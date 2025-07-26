انطلاق معرض صيف الحرفة والابتكار بمجمع العاصمة
تصوير: محمود بابا
سعيًا لتشجيع عطاءات الأسر المنتجة والحرفيين انطلق صباح أمس معرض صيف الحرفة والابتكار بمجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، ويحتضن المعرض مختلف مهارات الأسر المنتجة من صناعة السلال والعطور وفن النقدة بالإضافة إلى فن الكورشيه وغيرها.
وفي هذا السياق قالت لولوة العجاجي القائم بـأعمال رئيس قسم تنمية الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية في حديثها مع «أخبار الخليج»: إن معرض «صيف الحرفة والابتكار» جاء تعزيزًا ودعمًا للحرفيين والأسر المنتجة، مؤكدة أن الوزارة تسعى لدعم الأسر المنتجة والنهوض بالمنتج البحريني من خلال إقامة هذا النوع من المعارض لتعريف الزوار من داخل وخارج البحرين بالمواهب المحلية المتنوعة.
والمعرض المستمر حتى غدا الاثنين، ويضم منتجات أصحاب الحرف البحرينية، حيث تقول زكية علي التي تقدم فن «النقدة»: إنها تحرص على ارتداء الثوب البحريني المطرز أثناء تطريز النقوش المختلفة من هذا الفن على أثواب ملوّنة لتضيف البهجة إليها بطابع تُراثي.
وأشارت زكية إلى أن اقامة مثل هذه المعارض بمثابة فرصة لتعريف الناس بالمواهب النوعية المحلية.
وعلى الجهة المقابلة يجلس العم أبو هلال وسط الخوص ليحيك السلال وأمامه «دلّة» القهوة وصحن الرطب، وأشار إلى أن المعرض جاء مؤكدًا لدعم الأسر المنتجة وتقديم كافّة أنواع الدعم ويعتبر هذا المعرض أحد صوره.
ويتضمن المعرض العديد من الحرف من صناعة السلال وفن النقدة، وحياكة النسيج، بالإضافة إلى الحرف اليدوية مثل صناعة الدُمى واستعراض منتجات خاصة بالطبخ، وخياطة الكورشية والعديد من الحرف والمواهب، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى غدًا الاثنين بمجمع العاصمة في كرباباد.
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