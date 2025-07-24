إغلاق مؤقت لـأوتوستراد رباع السرحان بسبب تدني مدى الرؤية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 تموز (بترا)- أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق مؤقت لـ"أوتوستراد" رباع السرحان باتجاه حدود جابر، في كلا الاتجاهين، نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الظروف الجوية السائدة.

وأكدت المديرية أن الإغلاق جاء حفاظا على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق، مشددة على أهمية الامتثال لتعليمات رجال الأمن العام في الموقع، إلى حين تحسن الظروف الجوية وإعادة فتح الطريق.

--(بترا)

ل م/ع س/رق

24/07/2025 16:27:44