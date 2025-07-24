59,587 شهيدا في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال
وقالت في بيان، اليوم الأربعاء، إن من بين الحصيلة 8,447 شهيدًا، و31,457 مصابا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات بلغ 23 شهيدًا وأكثر من 68 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,083 شهيدًا وأكثر من 7,275 إصابة.
وبينت، أنه وصل إلى المستشفيات 89 شهيدا ) بينهم 10 شهداء جرى انتشالهم)، و453 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
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