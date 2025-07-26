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الرئيس الفرنسي يؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا

الرئيس الفرنسي يؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا

2025-07-26 02:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 26 - 7 (كونا) -- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في سوريا مشددا على أهمية حماية المدنيين ومنع تكرار أعمال العنف التي شهدتها البلاد.
ودعا ماكرون في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في هذه المرحلة الانتقالية إلى الحاجة لإجراءات عاجلة لحماية السكان المدنيين.
وطالب ب"أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ولا سيما تلك المرتكبة على الساحل السوري" مؤكدا أن التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة سيشكل أساسا للملاحقات القضائية المرتقبة.
ورحب الرئيس الفرنسي باتفاق إيقاف إطلاق النار في محافظة (السويداء) السورية واصفا إياه ب"الإشارة الإيجابية" التي يجب أن تمهد الطريق لحوار سلمي يهدف إلى توحيد سوريا مع احترام حقوق جميع مواطنيها.
كما أشار إلى أنه بحث مع الرئيس السوري "الحاجة الماسة إلى إيجاد حل سياسي بالتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية ضمن إطار وطني للحوكمة والأمن".
وفي السياق ذاته دعا ماكرون إلى إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية مشددا على أهمية النيات الحسنة في دفع العملية السياسية إلى الأمام لافتا إلى أن "المناقشات الثلاثية التي جرت مؤخرا أسهمت في تحديد الخطوات التالية".
وكانت الرئاسة السورية أعلنت الأسبوع الماضي إيقافا شاملا وفوريا لإطلاق النار داعية جميع الأطراف إلى الالتزام به حرصا على حقن دماء السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية. (النهاية)

م ع / ن س ع


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