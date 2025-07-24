لجنتا فلسطين في الأعيان والنواب تنددان بقرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 24 تموز(بترا)- نددت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، ولجنة فلسطين النيابية، اليوم الخميس، بتصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وقالت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، برئاسة العين مازن دروزة، في بيان، إن مشروع القرار الإسرائيلي يندرج ضمن ما يسمى بـ"خطة الحسم"، التي يعمل عليها اليمين المتطرف منذ توليه الحكم في إسرائيل، حيث يمعن هذا الائتلاف في الضم والقضم التدريجي بشكل يومي من خلال ممارسات وانتهاكات وجرائم وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات المتكررة للقدس الشريف، إضافة إلى توسيع وتعميق الاستيطان، واستمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية والتجويع والحصار في غزة.

وأشارت اللجنة إلى أن حكومة الاحتلال تواصل تمردها على الشرعية الدولية والمجتمع الدولي، مثمنة في هذا السياق الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في المحافل الدولية، وجهوده المتواصلة لنقل صورة وتحديات الوضع الفلسطيني إلى المجتمع الدولي.

ودعت اللجنة في بيانها الجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم لمواجهة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية، وفضح المخطط الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف، والذي لن يؤدي سوى إلى مزيد من تعميق نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة.

وجددت اللجنة في ختام بيانها التأكيد على وقوفها خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مجددة الولاء والانتماء، داعية الله أن يحفظ الأردن أرضا وقيادة وشعبا.

من جهتها، أكدت لجنة فلسطين النيابية، في بيان، أنه لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وأن أي محاولة لفرض واقع بالقوة تعد انتهاكا واضحا لحقوق الشعب الفلسطيني وتحديا سافرا للإرادة الدولية، معتبرة أن القرار يشكل تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام ويهدد بإشعال موجة جديدة من الفوضى والدمار في المنطقة.

وشددت اللجنة على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى السند الحقيقي والداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس .

وأوضحت أن اللجنة ستقود حراكا برلمانيا فاعلا في المحافل العربية والدولية للتصدي لهذا القرار وفضح المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض حل الدولتين وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

--(بترا)

م خ/م ش/ أ أ

24/07/2025 16:13:19