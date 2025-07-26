العميد الركن نبيل الشطي توافق خليجي لتوحيد آلية التعامل مع الحوادث النووية والكيميائية



اتتنسيق بين «الدفاع المدني» والجيش والحرس الوطني في حالات الأمطار الغزيرة والسيول

عقد ينفّذ لتطوير نظام صافرات الإنذار وآلية الاستشعار والتفعيل وتطوير مركز العمليات وغرف العمليات البديلة

«الدفاع المدني» مجهّزة بمعدات حديثة متطورة للإنقاذ والبحث وجميع الملاجئ بها أحدث المعدات

هناك نية لاستخدام طائرة «درون» في عمليات المسح والمراقبة خلال الكوارث

خطة لتطوير البنية التحتية للملاجئ واعتماد أنظمة ذكية في الاستجابة وإدارة الأزمات استقطاب العنصر النسائي للتوظيف بمواقع مدنية وعسكرية من كل التخصص

حاوره: منصور السلطان

كشف مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العميد الركن نبيل حسين الشطي وجود خطة مستقبلية لتحديث المعدات الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني، وأضافت معدات جديدة للتعامل مع المخاطر بالاضافة إلى استخدام طيارة «درون» في عمليات المسح والمراقبة أثناء الكوارث. وأكد العميد الشطي خلال حوار صحافي مع «الأنباء» أنه توجد خطة شاملة لتطوير وتحديث البنية التحتية للملاجئ واعتماد انظمة ذكية في الاستجابة وإدارة الأزمات وتوسيع برامج التدريب والتعاون الإقليمي والدولي وتوسيع مشاركة المتطوعين وتكثيف التوعية عبر الوسائط الرقمية. وأضاف الشطي ان وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني تتوجه لاستقطاب العنصر النسائي من مدنيين وعسكريين من كل التخصصات مثل الهندسة والاقتصاد والمحاسبة والدعم الفني، وذلك لدمج هذه الوظائف مع العمل التطوعي الميداني. وأكد العميد الشطي أن الكويت تهتم بشكل دقيق بالملاجئ، حيث تجري الدراسة المستقبلية على وضع تعاميم جديدة للملاجئ في الوزارات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني لتستمر عملية الاستدامة لهذه الملاجئ، موضحا أن الملاجئ الحالية يتم الكشف عليها بصورة دورية وتجري عملية فحصها وتقييمها، كما أن هناك توجها لتحديث البنية البنية التحتية باستخدام انظمة مراقبة إلكترونية ووضع أجهزة استشعار وتقنيات اتصال حديثة. وبين الشطي أن هناك خطة للطوارئ معدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المختلفة بما فيها التسرب الإشعاعي الذي قد يحدث، والتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدا ان الادارة العامة للدفاع المدني لديها اجهزة متقدمة لرصد الاشعاعات النووية والمواد الكيماوية. وأوضح العميد الشطي ان الكمامات المخصصة للوقاية من الغازات السامة والخطرة متوافرة وتسلم للعاملين في الفرق الميدانية ويتم توزيعها حسب الحاجة في حال حدوث طارئ. وأكد الشطي ان هناك تنسيقا دائما مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال برنامج تبادل الخبرات والتمارين المشتركة وتوحيد البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحوادث الكيميائية أو الإشعاعية.

ما الهيكلة التنظيمية للإدارة العامة للدفاع المدني؟

٭ يوجد لدى الإدارة العامة للدفاع المدني عدد 5 إدارات تنفيذية تتولى مهام متعددة مع كل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وفقا لطبيعة المهام والعلاقات التي تحقق سياسات الحماية المدنية في دولة الكويت.

كيف يتم التنسيق بين الدفاع المدني وبقية الجهات الأمنية والطوارئ؟

٭ التنسيق في مستوى أفقي وآخر رئيسي وفقا لنوع الحدث او المهمة، ففي مراحل التخطيط ورسم السياسات يستوجب العلاقات الرئيسية، وفي مجال تحقيق استدامة الكشف والفحص والتدريب تكون وفق النظام الافقي، وفيما يخص قيادة الحدث فتوجد لدينا سياسة ناجحة وهي مركزية القيادة لا مركزية التنفيذ، حيث يتولى رئيس لجنة الدفاع المدني قيادة عمليات المواجهة وتنفيذ الخطط الوطنية من خلال جهد مشترك تحت مظلة لجنة الدفاع المدني.

كيف يتم الاستعداد والتعامل مع حالات الأمطار الغزيرة أو السيول؟

٭ منهجية علمية تقوم على أساس التعاون والعمل المشترك مع الجهات وفقا للمراحل التالية

اولا: تحليل المخاطر ونقاط الاهتمام الأمني والتأثيرات المحتملة وضع إجراءات المعالجة والتحكم بالخطر للتقليل من الآثار المحتملة ـ مراجعة وتحليل القدرات الوطنية الخاصة بالاستجابة ـ تحديد المسؤوليات ـ حصر تحديد قنوات ووسائل التنسيق ـ تحديد أنواع الدعم المحتمل لمواجهة الخطر.

ثانيا: تشارك أكثر من 13 جهة حكومية في التهيؤ للاستجابة للحالات المطرية وتعتبر وزارة الاشغال العامة الجهد الوطني الأساسي وبقية الجهات تمثل الاسناد والدعم بالإضافة الى مهامها كمستجيب اول او راصد للخطر او مستوى التعافي.

ثالثا: تتم مراقبة الحالة الجوية عند بروز المؤشرات قبل 48 ساعة او 5 أيام وفقا لمؤشرات خبراء الارصاد الجوية مع تحديث الموقف كل فترة زمنية قصيرة، تنتشر الوحدات الفنية لوزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق كما تنتشر الدوريات الأمنية في مناطق الاهتمام والنقاط الحرجة لحماية مرتادي الطرق والأنفاق والمواقع العامة المحتملة، كما يتم التركيز على المناطق الرخوة القريبة من المواقع الحيوية.

رابعا: يتم رصد التطورات وتلقي الاستجابة من خلال هاتف الطوارئ 112 كما لا يغفل عن دور المؤسسات العسكرية المساعد لكل من الجيش الكويت والحرس الوطني في تخصيص قوة دعم وإسناد بشري وآلي، كما ان قوة الاطفاء العام تمثل المستجيب الأول، بالإضافة الى مهام الدعم والاسناد الحيوي للجهات الحكومية.

خامسا: يتم كل ذلك من خلال مركز إدارة الازمات والكوارث التابعة لوزارة الداخلية في مبنى الدفاع المدني ـ او مبنى وزارة الداخلية وفقا لمستوى التأثير للخطر ويتم توثيق كل المهام وتحليل الاستجابة عند استقرار الحالة للوقوف على متطلبات تحديث وتطوير الخطة.

ما دور الدفاع المدني في تأمين الفعاليات الكبرى في الدولة؟

٭ يتم إعداد خطة المشاركة وفقا لنوع الحدث بعد تحليل البيانات وحصر المخاطر المحتملة وتحديد نوع المشاركة ويتم حصر المشاركين من القوة البشرية العسكرية والمتطوعين والمتطلبات اللازمة ويركز الدفاع المدني على وضع مصفوفة المخاطر المحتملة ووضع خطط التدخل السريع المطلوبة بما فيها خطط الاخلاء السريع والإنقاذ وتدريب المنظمين والجهات المشاركة على هذه الخطط وتأسيس مركز عمليات للدفاع المدني في منطقة الحدث، ويؤخذ بعين الاعتبار كل شرائح المشاركين من الاصحاء وذوي الرعاية الخاصة من الكبار أو ذوي الهمم أو الصغار أو غيرهم من بطيء الحركة، كما يقتضي الإشادة بأن الدفاع المدني منظومة وطنية تجمع الكيانات الحكومية والمجتمعية في مواجهة المخاطر والتحديات، ولذلك يعمل معنا في هذه المناسبات جمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئة العامة للشباب والرياضة ومركز العمل التطوعي، حيث تعتبر مساهمتهم في العمل التطوعي فاعلة ومؤثرة تبرز العمل الوطني بأجمل صورة.

هل لدى الإدارة برامج توعية موجهة للجمهور حول السلامة العامة؟ وكيف يتم تنفيذها؟

٭ يتولى قسم التوعية والإرشاد منهجية المشاركة المجتمعية في المنتديات والمعارض والحلقات النقاشية والمؤتمرات وكذلك زيارات المدارس بكل مستوياتها والمعلمين والطلبة لشرح المهام والوقاية من المخاطر أثناء تنفيذ المهام الميدانية وعمل البوسترات والمشاركة كما يتم عمل إنتاج ملفات فيديو قصيرة متنوعة لتسويق وعرض العمل التطوعي وعمل الدفاع المدني، كما يتم تحفيز الأفراد للمشاركة في العمل التطوعي، ومن ناحية أخرى توعية الجمهور حول المخاطر وكيفية اتخاذ إجراءات الوقاية والحماية منها.

ما نوع التدريبات التي تقدم للمواطنين أو الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة؟

٭ فهم المخاطر وتجنبها وكيفية تصميم خطة طوارئ تناسب الفرد أو الأسرة أو المنظمة ووضع متطلباتها والتدريب على عمليات إطفاء الحرائق لمستوى الفرد والتدريب على الإسعافات الأولية والتدريب على تنفيذ الإخلاء وكيفية صنع ملجأ خاص آمن لكل فرد ويجري تنفيذ دورات تدريبية.

ما مدى جاهزية الدفاع المدني من حيث المعدات الحديثة والتقنيات الذكية؟

٭ الدفاع المدني في الكويت يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية، حيث تم تزويد الفرق بأجهزة متطورة ومعدات البحث والإنقاذ إلى جانب أنظمة تتبع وإدارة بلاغات إلكترونية، مما يساهم في سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ ويتم تحديث المعدات ودراسة اضافة مستلزمات جديدة وفقا لنوعية المخاطر وطبيعة المهام بما يتناسب مع فرق الاستجابة.

هل هناك نية لتغيير نظام صافرات الانذار الحالية التي تعمل وفق برنامج محدد وتوضع فوق المباني الحكومية، لتكون صافرات رقمية تعمل لدى الجميع بواسطة الأجهزة الذكية؟

٭ نعم نقوم حاليا بالإشراف على عقد ينفذ لتطوير متقدم لنظام صافرات الانذار وآلية الاستشعار والتفعيل والتطوير لمركز عمليات الدفاع المدني وغرف العمليات البديلة بحالات الطوارئ، وكذلك تحديث وسائل الطلب مع الجيش والحرس الوطني وجهات حكومية أخرى في الحالات الطوارئ ونجري حاليا تطوير الاجراءات الخاصة بالعمل بهذه المنظومة، حيث ان مدة العقد عدة سنوات وكل فترة زمنية يتم إنجاز مرحلة متقدمة.

هل تستخدم الإدارة الطائرات من دون طيار (درون) أو الروبوتات في عملياتها؟

٭ هناك خطة مستقبلية لاستخدام الطائرات من دون طيار (الدرون) في عمليات المسح والمراقبة أثناء الكوارث أو في المناطق الوعرة واستخدام الروبوتات في المهام الخطرة، مثل الدخول إلى الأماكن الضيقة أو الملوثة كيميائيا مما يحافظ على سلامة أفراد الفرق الميدانية.

هل هناك خطط لتطوير الإدارة خلال السنوات القادمة؟ وما أبرزها؟

٭ نعم لدينا خطط تطوير شاملة تشمل تحديث البنية التحتية للملاجئ واعتماد أنظمة ذكية في الاستجابة وإدارة الأزمات وتوسيع برامج التدريب والتعاون الإقليمي والدولي، كما نطمح الى توسيع مشاركة المتطوعين وتكثيف التوعية عبر الوسائط الرقمية.

هل هناك اهتمام بتوظيف العنصر النسائي ضمن كوادر الدفاع المدني؟

٭ توجد لدينا خطط استقطاب العنصر النسائي من المدنيين والعسكريين من جميع التخصصات، كما يوجد لدينا عنصر نسائي نشط متخصص في مجالات متعددة الهندسية والعلمية المختلفة والاقتصاد والمحاسبة والتخصصات المتنوعة والإرشاد والدعم النفسي. ونخطط لدمج وظائف محددة للعنصر النسائي في غرف العمليات ومهام ميدانية إضافية والتدريب والتوجيه.

ما الرؤية والرسالة اللتان تعمل الإدارة على تحقيقهما على مستوى الأمن المجتمعي والسلامة العامة؟

٭ الرؤية الارتقاء بالحماية المدنية في الكويت على نحو يحقق الريادة العالمية، والرسالة النهوض بالإدارة العامة للدفاع المدني بمستوى عال من الاحترافية لتحقيق رؤية وزارة الداخلية بتحقيق أعلى مستوى من الأمن والسلامة وجودة الخدمات من خلال تنظيم إداري فعال وعنصر بشري محترف وموارد مستدامة بأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية وفق مقومات الإدارة الحديثة القادرة على التخطيط ومواجهة المخاطر الحالية والمستقبلية من الكوارث الطبيعية والصناعية.

من أنواع الملاجئ المتوافرة (ملاجئ عامة، خاصة، منزلية) ما الفرق بينها؟

٭ توجد في جميع محافظات الكويت نماذج من الملاجئ الحكومية وهي مخصصة لكيانات وجهات محددة وهناك نموذج مقار إيواء للأفراد في جميع المحافظات قريبة من جميع أفراد المجتمع، كما يوجد نموذج آخر عبارة عن مواقع يتم تحديدها بعناية لتكون ملاذ آمنا في حالات الطوارئ الكبرى بعد تقييم حالة الخطر ومستوى التأثير المحتمل، وقد قدمت الإدارة العامة للدفاع المدني توصيات فنية هندسية للجهات ذات الاختصاص لتوعية الأفراد لتكوين الملجأ المنزلي في مواصفات متاحة مع توفير متطلبات الاعاشة والطبابة ومستلزمات الطوارئ، وتعتبر هذه النماذج والاختلافات للملاجئ مباني تتفاوت فيما بينها في المواصفات الا انها تحقق الهدف وفقا لكل شريحة ونوع الخطر المحتمل.

هل هناك خطة لتحديث أو تطوير الملاجئ القديمة؟ وما المعايير المعتمدة لذلك؟

٭ تهتم الكويت بهذا الموضوع وتستمر عمليات الاستدامة في جميع المجالات والمباني وهذا يشمل المباني القديمة والأخرى الحديثة، بالإضافة إلى المناطق الحديثة المستقبلية وتجرى الدراسات والتصاميم بمعرفة الدفاع المدني مع المطورين والوزارات الحكومية المختصة لوضع التصاميم المناسبة.

كيف يتم التأكد من جاهزية الملاجئ وصلاحيتها للاستخدام في أي وقت طارئ؟

٭ جميع الملاجئ مجهزة بأحدث التجهيزات ويتم الكشف عن الملاجئ بصورة دورية ولا تتوقف وتجرى عميات الفحص والتقييم وتوجيه عمليات الصيانة بمعرفة الجهات المالكة والمستفيدة للملاجئ وكل جهة حكومية مالكة لملجأ هي مسؤولة عن إدامته وصيانته والكشف عليه وتدريب العاملين للاستخدام، كما صدرت لائحة من وزير الداخلية لإصدار اللائحة التشغيلية للملاجئ يتم توضيح آلية التشغيل والان عن الخطر وأولويات العمل والتشغيل والإدارة، الملاجئ تختلف في استخداماتها عن مقرات الإيواء وسياسة الدفاع المدني ان تكون مجموعة من المدارس مسؤولة عنها.

هل تجرى تدريبات دورية للمواطنين حول كيفية الوصول إلى أقرب ملجأ؟ وهل توجد خريطة أو تطبيقات تساعد في ذلك؟ وهل المواطنون لهم معرفة بشأن موقع او استخدام الملاجئ؟

٭ ينبغي على المواطنين معرفة موقع أقرب ملجأ إلى محل إقامتهم، والاحتفاظ بحقيبة الطوارئ الأساسية التي تحتوي على مستلزمات ضرورية كالأدوية والمياه والطعام الجاف. كما يجب الالتزام بتعليمات الجهات المعنية عند إعلان حالة طوارئ، وعدم إشغال الملاجئ إلا عند الضرورة وبعد التوجيه الرسمي، مع الحفاظ على الهدوء والانضباط داخل الملجأ.

كيف يتم التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في حال حدوث طارئ يتطلب اللجوء إلى الملاجئ؟

٭ يتم توفير تجهيزات خاصة داخل الملاجئ لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المنحدرات والمرافق الصحية المجهزة. كما أن هناك فرقا مدربة للتعامل مع هذه الفئة، إضافة إلى خطط دعم لوجستي لتأمين نقلهم إلى الملاجئ وتوفير احتياجاتهم الطبية والمعيشية.

هل توجد خطط لإنشاء ملاجئ ذكية أو تعتمد على التكنولوجيا الحديثة مستقبلا؟

٭ نعم، هناك توجه لتحديث البنية التحتية للملاجئ لتكون ذكية من خلال استخدام أنظمة مراقبة إلكترونية، وأجهزة استشعار، وتقنيات اتصال حديثة تسهم في رفع كفاءتها التشغيلية والاستجابة للطوارئ، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

كيف تقيمون وعي المجتمع الكويتي بشأن أهمية الملاجئ والتعامل مع الأزمات؟

٭ الوعي المجتمعي في تحسن مستمر بفضل جهود التوعية التي تبذلها الإدارة عبر وسائل الإعلام، وورش العمل، والمشاركة في المعارض والفعاليات. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة لتعزيز الثقافة الوقائية لدى بعض الفئات، ونحرص على الوصول إلى الجميع عبر برامجنا المستمرة.

في السابق كانت هناك زيارات خاصة لفحص الملاجئ، لماذا توقفت هذه الزيارات؟

٭ لم تتوقف الزيارات بشكل كامل، بل تم تطوير آليات التفتيش لتكون أكثر فاعلية باستخدام تقنيات حديثة، كما أن فرق التفتيش تتابع بشكل دوري جاهزية الملاجئ، خصوصا في المناطق السكنية الجديدة. وقد تتم إعادة تفعيل الزيارات الجماهيرية للأغراض التوعوية وفق الخطط المستقبلية.

المفاعل النووي الإيراني يبعد عن الكويت كيلومترات قليلة، في حال حدث تسرب إشعاعي أو أمر ما، هل الكويت مستعدة؟

٭ نعم، هناك خطط طوارئ معدة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة، بما فيها التسرب الإشعاعي وتم التنسيق مع الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للبيئة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية لضمان سرعة الاستجابة، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والمقيمين.

هل توجد لديكم أجهزة خاصة لفحص الإشعاعات النووية والكيميائية الخطرة؟

٭ نعم، تمتلك الإدارة العامة للدفاع المدني أجهزة متقدمة لرصد الإشعاعات النووية والمواد الكيماوية، وتستخدمها الفرق المختصة خلال الطوارئ أو الفحوصات الدورية، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية.

هل لديكم تنسيق مع دول مجلس التعاون فيما يخص الإشعاعات النووية والكيميائية؟

٭ نعم، هناك تنسيق دائم مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال برامج تبادل الخبرات، والتمارين المشتركة، وتوحيد البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحوادث الكيميائية أو الإشعاعية، في إطار الاتفاقيات الخليجية للأمن والسلامة.

هل تتوافر لديكم «كمامات» تستخدم في حال تسرب الغازات الخطرة؟

٭ بالفعل، تتوافر كمامات مخصصة للغازات السامة والخطرة ضمن تجهيزات الطوارئ في بعض الملاجئ، وتسلم للعاملين في الفرق الميدانية، كما يتم توزيعها حسب الحاجة في حالة الطوارئ الكبرى، إضافة إلى تدريب الأفراد على استخدامها.

ما دور الإدارة في التوعية المجتمعية فيما يخص الكوارث الطبيعية أو الطوارئ العامة؟

٭ تلعب الإدارة دورا محوريا في التوعية من خلال الحملات الإعلامية، والبرامج المدرسية، والمشاركات المجتمعية. كما تقدم محاضرات ودورات تدريبية للمواطنين والمقيمين حول كيفية التصرف في حالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك الحرائق، الزلازل، والفيضانات.

هل لدى الإدارة خطط للتعاون مع المدارس والجامعات بشأن الثقافة الوقائية واستخدام الملاجئ؟

٭ نعم، تم وضع برامج توعوية موجهة للمؤسسات التعليمية، تشمل زيارات ميدانية، ومحاضرات، وتمارين إخلاء، بهدف تعزيز الثقافة الوقائية لدى الطلبة والكادر التعليمي، وتعريفهم بإجراءات السلامة واستخدام الملاجئ عند الضرورة.

ما رسالتكم للمواطنين والمقيمين بشأن أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني؟

٭ رسالتنا إلى جميع المواطنين والمقيمين هي أن الالتزام بتعليمات الدفاع المدني ليس مجرد توجيه بل هو واجب وطني وإنساني يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات. إن تعليماتنا مبنية على دراسات وخبرات متراكمة، وهي تصدر لضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة في حالات الطوارئ. لذلك، فإن الاستجابة السريعة للتوجيهات والتعاون مع فرق الدفاع المدني تسهم بشكل كبير في تقليل المخاطر والحد من الخسائر. نؤكد أن السلامة مسؤولية مشتركة، وكل فرد يلعب دورا محوريا في تحقيقها.

هل هناك معلومات أو أرقام طوارئ يمكن للجمهور الرجوع إليها في حال حدوث أي حالة طارئة؟

٭ نعم، نحرص على توفير قنوات تواصل مباشرة وسريعة مع الجمهور. في حال حدوث أي طارئ، يمكن الاتصال على الرقم (112)، وهو الرقم الموحد للطوارئ في دولة الكويت ويعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات وتحويلها إلى الجهة المختصة فورا. كما ندعو الجميع إلى متابعة الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على التعليمات والتنبيهات الفورية، خصوصا في حالات الطقس السيئة أو الكوارث الطبيعية.