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59,587 شهيدا في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال

59,587 شهيدا في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال

2025-07-24 10:07:11
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- أفادت مصادر طبية، بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 59,587 شهيدا، و143,498 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت في بيان، اليوم الأربعاء، إن من بين الحصيلة 8,447 شهيدًا، و31,457 مصابا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات بلغ 23 شهيدًا وأكثر من 68 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,083 شهيدًا وأكثر من 7,275 إصابة.

وبينت، أنه وصل إلى المستشفيات 89 شهيدا ) بينهم 10 شهداء جرى انتشالهم)، و453 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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