وقفية خير الأردن تطلق غداً حملة لإغاثة غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الإفتاء العام عن حملة لإغاثة الأهل في قطاع غزة، تطلقها وقفية "خير الأردن" يوم غد الأحد من خلال برنامج البث المباشر في إذاعة القرآن الكريم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء.



ويتم التبرع للحملة عبر الاتصال بالبرنامج على الأرقام: 064747202 و 064747201 ، وكذلك على حساب الوقفية في البنك الإسلامي الأردني/ فرع الشميساني 006-2298530، أو عبر خدمة كليك على الرقم (00962798839444) البنك الإسلامي الأردني أو من خلال الاسم المستعار (WAQFIAH24).