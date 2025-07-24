وزير الداخلية يفتتح مصنعاً لإعادة تدوير البلاستيك في ديرعلا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 تموز (بترا)- افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الخميس في منطقة ديرعلا، مصنع إعادة تدوير البلاستيك الزراعي، الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع بلدية ديرعلا الجديدة.

وأشاد الوزير الفراية، بالشراكة القائمة بين وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المساهمة بدعم المشاريع التنموية المحلية، مشيرا إلى ميزات مصنع إعادة تدوير البلاستيك الزراعي بتحقيق فوائد عديدة للبلديات والقطاع الخاص وأهالي وادي الأردن.

وأكد أن المصنع يهدف إلى إنشاء سوق للنفايات البلاستيكية المعاد تدويرها وإيجاد نموذج أعمال مستدام ومربح، بالإضافة إلى بناء ثقافة الإدارة المسؤولة للنفايات في المجتمعات المحلية والإسهام في استدامة سبل المعيشة ضمن بيئة إدارة النفايات؛ بما يؤدي الى تحفيز الاقتصاد الدائري في المناطق المستهدفة.

وبين أن المصنع سيوفر فرص عمل عديدة، وسيخلق حالة من التعاون مع رياديي الأعمال والشركات المحلية لتطوير حلول ومنتجات مبتكرة للمواد البلاستيكية المعاد تدويرها، بما يحقق إمكانية إنشاء أسواق وصناعات جديدة تسهم في النمو الاقتصادي.

ودعا الوزير الفراية بلديات الأغوار إلى العمل على رفع الوعي بأهمية فرز النفايات البلاستيكية وتسهيل نقلها إلى المصنع، وأن تؤدي هذه البلديات دوراً حيوياً فاعلا في دعم ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات، باعتبار هذا المصنع يحقق نقلة نوعية في إدارة النفايات عن طريق تحويلها إلى مدخلات عالية الجودة.

واعرب عن شكره لبلديات الأغوار ومختلف الجهات المعنية، على دورها الفعال في تحقيق الاستدامة التنموية المتكاملة، بما ينعكس إيجابا على تحسين مستويات معيشة المواطن.

وفي سياق متصل، أشار سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، بيير-كريستوف شاتزيسافاس، إلى أنه يمكن الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في تكثيف الجهود الهادفة إلى تحسين إدارة النفايات والحد من أثر التلوث البلاستيكي، مشددا على أن هذه الجهود تعزز الإنتاجية الزراعية، وأن هذا المصنع سيسهم في تحقيق متطلبات التنمية المحلية.

وفي ذات السياق، أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن، إلى أن هذا المصنع يعد نموذجًا عمليًا لكيفية مواءمة الحوكمة على المستوى المحلي مع الاستثمار الرأسمالي، بهدف تمكين البلديات في عمليات دعم التنمية المحلية والاستثمارات وربطها مع منظمات المجتمع المحلي.

من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية ديرعلا الجديدة، الدكتور رائد العزب، أهمية هذا المصنع لما له من دور كبير في التنمية المحلية وتوفير فرص عمل جديدة والمحافظة على البيئة في المنطقة.

وحضر وزير الداخلية تشغيل المصنع وانطلاقة عمله، كما جال في مرافق المصنع واطلاع على سير العمل فيه.

يشار إلى أن هذا المصنع، يُعد من المبادرات الرئيسة الداعمة للنمو الأخضر، ويهدف إلى تعزيز أنظمة إدارة النفايات الصلبة، وتطبيق نموذج الاقتصاد الدائري الذي يتصدى للتحديات البيئية في وادي الأردن، كما أنه يمهد لشراكة مستقبلية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بإتاحة فرص استثمارية لتشغيل المصنع بصورة مستدامة وتسويق النفايات المعالجة.

--(بترا)

ل م/رق

24/07/2025 16:18:38