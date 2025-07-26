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الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتتح أول مكتب إقليمي له بشمال إفريقيا في المغرب

الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتتح أول مكتب إقليمي له بشمال إفريقيا في المغرب

2025-07-26 02:14:20
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 26 - 7 (كونا) -- افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم السبت أول مكتب إقليمي له في شمال إفريقيا وذلك بمركز محمد السادس لكرة القدم بالعاصمة الرباط في خطوة تسبق تنظيم كأس العالم 2030 الذي سيحتضنه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وأكد رئيس (فيفا) جياني إنفانتينو خلال حفل الافتتاح أن هذا اليوم "سيكتب بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية وفي مسار (فيفا) داخل إفريقيا" مشددا على أن المكتب الجديد سيكون مركزا لقيادة عملية تنظيم مونديال 2030 في الشق الإفريقي.
وحضر حفل التدشين كل من رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع وذلك قبل ساعات من المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات 2025 التي تحتضنها الرباط وتجمع بين المنتخب المغربي ونظيره النيجيري.
يشار إلى أن مكتب الرباط سينضم إلى شبكة مكاتب (فيفا) الإقليمية في القارة السمراء التي تضم حاليا كلا من دكار وبرازافيل وكيجالي وجوهانسبرغ. (النهاية)

م ر ي / ن س ع


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