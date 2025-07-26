ختام بطولة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات للياقة البدنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بادئ‭ ‬الفعالية،‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬الهادفة‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬افراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬وعيهم‭ ‬وثقافتهم‭ ‬الأمنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المواطنة‭ ‬الصالحة،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بجهود‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬لمكافحة‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات‭ ‬وحماية‭ ‬الناشئة‭ ‬لضمان‭ ‬مجتمع‭ ‬آمن‭ ‬ومطمئن‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬العقيد‭ ‬نايف‭ ‬الماجد‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المعلومات‭ ‬الجنائية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية،‭ (‬المُشرف‭ ‬على‭ ‬البطولة‭)‬،‭ ‬بأن‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬معالي‭ ‬‮ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وذلك‭ ‬تفعيلاً‭ ‬لدور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحصين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الآفة‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬لشغل‭ ‬أوقات‭ ‬فراغهم،‭ ‬مثمناً‭ ‬دعم‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬وتوعية‭ ‬الشباب‭ ‬بأضرار‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬اشار‭ ‬المقدم‭ ‬حمد‭ ‬المهيزع‭ ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬الإعلام‭ ‬الجنائي‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية،‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الشعبة‭ ‬اقامت‭ ‬معرض‭ ‬توعوي‭ ‬مصغر‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬تضمن‭ ‬توعية‭ ‬الحضور‭ ‬بأهمية‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاطات‭ ‬الرياضية‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬اثر‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬إدمان‭ ‬المخدرات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توعوية‭ ‬الحضور‭ ‬بأخطار‭ ‬المخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬وإبراز‭ ‬دور‭ ‬الشركاء‭ ‬الأساسيين‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المبذولة‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة،‭ ‬والتي‭ ‬لاقت‭ ‬مشاركة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬اللاعبين‭ ‬،‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جمهور‭ ‬غفير‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬برياضة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬المباشرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللاعبين،‭ ‬بعدها‭ ‬قام‭ ‬سموه‭ ‬بتكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬ببطولة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬‮ ‬الأول‭ ‬فئة‭ ‬المحترفين‭ ‬فريق‭ (‬ riffa triple ‮ ‬‭) ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬حققه‭ ‬فريق‭ ‬‮ ‬‭(‬ unlimited ‭) ‬في‭ ‬حين‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فريق‭ ‬‮ ‬‭(‬ cf Muharraq ‭)‬،‭ ‬اما‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬الفئة‭ ‬المتوسطة‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬فريق‭ ‬‮ ‬‭(‬ flame cfr ‭)‬،‭ ‬اما‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬حققه‭ (‬ east CrossFit ‭) ‬في‭ ‬حين‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فريق‭ (‬ double h ‭)‬،‭ ‬اما‭ ‬فئة‭ ‬السيدات‭ ‬فقد‭ ‬حقق‭ ‬‮ ‬فريق‭ (‬ unlimited ‮ ‬‭+) ‬المركز‭ ‬الاول،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ (‬ team rig ‭) ‬المركر‭ ‬الثاني،‭ ‬اما‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬فريق‭ (‬ inky active ‭).‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أشاد‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬وكافة‭ ‬المشاركين،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬التنظيم‭ ‬الإداري‭ ‬والفني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬‮١٢٠‬‭ ‬متسابقاً‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجنسين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬لجان‭ ‬تحكيم‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬