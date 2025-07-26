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رئيسا مصر وفرنسا يؤكدان ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

رئيسا مصر وفرنسا يؤكدان ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

2025-07-26 02:14:20
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 7 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن الاتصال تطرق إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر للوساطة من أجل إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين مع التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وملائم إلى أهالي القطاع.
وفي السياق ذاته أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بما أعلنه الرئيس ماكرون مؤخرا بشأن اعتزام فرنسا الإعلان رسميا عن قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.
وأكد الرئيس المصري أن هذا القرار يعد خطوة في إطار الجهود الفرنسية المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام جنبا إلى جنب وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الاتصال تناول أيضا التأكيد على دعم مصر للمبادرة الفرنسية السعودية المشتركة التي تهدف إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والمقرر عقده في نيويورك خلال شهر يوليو الجاري.
من جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية الهادفة إلى تحقيق التهدئة في قطاع غزة واستئناف عملية السلام.
كما أكد الجانبان خلال الاتصال متانة العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والتزام الطرفين بالبناء على الزخم الذي صاحب زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة إلى القاهرة بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. (النهاية)

ع ف ف / ن س ع


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