاربور‭ ‬هاوس‮«‬‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ ‬البحرين‭ ‬المالي‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬الملا،‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬المستمر‭ ‬لمبادرات‭ ‬الجامعة‭ ‬وبرامجها‭. ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬البرنامج،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يشهد‭ ‬مجال‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬تطورًا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬حيث‭ ‬صُمم‭ ‬برنامجنا‭ ‬لمواكبة‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬خريجين‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬والابتكار‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬قادة‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬مستقبل‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‮«‬‭.‬

كما‭ ‬سلط‭ ‬الدكتور‭ ‬هيثم‭ ‬القحطاني،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬البرنامج‭ ‬وأثره‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬معهد‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ (‬ CIM ‭) ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬الأسس‭ ‬النظرية‭ ‬والتطبيقات‭ ‬العملية،‭ ‬ما‭ ‬يُمكّن‭ ‬العاملين‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬العمل‭ ‬والدراسة‭. ‬

شارك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الاطلاق‭ ‬السيدة‭ ‬آلاء‭ ‬مدن،‭ ‬ممثل‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيسي،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬بدر‭ ‬المديفع،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬والمؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬لشركة KFM ‭ (‬ Khosh ‭ ‬ Fkra ‭ ‬ Media ‭)‬،‭ ‬والسيد‭ ‬أحمد‭ ‬الصيرفي،‭ ‬مؤسس‭ ‬ومدير‭ ‬شركة‭ ‬ Ignite ‭ ‬ Software ‭ & ‬ Design ،‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬السوم،‭ ‬الشريك‭ ‬في‭ ‬ FROM 6‭ ‬ Communications ‭. ‬حيث‭ ‬تناول‭ ‬النقاش‭ ‬تطور‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي،‭ ‬ودور‭ ‬التسويق‭ ‬المعتمد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتحليلات‭ ‬البيانات،‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬العملاء‭. ‬وتبادل‭ ‬المشاركون‭ ‬رؤاهم‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬استفادة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الناشئة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬قدرتها‭ ‬التنافسية،‭ ‬وتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬شخصية،‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬سلوكيات‭ ‬المستهلكين‭ ‬المتغيرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشهد‭ ‬الرقمي‭ ‬المتسارع‭ ‬اليوم‭.‬