ختام بطولة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات للياقة البدنية
وفي بادئ الفعالية، أشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، الهادفة الى تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تسهم في حماية افراد المجتمع وتعزيز وعيهم وثقافتهم الأمنية وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية المبنية على أساس المواطنة الصالحة، مشيداً سموه بجهود الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لما لها من دور في مواجهة التحديات لمكافحة آفة المخدرات وحماية الناشئة لضمان مجتمع آمن ومطمئن.
هذا وقد أكد العقيد نايف الماجد مدير إدارة المعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، (المُشرف على البطولة)، بأن تنظيم البطولة يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية، وذلك تفعيلاً لدور الشراكة المجتمعية للحد من آفة المخدرات، من خلال تحصين الشباب من تلك الآفة عبر نشر ثقافة المنافسات الرياضية لشغل أوقات فراغهم، مثمناً دعم رئيس الأمن العام لنشر ثقافة اللياقة البدنية، وتوعية الشباب بأضرار آفة المخدرات من خلال التعاون المستمر مع المحافظة الجنوبية.
من جانبه، اشار المقدم حمد المهيزع رئيس شعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، الى أن الشعبة اقامت معرض توعوي مصغر في البطولة تضمن توعية الحضور بأهمية ممارسة النشاطات الرياضية لما لها من اثر بارز في الحد من إدمان المخدرات، بالإضافة إلى توعوية الحضور بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية، وإبراز دور الشركاء الأساسيين في الجهود الوطنية المبذولة للوقاية من المخدرات.
كما شهد سمو المحافظ التصفيات النهائية للبطولة، والتي لاقت مشاركة متميزة من مختلف فئات اللاعبين ، وبحضور عدد من الأهالي إلى جانب جمهور غفير من المهتمين برياضة رفع الأثقال، حيث اطلع سموه على جانب من المنافسات المباشرة من قبل اللاعبين، بعدها قام سموه بتكريم الفائزين ببطولة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات للياقة البدنية ، حيث حقق المركز الأول فئة المحترفين فريق ( riffa triple ) والمركز الثاني حققه فريق ( unlimited ) في حين حقق المركز الثالث فريق ( cf Muharraq )، اما المركز الاول الفئة المتوسطة فكان من نصيب فريق ( flame cfr )، اما المركز الثاني حققه ( east CrossFit ) في حين حقق المركز الثالث فريق ( double h )، اما فئة السيدات فقد حقق فريق ( unlimited +) المركز الاول، في حين حقق فريق ( team rig ) المركر الثاني، اما المركز الثالث فقد كان من نصيب فريق ( inky active ).
من جانبهم، أشاد القائمين على البطولة وكافة المشاركين، بحضور سمو محافظ المحافظة الجنوبية لهذه البطولة والتي تقام على مدى يومين وفق أعلى مستويات التنظيم الإداري والفني، من خلال مشاركة ١٢٠ متسابقاً من كلا الجنسين، بالإضافة الى لجان تحكيم المباريات في البطولة.
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