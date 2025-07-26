  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
استمرار الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا لليوم الثالث رغم دعوات التهدئة

استمرار الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا لليوم الثالث رغم دعوات التهدئة

2025-07-26 02:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 26 - 7 (كونا) -- واصلت القوات التايلاندية والكمبودية الاشتباكات المسلحة لليوم الثالث على التوالي على طول حدودهما الشرقية اليوم السبت وسط تصاعد الاتهامات المتبادلة بشأن المسؤولية عن اندلاع القتال في وقت تتزايد فيه الدعوات الإقليمية والدولية لإيقاف إطلاق النار والدخول في حوار سلمي عاجل.
وفي تطورات نشرت المنطقة العسكرية الثانية في الجيش الملكي التايلاندي وثيقة تشير إلى أن عشر قذائف سقطت أمس الجمعة في أراض تابعة لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية قادمة من مناطق الاشتباك الحدودي ما تسبب في أضرار بمنشآت مدنية.
وفي تصريح صحفي أدلى به المتحدث باسم الجيش الملكي التايلاندي اللواء وينتاي سوفاري بين أن القذائف التي سقطت داخل أراضي لاوس المجاورة "لم تطلق من تايلاند" وأن بلاده تفرض رقابة صارمة على ترسانتها العسكرية وفقا للبروتوكولات الدولية متهما كمبوديا باستخدام أسلحة دعم بعيدة المدى ضد أهداف مدنية لتضليل المراقبين الدوليين.
وأشار وينتاي إلى أن الحادثة التي وقعت في لاوس "ترجح بشدة أنها دبرت من قبل كمبوديا بالنظر إلى المسافة والاتجاه بهدف خلق ارتباك لدى المسؤولين في ولاس" مؤكدا أن الجيش الملكي التايلاندي سيواصل التنسيق مع سلطات لاوس للحفاظ على العلاقات الثنائية.
من جانبها اتهمت وزارة الخارجية التايلاندية كمبوديا في بيان رسمي بتعمد تجنب الحوار الجاد لحل النزاع حيث قال السفير التايلاندي لدى الأمم المتحدة تشيردتشاي تشايفايفيد خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن "من المؤسف للغاية أن كمبوديا تعمدت تجنب الحوار وسعت بدلا من ذلك إلى تدويل القضية لتحقيق أهداف سياسية ضيقة".
كما صرح وزير الاقتصاد الرقمي والمجتمع التايلاندي براسيرت تشانتاروانغتونغ أن وزارته رصدت محاولات لاختراق إلكتروني لمواقع حكومية تايلاندية قال إنها قد تكون مدعومة من مصادر كمبودية مشيرا إلى انتشار معلومات كاذبة عبر الإنترنت تتضمن ادعاءات بإسقاط طائرات (إف-16) أو استعادة كمبوديا لمعابد من تايلاند مؤكدا أن هذه المعلومات عارية من الصحة.
وفي بيان رسمي أكدت القوات الجوية الملكية التايلاندية أن جميع طائراتها من طراز (إف-16) و(غريبين) عادت إلى قواعدها بسلام بعد تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية كمبودية ردا على القصف المدفعي الذي طاول الأراضي التايلاندية.
وعلى صعيد متصل أفادت قوة المهام البحرية التايلاندية بأن القوات الكمبودية توغلت اليوم في ثلاث نقاط داخل الأراضي التايلاندية مضيفة أن البحرية الملكية ردت بسرعة وأجبرت القوات المتوغلة على التراجع كما نشرت أربع سفن دورية في المنطقة بعد الحادث.
في المقابل نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الوطني في كمبوديا الفريق الركن مالي سوشيتا خلال مؤتمر صحفي ما وصفته ب "الاتهام الملفق والذي لا أساس له" من الجانب التايلاندي بشأن قصف أراضي لاوس مشددة على أن لاوس نفسها لم تصدر أي شكوى رسمية ولم تفتح تحقيقا حول الواقعة.
ودعت سوشيتا تايلاند إلى "التوقف عن نشر الأخبار الكاذبة" مؤكدة أن ما تفعله بانكوك هو محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها للقانون الدولي كما نفت الاتهامات بشأن استخدام كمبوديا لصاروخ (بي إتش إل 03 بعيد المدى) وأكدت أن تايلاند هي من شنت "هجوما عسكريا متعمدا وغير مبرر".
وفي بيان لاحق اتهم المتحدث الرسمي باسم الحكومة الملكية الكمبودية بين بونا تايلاند بقصف معابد ومدارس ومراكز صحية باستخدام ذخائر عنقودية محظورة ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين بينهم أطفال واصفا ذلك بأنه "جريمة ضد الإنسانية".
وأعلنت كمبوديا إغلاق المجال الجوي فوق مناطق الصراع ووجهت تعليمات لشركات الطيران بتعديل مسارات رحلاتها بحسب ما أكده الناطق باسم أمانة الدولة للطيران المدني سين شانسيريفوتا موضحا أن القرار جاء بسبب استخدام تايلاند أسلحة ثقيلة على ارتفاعات عالية قد تعرض الطائرات التجارية للخطر.
وتداولت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل في كمبوديا مقطع فيديو يزعم أنه يوثق لحظة إسقاط طائرة مقاتلة من طراز (إف-16) تابعة للقوات الجوية الملكية التايلاندية بصاروخ أرض-جو أطلقه الجيش الكمبودي.
وفي كوالالمبور قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بصفته رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إنه سيواصل الدفع بمقترح لوقف "الهجمات غير القانونية والعشوائية" مشيرا إلى أن كمبوديا أبدت دعمها للخطة بينما وافقت تايلاند عليها "من حيث المبدأ".
وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا مغلقا في وقت متأخر من مساء الجمعة في نيويورك دعا خلاله الأعضاء الخمسة عشر بالإجماع الطرفين إلى خفض التصعيد والتحلي بضبط النفس وتسوية النزاع بالوسائل السلمية.
وارتفعت حصيلة القتلى في هذه المواجهات التي تعد الأشرس بين الجارتين منذ 13 عاما إلى أكثر من 30 قتيلا فيما تجاوز عدد النازحين 168 ألف شخص حيث أعلنت تايلاند مقتل 19 شخصا بينهم 6 جنود وإصابة أكثر من 60 آخرين مع إجلاء نحو 138 ألفا من المناطق الحدودية في حين أفادت كمبوديا بمقتل 13 شخصا بينهم 5 جنود و8 مدنيين، وتشريد أكثر من 38 ألفا من سكانها.
ويأتي هذا التصعيد بعد قرار تايلاند سحب سفيرها من العاصمة الكمبودية وطرد السفير الكمبودي ردا على انفجارات ألغام أرضية أدت إلى إصابة عدد من الجنود التايلانديين حيث ادعت بانكوك أن الألغام قد زرعت حديثا وهو ما نفته بنوم بنه.
يشار إلى أن التوتر الحدودي القائم منذ سنوات بين البلدين حول السيطرة على مواقع دينية وتاريخية قد تصاعد خلال الأيام الماضية إلى مواجهات مفتوحة في عدة مواقع على الخطوط الأمامية في أعنف قتال بين الجارتين في جنوب شرق آسيا منذ أكثر من عقد.
ويرجع النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى خلافات تاريخية حول السيادة على معبد (بريا فيهيار) والمنطقة المحيطة به الذي حكمت محكمة العدل الدولية عام 1962 بملكيته لكمبوديا فيما استمرت تايلاند في المطالبة بالسيطرة على المناطق المجاورة له.
وشهدت المنطقة اشتباكات متكررة بين عامي 2008 و2011 قبل أن تهدأ الأوضاع تدريجيا.
ومع ذلك ظلت التوترات قائمة وتفاقمت مؤخرا في ظل تحركات عسكرية متبادلة وزيادة الحشود العسكرية مما دفع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الدعوة لضبط النفس والحوار. (النهاية)

ع ا ب / م ع ك


MENAFN26072025000071011013ID1109846394

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث