جامعة البحرين للتكنولوجيا (UTB) تحتفل بإطلاق برنامج ماجستير العلوم في التسويق الرقمي

جامعة البحرين للتكنولوجيا (UTB) تحتفل بإطلاق برنامج ماجستير العلوم في التسويق الرقمي
أقامت جامعة البحرين للتكنولوجيا حفل إطلاق برنامج ماجستير العلوم في التسويق الرقمي وذلك بحضور الدكتورة ديانا عبد الكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي والدكتورة فرزانة عبدالله المراغي الأمين العام المساعد لمجلس التعليم العالي، في »هاربور هاوس« في مرفأ البحرين المالي.
وبهذه المناسبة تقدم الدكتور حسن الملا، رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا، بخالص الشكر والتقدير الى مجلس التعليم العالي على دعمه المستمر لمبادرات الجامعة وبرامجها. وأكد أهمية البرنامج، قائلاً: «يشهد مجال التسويق الرقمي تطورًا غير مسبوق حيث صُمم برنامجنا لمواكبة هذا التحول من خلال إعداد خريجين قادرين على القيادة والابتكار. ومن خلال هذا البرنامج، نهدف إلى بناء قادة قادرين على قيادة مستقبل التسويق الرقمي في مملكة البحرين وخارجها«.
كما سلط الدكتور هيثم القحطاني، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، الضوء على تصميم البرنامج وأثره مؤكدا أن البرنامج المعتمد من قبل معهد التسويق الرقمي ( CIM ) يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية، ما يُمكّن العاملين من تحقيق التوازن بين العمل والدراسة.
شارك في حفل الاطلاق السيدة آلاء مدن، ممثل التسويق الرقمي في شركة بنفت كمتحدث رئيسي، وشارك في الحلقة النقاشية كل من السيد بدر المديفع، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة KFM ( Khosh Fkra Media )، والسيد أحمد الصيرفي، مؤسس ومدير شركة Ignite Software & Design ، والسيد محمد السوم، الشريك في FROM 6 Communications . حيث تناول النقاش تطور التسويق الرقمي، ودور التسويق المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والاستراتيجيات التي تركز على العملاء. وتبادل المشاركون رؤاهم حول كيفية استفادة الشركات في مملكة البحرين والمنطقة من التقنيات الناشئة للحفاظ على قدرتها التنافسية، وتقديم تجارب شخصية، والتكيف مع سلوكيات المستهلكين المتغيرة في ظل المشهد الرقمي المتسارع اليوم.
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