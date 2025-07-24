وزير الشؤون السياسية يلتقي القائمين على مبادرة مجلس الشباب الأردني

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عمان 24 تموز (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن مشروع التحديث السياسي ضمن مشاركة الشباب والمرأة ومكنتهم من ممارسة دورهم في الحياة السياسية والحزبية وعملية اتخاذ القرار، وذلك هو العنوان الأبرز للمشروع.

وبين خلال لقائه، اليوم الخميس، شابات وشباب مبادرة "مجلس الشباب الأردني"، بحضور رئيس المبادرة سليمان السقار، أن مشروع التحديث السياسي وفر ضمانات لاستمرار العمل الحزبي والوصول إلى برلمان قائم على العمل البرامجي، بهدف تعزيز مناعة الدولة وقوتها ومكانتها في الدفاع عن مصالحها العليا.

ولفت العودات إلى أن تحقيق المواطنة الفاعلة وتنميتها يتطلب تعزيز المشاركة السياسية في الحياة العامة باعتبارها حقا وواجبا ومسؤولية، وهذا يتطلب من مؤسسات التنشئة الاجتماعية والإعلام خلق الوعي بأهمية هذه المشاركة، من خلال سياسات موجهة للشباب والأجيال القادمة.

من جانبه، بين السقار أن المبادرة جاءت استجابة للحاجة الملحة لتمكين الشباب وإشراكهم في عملية صنع القرار وتوفير منصة فاعلة لهم للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، والمساهمة في تنمية قدراتهم القيادية، ما يساهم في بناء مستقبلهم بشكل أفضل.

وأكد أن الوطن والحفاظ عليه الركيزة الرئيسية للشباب الأردني، من خلال أخذ فرصهم في التمثيل في مواقع صنع القرار، مطالبا بضرورة تشكيل حكومات ومجالس برلمانية شبابية موازية للحكومة والمجلس الحالي تساندها في إنجاز مهامها.

ولفت الشباب الحضور إلى أبرز التحديات التي تواجههم في ممارسة العمل السياسي والحزبي، مؤكدين ضرورة ربط العمل التطوعي بالعمل السياسي والحزبي وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي في عملية التوعية والتمكين.

--(بترا)

ن ع /ع س/رق

24/07/2025 16:55:00





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