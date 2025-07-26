انطلاق معرض صيف الحرفة والابتكار بمجمع العاصمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا

سعيًا‭ ‬لتشجيع‭ ‬عطاءات‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬والحرفيين‭ ‬انطلق‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬معرض‭ ‬صيف‭ ‬الحرفة‭ ‬والابتكار‭ ‬بمجمع‭ ‬العاصمة‭ ‬لمنتجات‭ ‬الأيدي‭ ‬البحرينية،‭ ‬ويحتضن‭ ‬المعرض‭ ‬مختلف‭ ‬مهارات‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬السلال‭ ‬والعطور‭ ‬وفن‭ ‬النقدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فن‭ ‬الكورشيه‭ ‬وغيرها‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قالت‭ ‬لولوة‭ ‬العجاجي‭ ‬القائم‭ ‬بـأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬تنمية‭ ‬الأسرة‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬حديثها‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬إن‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬صيف‭ ‬الحرفة‭ ‬والابتكار‮»‬‭ ‬جاء‭ ‬تعزيزًا‭ ‬ودعمًا‭ ‬للحرفيين‭ ‬والأسر‭ ‬المنتجة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تسعى‭ ‬لدعم‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬والنهوض‭ ‬بالمنتج‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المعارض‭ ‬لتعريف‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين‭ ‬بالمواهب‭ ‬المحلية‭ ‬المتنوعة‭.‬

والمعرض‭ ‬المستمر‭ ‬حتى‭ ‬غدا‭ ‬الاثنين،‭ ‬ويضم‭ ‬منتجات‭ ‬أصحاب‭ ‬الحرف‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬تقول‭ ‬زكية‭ ‬علي‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬فن‭ ‬‮«‬النقدة‮»‬‭: ‬إنها‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬ارتداء‭ ‬الثوب‭ ‬البحريني‭ ‬المطرز‭ ‬أثناء‭ ‬تطريز‭ ‬النقوش‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الفن‭ ‬على‭ ‬أثواب‭ ‬ملوّنة‭ ‬لتضيف‭ ‬البهجة‭ ‬إليها‭ ‬بطابع‭ ‬تُراثي‭.‬

وأشارت‭ ‬زكية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬بمثابة‭ ‬فرصة‭ ‬لتعريف‭ ‬الناس‭ ‬بالمواهب‭ ‬النوعية‭ ‬المحلية‭.‬

وعلى‭ ‬الجهة‭ ‬المقابلة‭ ‬يجلس‭ ‬العم‭ ‬أبو‭ ‬هلال‭ ‬وسط‭ ‬الخوص‭ ‬ليحيك‭ ‬السلال‭ ‬وأمامه‭ ‬‮«‬دلّة‮»‬‭ ‬القهوة‭ ‬وصحن‭ ‬الرطب،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬جاء‭ ‬مؤكدًا‭ ‬لدعم‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬وتقديم‭ ‬كافّة‭ ‬أنواع‭ ‬الدعم‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬أحد‭ ‬صوره‭.‬

ويتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحرف‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬السلال‭ ‬وفن‭ ‬النقدة،‭ ‬وحياكة‭ ‬النسيج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحرف‭ ‬اليدوية‭ ‬مثل‭ ‬صناعة‭ ‬الدُمى‭ ‬واستعراض‭ ‬منتجات‭ ‬خاصة‭ ‬بالطبخ،‭ ‬وخياطة‭ ‬الكورشية‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الحرف‭ ‬والمواهب،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬المعرض‭ ‬حتى‭ ‬غدًا‭ ‬الاثنين‭ ‬بمجمع‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬كرباباد‭.‬