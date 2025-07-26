استشهاد 57 فلسطينيا وإصابة 512 آخرين بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

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استشهاد 57 فلسطينيا وإصابة 512 آخرين بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 26 - 7 (كونا) --أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم السبت استشهاد 57 فلسطينيا وإصابة 512 آخرين خلال الساعات ال24 الماضية بسبب استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وذكرت السلطات في تصريح صحفي أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 59733 شهيدا َو 144477 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت أن فرق الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على انتشال العديد من الشهداء من تحت الأنقاض بسبب خطورة المناطق المستهدفة وشح الإمكانيات والمعدات اللازمة للإنقاذ.
وقالت إن مأساة شهداء "لقمة العيش" تتفاقم يوميا حيث استشهد خلال الساعات ال24 الماضية 29 شهيدا وأكثر من 160 مصابا خلال محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإغاثية.
وأوضحت أن إجمالي حصيلة ضحايا المساعدات ارتفع بذلك إلى 1121 شهيدا و7485 مصابا منذ أن شدد الاحتلال الاسرائيلي حصاره على قطاع غزة مارس الماضي.
كما سجلت مستشفيات قطاع غزة حالتين جديدتين من الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي وفيات المجاعة أكثر من 122 حالة وفاة من بينها 85 طفلا. (النهاية)
و ا ب / م ع ك
وذكرت السلطات في تصريح صحفي أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 59733 شهيدا َو 144477 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت أن فرق الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على انتشال العديد من الشهداء من تحت الأنقاض بسبب خطورة المناطق المستهدفة وشح الإمكانيات والمعدات اللازمة للإنقاذ.
وقالت إن مأساة شهداء "لقمة العيش" تتفاقم يوميا حيث استشهد خلال الساعات ال24 الماضية 29 شهيدا وأكثر من 160 مصابا خلال محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإغاثية.
وأوضحت أن إجمالي حصيلة ضحايا المساعدات ارتفع بذلك إلى 1121 شهيدا و7485 مصابا منذ أن شدد الاحتلال الاسرائيلي حصاره على قطاع غزة مارس الماضي.
كما سجلت مستشفيات قطاع غزة حالتين جديدتين من الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي وفيات المجاعة أكثر من 122 حالة وفاة من بينها 85 طفلا. (النهاية)
و ا ب / م ع ك
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