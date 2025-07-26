الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتتح أول مكتب إقليمي له بشمال إفريقيا في المغرب

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الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتتح أول مكتب إقليمي له بشمال إفريقيا في المغرب
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 26 - 7 (كونا) -- افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم السبت أول مكتب إقليمي له في شمال إفريقيا وذلك بمركز محمد السادس لكرة القدم بالعاصمة الرباط في خطوة تسبق تنظيم كأس العالم 2030 الذي سيحتضنه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وأكد رئيس (فيفا) جياني إنفانتينو خلال حفل الافتتاح أن هذا اليوم "سيكتب بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية وفي مسار (فيفا) داخل إفريقيا" مشددا على أن المكتب الجديد سيكون مركزا لقيادة عملية تنظيم مونديال 2030 في الشق الإفريقي.
وحضر حفل التدشين كل من رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع وذلك قبل ساعات من المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات 2025 التي تحتضنها الرباط وتجمع بين المنتخب المغربي ونظيره النيجيري.
يشار إلى أن مكتب الرباط سينضم إلى شبكة مكاتب (فيفا) الإقليمية في القارة السمراء التي تضم حاليا كلا من دكار وبرازافيل وكيجالي وجوهانسبرغ. (النهاية)
م ر ي / ن س ع
وأكد رئيس (فيفا) جياني إنفانتينو خلال حفل الافتتاح أن هذا اليوم "سيكتب بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية وفي مسار (فيفا) داخل إفريقيا" مشددا على أن المكتب الجديد سيكون مركزا لقيادة عملية تنظيم مونديال 2030 في الشق الإفريقي.
وحضر حفل التدشين كل من رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع وذلك قبل ساعات من المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات 2025 التي تحتضنها الرباط وتجمع بين المنتخب المغربي ونظيره النيجيري.
يشار إلى أن مكتب الرباط سينضم إلى شبكة مكاتب (فيفا) الإقليمية في القارة السمراء التي تضم حاليا كلا من دكار وبرازافيل وكيجالي وجوهانسبرغ. (النهاية)
م ر ي / ن س ع
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