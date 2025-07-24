هنري جاك تلتقط روح الصيف مع مجموعة Les Croisières الموسميّة

هنري جاك تلتقط روح الصيف مع مجموعة Les Croisières الموسميّة
فالصيف، بما يحمله من تأمّل داخلي وانفتاح على الذات، هو فصل السماحة والتجرّد. نتحرّر فيه من إيقاع الحياة اليومية وضغوطها، فنعود إلى أنفسنا، وإلى الآخرين، وإلى الطبيعة. إنه وقت التحوّل وإعادة التوازن، حيث نعيش كل لحظة بكاملها. ومع كلّ لحظة مميّزة، تولد حالة شعوريّة فريدة تتجسّد في باقة متشابكة من العواطف والانفعالات. ولكلٍّ من تلك المشاعر، تقترح Les Croisières أريجاً خاصاً ليكون رفيقاً عطرياً يحتضنك برفق.
تُقدَّم العطور الستة بصيغة Les Brumes، النسخة الرذّاذية المنعشة والخفيفة، المثالية لأيام الصيف الدافئة وأمسياته الهادئة:
Musk Oil Gardenia: عطر ناعم بطابع مسحوقي رقيق، تلتقي فيه الغاردينيا والفريزيا مع الإيلنغ يلانغ والمسك، في همسة من السكينة والطمأنينة العطرية.
Aude: زهور بيضاء مشعّة يتقدّمها خوخ الميرابيل، تنفتح على قلب غنيّ من الياسمين وخشب الصندل، وتستقرّ على قاعدة دافئة من العنبر والمسك الأبيض مع لمسة تبغ خافتة تعمّق الأثر.
Yasminale N°1: نفحات زهر الكبّاد والفل تفيض بالحيوية، تحتضن زهر الياسمين في مشهد عطري مُشرق تتخلّله لمسات من الميرابيل والفانيلا.
Ambrose: افتتاحية منعشة من النعناع واليانسون تفسح المجال لطبقة دافئة من خشب الصندل والعنبر، تتزيّن بالعسل ونفحات ورد متألّقة.
Cascador: عبقٌ حيويّ يزهو بروائح الحمضيات والأعشاب العطرية، مرتكز إلى قاعدة خشبية متينة تنبض بالعنبر والمسك، بتوليفة تنبض بالطاقة والتوازن.
N°11 de Sacha: عطر يتجاور الحمضيات المنعشة والزهور الرقيقة في تناغم مع نفحات راتنجيّة وخشبيّة عميقة، تفيض بأناقة خالدة وجاذبية لا تنتهي.
تُجسّد Les Croisières روح الصيف في طقس حرّ لا يخضع للقواعد سهلة الاستخدام، انسيابية على البشرة، وتفيض بعمق عطري مباغت-. وتأتي العطور في قارورات سخيّة سعة 75 مل، لتُشجّع على استخدامٍ متكرّر، عفوي، كيفما ومتى شاء صاحبها. وفي الهواء الدافئ، تتألّق طبقات العطر على البشرة برهافة وتنوّع، حيث تنكشف تفاصيله بنعومة وأناقة.
عطور Les Croisières هي مقدّمة مبهجة لعالم هنري جاك، ورفيق مثالي للصيف لمن يتطلّعون إلى اكتشاف فنّ العطور الراقية. المجموعة متوفّرة عبر الإنترنت وفي جميع متاجر هنري جاك حول العالم.الوسوم#زهور #عطور #هنري جاك
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