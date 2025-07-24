هنري جاك تلتقط روح الصيف مع مجموعة Les Croisières الموسميّة

MENAFN - Asdaf News) في هذا الصيف، تكشف دار هنري جاك عن مجموعة Les Croisières، وهي مجموعة من العطور منتقاة بعناية، تنقل خفة الصيف ورحابة أيامه إلى عالم العطور الراقية. وتضمّ المجموعة ستّة من أبرز عطور Les Classiques، المجموعة التي تُشكّل جوهر الدار وروحها المتجذّرة، لترافقك هذه الإبداعات خلال النهار، وتستحضر روح الفصل بعبيره وتدرّجاته، مجسّدةً فنّ العيش على طريقة هنري جاك.

فالصيف، بما يحمله من تأمّل داخلي وانفتاح على الذات، هو فصل السماحة والتجرّد. نتحرّر فيه من إيقاع الحياة اليومية وضغوطها، فنعود إلى أنفسنا، وإلى الآخرين، وإلى الطبيعة. إنه وقت التحوّل وإعادة التوازن، حيث نعيش كل لحظة بكاملها. ومع كلّ لحظة مميّزة، تولد حالة شعوريّة فريدة تتجسّد في باقة متشابكة من العواطف والانفعالات. ولكلٍّ من تلك المشاعر، تقترح Les Croisières أريجاً خاصاً ليكون رفيقاً عطرياً يحتضنك برفق.

تُقدَّم العطور الستة بصيغة Les Brumes، النسخة الرذّاذية المنعشة والخفيفة، المثالية لأيام الصيف الدافئة وأمسياته الهادئة:

Musk Oil Gardenia: عطر ناعم بطابع مسحوقي رقيق، تلتقي فيه الغاردينيا والفريزيا مع الإيلنغ يلانغ والمسك، في همسة من السكينة والطمأنينة العطرية.

Aude: زهور بيضاء مشعّة يتقدّمها خوخ الميرابيل، تنفتح على قلب غنيّ من الياسمين وخشب الصندل، وتستقرّ على قاعدة دافئة من العنبر والمسك الأبيض مع لمسة تبغ خافتة تعمّق الأثر.

Yasminale N°1: نفحات زهر الكبّاد والفل تفيض بالحيوية، تحتضن زهر الياسمين في مشهد عطري مُشرق تتخلّله لمسات من الميرابيل والفانيلا.

Ambrose: افتتاحية منعشة من النعناع واليانسون تفسح المجال لطبقة دافئة من خشب الصندل والعنبر، تتزيّن بالعسل ونفحات ورد متألّقة.

Cascador: عبقٌ حيويّ يزهو بروائح الحمضيات والأعشاب العطرية، مرتكز إلى قاعدة خشبية متينة تنبض بالعنبر والمسك، بتوليفة تنبض بالطاقة والتوازن.

N°11 de Sacha: عطر يتجاور الحمضيات المنعشة والزهور الرقيقة في تناغم مع نفحات راتنجيّة وخشبيّة عميقة، تفيض بأناقة خالدة وجاذبية لا تنتهي.

تُجسّد Les Croisières روح الصيف في طقس حرّ لا يخضع للقواعد سهلة الاستخدام، انسيابية على البشرة، وتفيض بعمق عطري مباغت-. وتأتي العطور في قارورات سخيّة سعة 75 مل، لتُشجّع على استخدامٍ متكرّر، عفوي، كيفما ومتى شاء صاحبها. وفي الهواء الدافئ، تتألّق طبقات العطر على البشرة برهافة وتنوّع، حيث تنكشف تفاصيله بنعومة وأناقة.

عطور Les Croisières هي مقدّمة مبهجة لعالم هنري جاك، ورفيق مثالي للصيف لمن يتطلّعون إلى اكتشاف فنّ العطور الراقية. المجموعة متوفّرة عبر الإنترنت وفي جميع متاجر هنري جاك حول العالم.

الوسوم#زهور #عطور #هنري جاك