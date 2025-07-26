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استشهاد 57 فلسطينيا وإصابة 512 آخرين بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهاد 57 فلسطينيا وإصابة 512 آخرين بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

2025-07-26 02:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 26 - 7 (كونا) --أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم السبت استشهاد 57 فلسطينيا وإصابة 512 آخرين خلال الساعات ال24 الماضية بسبب استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وذكرت السلطات في تصريح صحفي أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 59733 شهيدا َو 144477 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت أن فرق الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على انتشال العديد من الشهداء من تحت الأنقاض بسبب خطورة المناطق المستهدفة وشح الإمكانيات والمعدات اللازمة للإنقاذ.
وقالت إن مأساة شهداء "لقمة العيش" تتفاقم يوميا حيث استشهد خلال الساعات ال24 الماضية 29 شهيدا وأكثر من 160 مصابا خلال محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإغاثية.
وأوضحت أن إجمالي حصيلة ضحايا المساعدات ارتفع بذلك إلى 1121 شهيدا و7485 مصابا منذ أن شدد الاحتلال الاسرائيلي حصاره على قطاع غزة مارس الماضي.
كما سجلت مستشفيات قطاع غزة حالتين جديدتين من الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي وفيات المجاعة أكثر من 122 حالة وفاة من بينها 85 طفلا. (النهاية)

و ا ب / م ع ك


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