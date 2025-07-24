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27 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة بنمو 48.1% خلال النصف الأول
(MENAFN- Al Madar Communications) إمارة الشارقة، يوليو 2025
شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 نشاطاً لافتاً، حيث سجل حجم التداولات نحو 27 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 48.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي بلغت فيها التداولات 18.2 مليار درهم. فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة من قبل دائرة التسجيل العقاري 48,059 معاملة، بنمو قدره 3.3% مقارنةً بـ46,524 معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
منظومة استثمارية متصاعدة
ويعكس هذا الأداء المتميز مدى الثقة المتصاعدة بالمنظومة الاستثمارية في الشارقة، والتي تتميز باستقرارها الاقتصادي ومرونة تشريعاتها الداعمة للمستثمرين. كما يعزز تنوع الجنسيات المستثمرة صورة الإمارة كوجهة عقارية جذابة، تمتاز بتنوع الفرص العقارية وتكامل البنية التحتية الحديثة، بما يلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
قفزة عقارية نوعية
وقال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، إن الأداء المتميز للقطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس حيوية السوق وتطوره المستمر.
الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي
وأضاف الشامسي: "تشير مؤشرات السوق إلى نمو قوي وملحوظ في مختلف الجوانب، حيث سجلت إمارة الشارقة تداولات عقارية قياسية بقيمة وصلت إلى 27 مليار درهم، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأن هذا الارتفاع الكبير هو ترجمة مباشرة للثقة الراسخة التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً والدعم المستمر من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المتواصلة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، والتي وضعت الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي".
شراكة عميقة مع المؤسسات التمويلية
وذكر الشامسي: "ما يلفت الانتباه أن معاملات البيع وحدها بلغت 15,686 معاملة بقيمة 21.1 مليار درهم، وتغطي 214 منطقة وبمساحة 90 مليون قدم مربع، ما يعكس التنوع الجغرافي في الاستثمار العقاري داخل الإمارة. كما أن النمو في عدد معاملات الرهن، والذي بلغ 2,582 معاملة بقيمة قاربت 5.7 مليار درهم، يعكس عمق الشراكة بين القطاع العقاري والمؤسسات التمويلية في الإمارة".
عقارات الشارقة تحتفظ بجاذبيتها للمستثمرين الأجانب
وختم الشامسي تصريحه قائلاً: "إن تزايد الإقبال من المستثمرين الأجانب، يؤكد على الجاذبية العالمية التي تحظى بها الشارقة، خصوصاً مع تسجيل استثمارات من 109 جنسيات. إننا ماضون في تعزيز هذا النمو عبر تطوير المنظومة العقارية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والتكامل، بما يخدم أهداف التنمية العقارية المستدامة في الإمارة".
15,686 معاملة بيع بنمو 45.1%
وصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (البيع وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) في إمارة الشارقة خلال النصف الأول الجاري إلى 15,686 معاملة، بنسبة نمو بلغت 45.1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 والتي بلغ عددها 10,809 معاملة. وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الجاري، 21.1 مليار درهم متوزعة على 214 منطقة وبمساحة 90 مليون قدم مربع.
"مويلح التجارية" الأعلى تداولاً
بالنسبة لأعلى المناطق بالإمارة في عدد المعاملات فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ2,898 معاملة بقيمة تداول 3,5 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 1,593 معاملة بقيمة تداول 1,3 مليار درهم، ثم منطقة المطرق بعدد 1,387 معاملة وبقيمة بلغت نحو 430 مليون درهم.
تصدر المعاملات السكنية
بتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال النصف الأول من عام 2025، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 11,459 معاملة بنسبة وصلت إلى 74.6% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 3,195 معاملة وبنسبة وصلت إلى 20.8%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 603 معاملة بنسبة 4%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 95 معاملة، وبنسبة بلغت 0.6%.
(2,582 معاملة رهن بـ5.7 مليار درهم)
بلغ عدد معاملات الرهن أثناء النصف الأول 2,582 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار درهم، تمت من خلال 24 جهة تمويل. وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات الرهن فتصدرت منطقة "تلال" بـ 194 معاملة بقيمة بلغت 339.2 مليون درهم، تلتها منطقة "مويلح التجارية" بـ 167 معاملة بقيمة بلغت 707.3 مليون درهم، ثم منطقة "أم فنين" بـ 146 معاملة بقيمة 222.6 مليون درهم، ومنطقة "الصجعة – الصناعية" بـ 71 معاملة بقيمة وصلت إلى 204.8 مليون درهم.
8 مشاريع عقارية جديدة
وبالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية، فقد تم تسجيل 8 مشاريع عقارية جديدة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري من بينها 4 مجمعات سكنية في مناطق مويلح التجارية و "الطي" و"الطي غرب". كما تم تسجيل 4 أبراج جديدة منها برجان بتصنيف صناعي في منطقة الصجعة الصناعية، وبرجان بتصنيف سكني-تجاري في منطقتي البليدة والواحة.
109 جنسيات استثمرت في الإمارة
مستثمرون من 109 جنسيات من مختلف أنحاء العالم تداولوا في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025. حيث شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 12.2 مليار درهم بواقع14,307 عقاراً وبما يمثل 45.2% من الإجمالي، وأما الخليجيين من غير الإماراتيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 1.3 مليار درهم بواقع 889 عقاراً وبنسبة تمثل 4.6%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 5,4 مليار درهم بواقع 4,057 عقاراً، وبما يعادل 20.1%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً والتي بلغ إجمالها نحو 8,1 مليار درهم بواقع 3,878 عقاراً وهي تشكل 30.1% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
6,662 مستثمراً من الجنسيات الأخرى بنمو 39.4%
وفي السياق، شهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى إذ بلغ عددهم 6,662 مستثمراً أثناء النصف الأول بنسبة نمو بلغت 39.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار والتملك في الإمارة. فيما بلغ عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من الجنسيات الأخرى خلال نفس الفترة 7,448 عقاراً بنسبة نمو بلغت 40.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا الإقبال الكبير من قبل المستثمرين لعوامل متعددة أبرزها متانة البنية التحتية، وتنوع المنتج العقاري المتاح، وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
الإماراتيون يتصدرون القائمة
وأما بحسب عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 14,307 عقاراً، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بـ 1,525 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بـ 969 عقاراً، تلاهم المستثمرون من مصر بـ 685 عقاراً، والأردن بـ 678 عقاراً، ثم العراق بـ 576 عقاراً.
شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 نشاطاً لافتاً، حيث سجل حجم التداولات نحو 27 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 48.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي بلغت فيها التداولات 18.2 مليار درهم. فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة من قبل دائرة التسجيل العقاري 48,059 معاملة، بنمو قدره 3.3% مقارنةً بـ46,524 معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
منظومة استثمارية متصاعدة
ويعكس هذا الأداء المتميز مدى الثقة المتصاعدة بالمنظومة الاستثمارية في الشارقة، والتي تتميز باستقرارها الاقتصادي ومرونة تشريعاتها الداعمة للمستثمرين. كما يعزز تنوع الجنسيات المستثمرة صورة الإمارة كوجهة عقارية جذابة، تمتاز بتنوع الفرص العقارية وتكامل البنية التحتية الحديثة، بما يلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
قفزة عقارية نوعية
وقال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، إن الأداء المتميز للقطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس حيوية السوق وتطوره المستمر.
الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي
وأضاف الشامسي: "تشير مؤشرات السوق إلى نمو قوي وملحوظ في مختلف الجوانب، حيث سجلت إمارة الشارقة تداولات عقارية قياسية بقيمة وصلت إلى 27 مليار درهم، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأن هذا الارتفاع الكبير هو ترجمة مباشرة للثقة الراسخة التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً والدعم المستمر من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المتواصلة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، والتي وضعت الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي".
شراكة عميقة مع المؤسسات التمويلية
وذكر الشامسي: "ما يلفت الانتباه أن معاملات البيع وحدها بلغت 15,686 معاملة بقيمة 21.1 مليار درهم، وتغطي 214 منطقة وبمساحة 90 مليون قدم مربع، ما يعكس التنوع الجغرافي في الاستثمار العقاري داخل الإمارة. كما أن النمو في عدد معاملات الرهن، والذي بلغ 2,582 معاملة بقيمة قاربت 5.7 مليار درهم، يعكس عمق الشراكة بين القطاع العقاري والمؤسسات التمويلية في الإمارة".
عقارات الشارقة تحتفظ بجاذبيتها للمستثمرين الأجانب
وختم الشامسي تصريحه قائلاً: "إن تزايد الإقبال من المستثمرين الأجانب، يؤكد على الجاذبية العالمية التي تحظى بها الشارقة، خصوصاً مع تسجيل استثمارات من 109 جنسيات. إننا ماضون في تعزيز هذا النمو عبر تطوير المنظومة العقارية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والتكامل، بما يخدم أهداف التنمية العقارية المستدامة في الإمارة".
15,686 معاملة بيع بنمو 45.1%
وصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (البيع وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) في إمارة الشارقة خلال النصف الأول الجاري إلى 15,686 معاملة، بنسبة نمو بلغت 45.1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 والتي بلغ عددها 10,809 معاملة. وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الجاري، 21.1 مليار درهم متوزعة على 214 منطقة وبمساحة 90 مليون قدم مربع.
"مويلح التجارية" الأعلى تداولاً
بالنسبة لأعلى المناطق بالإمارة في عدد المعاملات فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ2,898 معاملة بقيمة تداول 3,5 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 1,593 معاملة بقيمة تداول 1,3 مليار درهم، ثم منطقة المطرق بعدد 1,387 معاملة وبقيمة بلغت نحو 430 مليون درهم.
تصدر المعاملات السكنية
بتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال النصف الأول من عام 2025، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 11,459 معاملة بنسبة وصلت إلى 74.6% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 3,195 معاملة وبنسبة وصلت إلى 20.8%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 603 معاملة بنسبة 4%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 95 معاملة، وبنسبة بلغت 0.6%.
(2,582 معاملة رهن بـ5.7 مليار درهم)
بلغ عدد معاملات الرهن أثناء النصف الأول 2,582 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار درهم، تمت من خلال 24 جهة تمويل. وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات الرهن فتصدرت منطقة "تلال" بـ 194 معاملة بقيمة بلغت 339.2 مليون درهم، تلتها منطقة "مويلح التجارية" بـ 167 معاملة بقيمة بلغت 707.3 مليون درهم، ثم منطقة "أم فنين" بـ 146 معاملة بقيمة 222.6 مليون درهم، ومنطقة "الصجعة – الصناعية" بـ 71 معاملة بقيمة وصلت إلى 204.8 مليون درهم.
8 مشاريع عقارية جديدة
وبالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية، فقد تم تسجيل 8 مشاريع عقارية جديدة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري من بينها 4 مجمعات سكنية في مناطق مويلح التجارية و "الطي" و"الطي غرب". كما تم تسجيل 4 أبراج جديدة منها برجان بتصنيف صناعي في منطقة الصجعة الصناعية، وبرجان بتصنيف سكني-تجاري في منطقتي البليدة والواحة.
109 جنسيات استثمرت في الإمارة
مستثمرون من 109 جنسيات من مختلف أنحاء العالم تداولوا في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025. حيث شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 12.2 مليار درهم بواقع14,307 عقاراً وبما يمثل 45.2% من الإجمالي، وأما الخليجيين من غير الإماراتيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 1.3 مليار درهم بواقع 889 عقاراً وبنسبة تمثل 4.6%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 5,4 مليار درهم بواقع 4,057 عقاراً، وبما يعادل 20.1%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً والتي بلغ إجمالها نحو 8,1 مليار درهم بواقع 3,878 عقاراً وهي تشكل 30.1% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
6,662 مستثمراً من الجنسيات الأخرى بنمو 39.4%
وفي السياق، شهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى إذ بلغ عددهم 6,662 مستثمراً أثناء النصف الأول بنسبة نمو بلغت 39.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار والتملك في الإمارة. فيما بلغ عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من الجنسيات الأخرى خلال نفس الفترة 7,448 عقاراً بنسبة نمو بلغت 40.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا الإقبال الكبير من قبل المستثمرين لعوامل متعددة أبرزها متانة البنية التحتية، وتنوع المنتج العقاري المتاح، وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
الإماراتيون يتصدرون القائمة
وأما بحسب عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 14,307 عقاراً، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بـ 1,525 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بـ 969 عقاراً، تلاهم المستثمرون من مصر بـ 685 عقاراً، والأردن بـ 678 عقاراً، ثم العراق بـ 576 عقاراً.
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