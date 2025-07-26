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الصحة تنظم صلاحيات البصمة الذكية

الصحة تنظم صلاحيات البصمة الذكية

2025-07-26 02:18:22
(MENAFN- Al-Anbaa)

عبدالكريم العبدالله
شرعت وزارة الصحة في تنظيم الصلاحيات المتعلقة بنظام «البصمة الذكية»، التي تشمل «آليات الحضور والانصراف والتواجد أثناء الدوام والعمل الإضافي والخفارات والنوبات»، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري ورفع كفاءة متابعة الحضور والدوام.
وطالبت الوزارة جميع قطاعاتها ومناطقها الصحية بتحديد موظف واحد في كل جهة، يتولى مسؤولية الإشراف المباشر على مهام النظام، تحت إشراف وكيل القطاع أو مدير المنطقة الصحية. وسيتولى الموظف المختار التنسيق مع إدارة السجل العام ومراقبة الدوام، بما يضمن سلاسة العمل التنظيمي المرتبط بنظام البصمة، ودقة إعداد التقارير وتدقيق بيانات الدوام.
وأكدت الوزارة ضرورة قيام الجهات المعنية من الوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية بسرعة تزويدها بأسماء الموظفين المعنيين بهذه الصلاحيات، لتفعيل مهام المتابعة والرقابة بشكل منظم وفاعل.

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