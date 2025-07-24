قبل فوات الأوان.. كيف تحمي جواز سفرك وهويتك من مجرمي الإنترنت؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لم تعد النسخ الإلكترونية من الوثائق الرسمية مجرد ملفات للاحتفاظ بها، بل أصبحت سلعة مطلوبة في أسواق الإنترنت المظلم، حيث تُباع وتُستخدم في جرائم الاحتيال وسرقة الهوية على نطاق متزايد.



ورغم اعتقاد الكثيرين بأن الاحتفاظ بجواز السفر وبطاقات الهوية في أماكن آمنة يضمن الحماية، إلا أن الواقع الرقمي يفرض تهديدات متزايدة، تتجاوز السرقة المادية بكثير.



كيف تُسرق الوثائق؟

بحسب تقارير أمنية حديثة، بات مجرمو الإنترنت يعتمدون على تقنيات متقدمة لسرقة الوثائق الرقمية، أبرزها:

نشر برمجيات خبيثة على الأجهزة لسرقة الملفات الحساسة.

استغلال ثغرات المواقع الحكومية وشركات الطيران التي تخزّن وثائق المستخدمين.

هجمات التصيّد الإلكتروني عبر مواقع مزيفة تُحاكي صفحات تسجيل الوصول، حيث يُطلب من الضحية تحميل وثائقه الرسمية.

مسح ضوئي للوثائق المسروقة وبيعها كنسخ إلكترونية على الإنترنت المظلم.



تجارة مربحة في السوق السوداء

تشير البيانات إلى أن جوازات السفر والبطاقات الممسوحة ضوئيًا تُباع بأسعار متفاوتة، وفقًا لنوع الوثيقة والبلد الصادر عنها، حيث:

تُباع صور جوازات السفر بأسعار تتراوح بين 10 و200 دولار، وقد تصل إلى 5000 دولار لجوازات سفر الاتحاد الأوروبي.

تُعرض بطاقات الهوية مقابل نحو 15 دولارًا فقط.

ورغم أن الأسعار تبدو منخفضة نسبيًا، إلا أن قيمتها تتضاعف عند استخدامها في عمليات احتيال كبرى أو انتحال الهوية.



كيف تحمي وثائقك الرقمية؟

لمن يضطر للاحتفاظ بنسخ إلكترونية من الوثائق، ينصح خبراء الأمن السيبراني باتباع الخطوات التالية:

تخزين الوثائق على خدمات سحابية موثوقة تدعم التشفير الكامل.

تعطيل خاصية مشاركة الملفات لتفادي الوصول غير المصرح به.

الحذر من الرسائل الإلكترونية والروابط المشبوهة، مع استخدام أدوات لفحص موثوقية الروابط.

تحديث برامج الأمان ونظام التشغيل بانتظام لحماية الجهاز من الثغرات والبرمجيات الخبيثة.



أمنك الرقمي مسؤوليتك

في عالم يزداد ترابطه رقميًا، لم يعد تأمين الوثائق الرسمية مجرد خيار، بل ضرورة ملحّة. فالإهمال في هذا الجانب قد يعرّضك لخسائر مالية أو قانونية جسيمة، وقد تُستخدم بياناتك في أنشطة إجرامية لا علاقة لك بها.

ارم نيوز