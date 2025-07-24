إغلاق مؤقت لـأوتوستراد رباع السرحان بسبب تدني مدى الرؤية

إغلاق مؤقت لـأوتوستراد رباع السرحان بسبب تدني مدى الرؤية
عمان 24 تموز (بترا)- أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق مؤقت لـ"أوتوستراد" رباع السرحان باتجاه حدود جابر، في كلا الاتجاهين، نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الظروف الجوية السائدة.
وأكدت المديرية أن الإغلاق جاء حفاظا على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق، مشددة على أهمية الامتثال لتعليمات رجال الأمن العام في الموقع، إلى حين تحسن الظروف الجوية وإعادة فتح الطريق.
--(بترا)
ل م/ع س/رق
24/07/2025 16:27:44
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