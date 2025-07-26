الرئيس الفرنسي يؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا

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الرئيس الفرنسي يؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 26 - 7 (كونا) -- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في سوريا مشددا على أهمية حماية المدنيين ومنع تكرار أعمال العنف التي شهدتها البلاد.
ودعا ماكرون في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في هذه المرحلة الانتقالية إلى الحاجة لإجراءات عاجلة لحماية السكان المدنيين.
وطالب ب"أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ولا سيما تلك المرتكبة على الساحل السوري" مؤكدا أن التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة سيشكل أساسا للملاحقات القضائية المرتقبة.
ورحب الرئيس الفرنسي باتفاق إيقاف إطلاق النار في محافظة (السويداء) السورية واصفا إياه ب"الإشارة الإيجابية" التي يجب أن تمهد الطريق لحوار سلمي يهدف إلى توحيد سوريا مع احترام حقوق جميع مواطنيها.
كما أشار إلى أنه بحث مع الرئيس السوري "الحاجة الماسة إلى إيجاد حل سياسي بالتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية ضمن إطار وطني للحوكمة والأمن".
وفي السياق ذاته دعا ماكرون إلى إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية مشددا على أهمية النيات الحسنة في دفع العملية السياسية إلى الأمام لافتا إلى أن "المناقشات الثلاثية التي جرت مؤخرا أسهمت في تحديد الخطوات التالية".
وكانت الرئاسة السورية أعلنت الأسبوع الماضي إيقافا شاملا وفوريا لإطلاق النار داعية جميع الأطراف إلى الالتزام به حرصا على حقن دماء السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية. (النهاية)
م ع / ن س ع
ودعا ماكرون في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في هذه المرحلة الانتقالية إلى الحاجة لإجراءات عاجلة لحماية السكان المدنيين.
وطالب ب"أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ولا سيما تلك المرتكبة على الساحل السوري" مؤكدا أن التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة سيشكل أساسا للملاحقات القضائية المرتقبة.
ورحب الرئيس الفرنسي باتفاق إيقاف إطلاق النار في محافظة (السويداء) السورية واصفا إياه ب"الإشارة الإيجابية" التي يجب أن تمهد الطريق لحوار سلمي يهدف إلى توحيد سوريا مع احترام حقوق جميع مواطنيها.
كما أشار إلى أنه بحث مع الرئيس السوري "الحاجة الماسة إلى إيجاد حل سياسي بالتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية ضمن إطار وطني للحوكمة والأمن".
وفي السياق ذاته دعا ماكرون إلى إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية مشددا على أهمية النيات الحسنة في دفع العملية السياسية إلى الأمام لافتا إلى أن "المناقشات الثلاثية التي جرت مؤخرا أسهمت في تحديد الخطوات التالية".
وكانت الرئاسة السورية أعلنت الأسبوع الماضي إيقافا شاملا وفوريا لإطلاق النار داعية جميع الأطراف إلى الالتزام به حرصا على حقن دماء السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية. (النهاية)
م ع / ن س ع
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