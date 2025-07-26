  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وقفية خير الأردن تطلق غداً حملة لإغاثة غزة

وقفية خير الأردن تطلق غداً حملة لإغاثة غزة

2025-07-26 03:10:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الإفتاء العام عن حملة لإغاثة الأهل في قطاع غزة، تطلقها وقفية "خير الأردن" يوم غد الأحد من خلال برنامج البث المباشر في إذاعة القرآن الكريم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء.


ويتم التبرع للحملة عبر الاتصال بالبرنامج على الأرقام: 064747202 و 064747201 ، وكذلك على حساب الوقفية في البنك الإسلامي الأردني/ فرع الشميساني 006-2298530، أو عبر خدمة كليك على الرقم (00962798839444) البنك الإسلامي الأردني أو من خلال الاسم المستعار (WAQFIAH24).

MENAFN26072025000208011052ID1109846596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث