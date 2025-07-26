الصحة تنظم صلاحيات البصمة الذكية
عبدالكريم العبدالله
شرعت وزارة الصحة في تنظيم الصلاحيات المتعلقة بنظام «البصمة الذكية»، التي تشمل «آليات الحضور والانصراف والتواجد أثناء الدوام والعمل الإضافي والخفارات والنوبات»، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري ورفع كفاءة متابعة الحضور والدوام.
وطالبت الوزارة جميع قطاعاتها ومناطقها الصحية بتحديد موظف واحد في كل جهة، يتولى مسؤولية الإشراف المباشر على مهام النظام، تحت إشراف وكيل القطاع أو مدير المنطقة الصحية. وسيتولى الموظف المختار التنسيق مع إدارة السجل العام ومراقبة الدوام، بما يضمن سلاسة العمل التنظيمي المرتبط بنظام البصمة، ودقة إعداد التقارير وتدقيق بيانات الدوام.
وأكدت الوزارة ضرورة قيام الجهات المعنية من الوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية بسرعة تزويدها بأسماء الموظفين المعنيين بهذه الصلاحيات، لتفعيل مهام المتابعة والرقابة بشكل منظم وفاعل.
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