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اليانصيب يطلق "جيم ستون ريتشس" و"سبورتس مانيا"
(MENAFN- trailrunnerint)
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 24 يوليو 2025: أعلن اليانصيب، الذي تديره شركة "ذا جيم ذ.م.م" ويخضع لإشراف الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، عن إطلاق لعبتين جديدتين ومشوّقتين من فئة "اللعب الفوري الإلكتروني"(E-Instant) ، وهما: "جيم ستون ريتشس" و "سبورتس مانيا"، والمقدّمتان من شركةEQL Games . وتُضيف هذه الألعاب طابع جديد من الترفيه وفرصاً أكبر للفوز للاعبين في جميع أنحاء دولة الإمارات.
"جيم ستون ريتشس" هي لعبة جديدة مليئة بالإثارة تضم 196 فئة من الجوائز، حيث يستطيع اللاعبون مطابقة أرقامهم مع "الأرقام المحظوظة" للفوز بالجائزة المقابلة، مع إمكانية الفوز بعدة جوائز وذلك بإستخدام تذكرة واحدة. كما تتضمن اللعبة مرحلة إضافية عند كشف خمسة رموز من الجواهر، حيث يختار اللاعب أربع جواهر للحصول على جوائز إضافية. وتتراوح أسعار التذاكر من 2 إلى 50 درهماً، وتصل قيمة الجوائز الكبرى إلى 500,000 درهم، ما يجعل اللعبة متاحة ومثيرة لجميع اللاعبين.
أما لعبة "سبورتس مانيا"، فتضيف طابعاً رياضياً إلى ألعاب الخدش الرقمية، وتضم41 فئة من الجوائز وميزة مضاعفة تزيد من فرص الفوز. يختار اللاعب سعر التذكرة، ثم يكشف عن الرموز، ويفوز إذا طابقت رموزه كلاً من الصورة والعدد الظاهرين في الأعلى. ويمكن تطبيق مضاعف تصل قيمته إلى 50 xلزيادة مجموع الأرباح النهائية. وتتراوح أسعار التذاكر من 2 إلى 50 درهماً، مع جوائز تصل إلى 500,000 درهم.
وفي تعليقه على هذا الإطلاق، قال بيشوب ووزلي، مدير عمليات اليانصيب في شركة "ذا جيم ذ.م.م":مع إضافة "سبورتس مانيا"، و"جيم ستون ريتشس" ، نواصل جهودنا في تطوير ألعاب اللعب الفوري الإلكتروني، ونسعى إلى توسيع تنوّع وجودة الألعاب الرقمية التي نقدمها. تتميّز هذه الألعاب الجديدة بصيغها التفاعلية البسيطة والإبداعية، بما ينسجم مع تركيزنا على تقديم تجربة لعب آمنة، وسهلة الوصول، وممتعة للجميع."
يشكّل إطلاق هاتين اللعبتين فصلاً جديداً في مسيرة اليانصيب الرقمية، بما ينسجم مع هدفه في تنويع محتوى الألعاب وتقديم تجربة أكثر تفاعلاً وتشويقاً للمشاركين، من خلال تطوير ألعاب مبتكرة، بسيطة وسهلة الاستخدام. اللعبتان متوفرتان الآن عبر الموقع الإلكتروني.
وبصفته أول يانصيب مرخّص اتحادياً في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، يواصل اليانصيب التزامه بتطبيق أعلى المعايير في مجال الألعاب المنظمة. وينصب اللعب المسؤول في صميم عملياته مع ضمان أن تمنح كل لعبة الأولوية لحماية اللاعبين والنزاهة، إلى جانب دعم مبادرات مجتمعية هادفة تعود بالنفع على المجتمع الأوسع.
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 24 يوليو 2025: أعلن اليانصيب، الذي تديره شركة "ذا جيم ذ.م.م" ويخضع لإشراف الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، عن إطلاق لعبتين جديدتين ومشوّقتين من فئة "اللعب الفوري الإلكتروني"(E-Instant) ، وهما: "جيم ستون ريتشس" و "سبورتس مانيا"، والمقدّمتان من شركةEQL Games . وتُضيف هذه الألعاب طابع جديد من الترفيه وفرصاً أكبر للفوز للاعبين في جميع أنحاء دولة الإمارات.
"جيم ستون ريتشس" هي لعبة جديدة مليئة بالإثارة تضم 196 فئة من الجوائز، حيث يستطيع اللاعبون مطابقة أرقامهم مع "الأرقام المحظوظة" للفوز بالجائزة المقابلة، مع إمكانية الفوز بعدة جوائز وذلك بإستخدام تذكرة واحدة. كما تتضمن اللعبة مرحلة إضافية عند كشف خمسة رموز من الجواهر، حيث يختار اللاعب أربع جواهر للحصول على جوائز إضافية. وتتراوح أسعار التذاكر من 2 إلى 50 درهماً، وتصل قيمة الجوائز الكبرى إلى 500,000 درهم، ما يجعل اللعبة متاحة ومثيرة لجميع اللاعبين.
أما لعبة "سبورتس مانيا"، فتضيف طابعاً رياضياً إلى ألعاب الخدش الرقمية، وتضم41 فئة من الجوائز وميزة مضاعفة تزيد من فرص الفوز. يختار اللاعب سعر التذكرة، ثم يكشف عن الرموز، ويفوز إذا طابقت رموزه كلاً من الصورة والعدد الظاهرين في الأعلى. ويمكن تطبيق مضاعف تصل قيمته إلى 50 xلزيادة مجموع الأرباح النهائية. وتتراوح أسعار التذاكر من 2 إلى 50 درهماً، مع جوائز تصل إلى 500,000 درهم.
وفي تعليقه على هذا الإطلاق، قال بيشوب ووزلي، مدير عمليات اليانصيب في شركة "ذا جيم ذ.م.م":مع إضافة "سبورتس مانيا"، و"جيم ستون ريتشس" ، نواصل جهودنا في تطوير ألعاب اللعب الفوري الإلكتروني، ونسعى إلى توسيع تنوّع وجودة الألعاب الرقمية التي نقدمها. تتميّز هذه الألعاب الجديدة بصيغها التفاعلية البسيطة والإبداعية، بما ينسجم مع تركيزنا على تقديم تجربة لعب آمنة، وسهلة الوصول، وممتعة للجميع."
يشكّل إطلاق هاتين اللعبتين فصلاً جديداً في مسيرة اليانصيب الرقمية، بما ينسجم مع هدفه في تنويع محتوى الألعاب وتقديم تجربة أكثر تفاعلاً وتشويقاً للمشاركين، من خلال تطوير ألعاب مبتكرة، بسيطة وسهلة الاستخدام. اللعبتان متوفرتان الآن عبر الموقع الإلكتروني.
وبصفته أول يانصيب مرخّص اتحادياً في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، يواصل اليانصيب التزامه بتطبيق أعلى المعايير في مجال الألعاب المنظمة. وينصب اللعب المسؤول في صميم عملياته مع ضمان أن تمنح كل لعبة الأولوية لحماية اللاعبين والنزاهة، إلى جانب دعم مبادرات مجتمعية هادفة تعود بالنفع على المجتمع الأوسع.
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