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(البابطين الثقافية) تختتم موسم (2024 - 2025) بدورة (جماليات اللغة العربية - دروس في علم البلاغة)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 7 (كونا) -- اختتمت مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية موسم (2024 - 2025) بدورة تدريبية تحت عنوان (جماليات اللغة العربية - دروس في علم البلاغة) وذلك في مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت إن الدورة شهدت مشاركة 326 مشاركا و130 خريجا وأقيمت في الفترة من 13 حتى 23 يوليو الجاري مبينة أن الموسم هذا العام شهد عددا من الدورات التدريبية منها (النحو والصرف) و(النقد الأدبي وتذوق الشعر) و(مهارات الكتابة العربية) و(العروض وموسيقى الشعر) و(مهارات اللغة العربية).
ونقل البيان عن رئيس مجلس أمناء المؤسسة سعود البابطين القول "إن اختتام هذا البرنامج التدريبي المتكامل المجاني للموسم الثقافي (2024-2025) يجسد إيمان المؤسسة الراسخ برسالتها في خدمة اللغة العربية وتأهيل الأجيال القادمة للارتقاء بها علما وذوقا" مؤكدا "الحرص على أن تكون هذه الدورات أكثر من مجرد تعليم لتشكل نافذة للتأمل في جماليات اللغة ومساحة لاكتشاف قدراتها التعبيرية اللامحدودة".
وأشار البابطين إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود المؤسسة المتواصلة في نشر علوم اللغة العربية وتعزيز مكانتها في الوجدان الثقافي مضيفا أن المؤسسة تؤكد من خلاله عهدها الراسخ مع اللغة وتترجم ذلك واقعا من خلال مسيرتها المستمرة بخطى واثقة نحو تعزيز الهوية وتكريس حضور العربية في وجدان الأجيال. (النهاية)
م د م / ن س ع
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت إن الدورة شهدت مشاركة 326 مشاركا و130 خريجا وأقيمت في الفترة من 13 حتى 23 يوليو الجاري مبينة أن الموسم هذا العام شهد عددا من الدورات التدريبية منها (النحو والصرف) و(النقد الأدبي وتذوق الشعر) و(مهارات الكتابة العربية) و(العروض وموسيقى الشعر) و(مهارات اللغة العربية).
ونقل البيان عن رئيس مجلس أمناء المؤسسة سعود البابطين القول "إن اختتام هذا البرنامج التدريبي المتكامل المجاني للموسم الثقافي (2024-2025) يجسد إيمان المؤسسة الراسخ برسالتها في خدمة اللغة العربية وتأهيل الأجيال القادمة للارتقاء بها علما وذوقا" مؤكدا "الحرص على أن تكون هذه الدورات أكثر من مجرد تعليم لتشكل نافذة للتأمل في جماليات اللغة ومساحة لاكتشاف قدراتها التعبيرية اللامحدودة".
وأشار البابطين إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود المؤسسة المتواصلة في نشر علوم اللغة العربية وتعزيز مكانتها في الوجدان الثقافي مضيفا أن المؤسسة تؤكد من خلاله عهدها الراسخ مع اللغة وتترجم ذلك واقعا من خلال مسيرتها المستمرة بخطى واثقة نحو تعزيز الهوية وتكريس حضور العربية في وجدان الأجيال. (النهاية)
م د م / ن س ع
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