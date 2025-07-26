وسائل إعلام: مقتل 9 في هجوم على محكمة بجنوب شرق إيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬جماعة‭ ‬جيش‭ ‬العدل‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أعضائها‭ ‬في‭ ‬الاشتباكات‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬زاهدان‭ ‬عاصمة‭ ‬الإقليم‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬باكستان‭ ‬وأفغانستان‭. ‬ويعد‭ ‬إقليم‭ ‬سستان‭ ‬وبلوشستان‭ ‬موطنا‭ ‬لأقلية‭ ‬البلوش‭ ‬السنية‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬وهي‭ ‬أقلية‭ ‬تشكو‭ ‬دوما‭ ‬من‭ ‬التهميش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإقصاء‭ ‬السياسي‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬لوكالة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬للأنباء‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬طفلا‭ ‬صغيرا‭ ‬وامرأة‭ ‬عمرها‭ ‬60‭ ‬عاما،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬وموظف‭ ‬بالمحكمة‭. ‬ولم‭ ‬يحدد‭ ‬هوية‭ ‬القتيل‭ ‬السادس‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المهاجمين‭ ‬ارتدوا‭ ‬سترات‭ ‬ناسفة‭ ‬وحملوا‭ ‬قنابل‭ ‬يدوية‭. ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬فجروها‭. ‬

وأعلنت‭ ‬جماعة‭ ‬جيش‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تيليجرام‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬وحثت‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬المدنيين‭ ‬على‭ ‬إخلاء‭ ‬منطقة‭ ‬الاشتباكات‭ ‬فورا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامتهم‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬جماعة‭ ‬جيش‭ ‬العدل،‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬تيليجرام،‭ ‬إنها‭ ‬قتلت‭ ‬30‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬استهدفت‭ ‬القضاة‭ ‬وموظفي‭ ‬المحكمة‭ ‬الذين‭ ‬اتهمتهم‭ ‬بإصدار‭ ‬أحكام‭ ‬بالإعدام‭ ‬وأوامر‭ ‬بهدم‭ ‬منازل‭ ‬مواطنين‭ ‬من‭ ‬البلوش‭. ‬وذكرت‭ ‬الجماعة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭: ‬‮«‬نحذر‭ ‬جميع‭ ‬القضاة‭ ‬وموظفي‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بلوشستان‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مكانا‭ ‬آمنا‭ ‬لهم‭ ‬بعد‭ ‬الآن،‭ ‬وأن‭ ‬الموت‭ ‬سيلاحقهم‭ ‬كالظلال‭ ‬المرعبة‭ ‬حتى‭ ‬القصاص‮»‬‭. ‬وحمّلت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬مسؤولية‭ ‬مقتل‭ ‬المدنيين،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬أفراد‭ ‬الأمن‭ ‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ (‬حال‭ ‬وش‭) ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابعة‭ ‬للبلوش،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬شهود،‭ ‬إن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬المحكمة‭ ‬وأفراد‭ ‬الأمن‭ ‬قُتلوا‭ ‬أو‭ ‬أُصيبوا‭ ‬عندما‭ ‬اقتحم‭ ‬المهاجمون‭ ‬غرف‭ ‬القضاة‭. ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬يشهد‭ ‬الإقليم‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬وجماعات‭ ‬مسلحة،‭ ‬منها‭ ‬مسلحون‭ ‬سنة‭ ‬وانفصاليون‭ ‬يقولون‭ ‬إنهم‭ ‬يقاتلون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬الاستقلال‭. ‬وتتهم‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بعضهم‭ ‬بأنهم‭ ‬على‭ ‬صلات‭ ‬بقوى‭ ‬أجنبية‭ ‬وبالضلوع‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬والتمرد‭. ‬