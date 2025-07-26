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(البابطين الثقافية) تختتم موسم (2024 - 2025) بدورة (جماليات اللغة العربية - دروس في علم البلاغة)

(البابطين الثقافية) تختتم موسم (2024 - 2025) بدورة (جماليات اللغة العربية - دروس في علم البلاغة)

2025-07-26 02:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 7 (كونا) -- اختتمت مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية موسم (2024 - 2025) بدورة تدريبية تحت عنوان (جماليات اللغة العربية - دروس في علم البلاغة) وذلك في مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت إن الدورة شهدت مشاركة 326 مشاركا و130 خريجا وأقيمت في الفترة من 13 حتى 23 يوليو الجاري مبينة أن الموسم هذا العام شهد عددا من الدورات التدريبية منها (النحو والصرف) و(النقد الأدبي وتذوق الشعر) و(مهارات الكتابة العربية) و(العروض وموسيقى الشعر) و(مهارات اللغة العربية).
ونقل البيان عن رئيس مجلس أمناء المؤسسة سعود البابطين القول "إن اختتام هذا البرنامج التدريبي المتكامل المجاني للموسم الثقافي (2024-2025) يجسد إيمان المؤسسة الراسخ برسالتها في خدمة اللغة العربية وتأهيل الأجيال القادمة للارتقاء بها علما وذوقا" مؤكدا "الحرص على أن تكون هذه الدورات أكثر من مجرد تعليم لتشكل نافذة للتأمل في جماليات اللغة ومساحة لاكتشاف قدراتها التعبيرية اللامحدودة".
وأشار البابطين إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود المؤسسة المتواصلة في نشر علوم اللغة العربية وتعزيز مكانتها في الوجدان الثقافي مضيفا أن المؤسسة تؤكد من خلاله عهدها الراسخ مع اللغة وتترجم ذلك واقعا من خلال مسيرتها المستمرة بخطى واثقة نحو تعزيز الهوية وتكريس حضور العربية في وجدان الأجيال. (النهاية)

م د م / ن س ع


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