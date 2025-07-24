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صحفيون من 14 دولة ينضمون إلى ورشة عمل صحافة السلام HWPL
(MENAFN- HWPL) في 19 يوليو، استضافت منظمة السلام العالمية HWPL "ورشة عمل متابعة صحافة السلام الدولية" عبر الإنترنت، بمشاركة 44 مشاركًا من 14 دولة، من بينهم صحفيون وخبراء قانونيون وقادة شباب ومعلمون وشخصيات دينية. وكانت الورشة بمثابة استمرار إقليمي لمنتدى الإعلام العالمي الذي نظمته HWPL في 17 أبريل، وهدفت إلى تعميق النقاشات حول الصحافة الأخلاقية، وتعزيز السلام، وممارسات الإعلام المسؤول في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
تهدف صحافة السلام لـ HWPL إلى تعزيز التقارير الصحفية المسؤولة التي تعزز الحوار والتفاهم وحل النزاعات. وتشجع الصحفيين على تجاوز الإثارة وتسليط الضوء على جهود بناء السلام. ومن خلال التعليم والتعاون العالمي، تدعم HWPL بيئة إعلامية أكثر أخلاقية.
تضمنت الورشة ملخصًا لأنشطة النصف الأول من برنامج HWPL، واستعراضًا لنتائج منتدى أبريل. وانضم المشاركون إلى جلسات نقاشية منفصلة حسب المنطقة - الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوقيانوسيا - حيث ناقشوا سؤالين رئيسيين: كيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على السلام أو تؤجج الصراعات في بلدانهم، وما إذا كان الصحفيون قد شهدوا أو ساهموا في التحول السلمي من خلال التغطية الإعلامية.
في جلسة الشرق الأوسط، تبادل المشاركون من مصر وفلسطين وسوريا والأردن تجاربهم الميدانية، وناقشوا القيود المفروضة على حرية الصحافة، والمعلومات المضللة، والروايات بين الأديان. وصرح إبراهيم زراري، من المعهد الزرادشتي في العراق وسوريا، قائلا: "غالبا ما تضلل وسائل التواصل الاجتماعي الناس اليوم من خلال الانتشار السريع للشائعات. فبدلا من أن تكون أداة للفهم والتعلم، تُستخدم بشكل متزايد للتسلية، والسخرية من الآخرين، ونشر الكراهية، وتقويض المعتقدات المختلفة. وينبع هذا الاستخدام الخاطئ بشكل كبير من نقص التعليم والتعاطف والوعي. وقد اتفقنا جميعًا على ضرورة تغيير هذا الوضع، وأن تعزيز استخدام هذه المنصات بمزيد من الاحترام والوعي أمر ضروري."
في جلسة أفريقيا، ناقش المشاركون كيفية تعامل هيئات البث الوطنية والمنافذ الإعلامية المستقلة مع الحساسيات السياسية والتوترات العرقية. وأشار أيلي أديس أمبيلو، مدير الأخبار والبرامج الإثيوبية، إلى أنه "في إثيوبيا، تُستخدم وسائل الإعلام أحيانا للتحريض على الدعاية السياسية والتطرف والصراعات العرقية. ولكن في المقابل، تُبذل جهود واضحة لتعزيز السلام." وأضاف: "يستخدم صحفيونا بنشاط مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز الوحدة الوطنية والتسامح. ونسعى جاهدين لإبراز الدور الإيجابي للإعلام في السلام."
في جلسة أوقيانوسيا، ركز صحفيون من أستراليا على قضايا تتعلق بالمجتمعات متعددة الثقافات، والمعلومات المضللة في أوساط الجاليات، واستقلالية التحرير. وعلقت نجيبة نصيري، مراسلة قناة ARTV News Australia، قائلة: "يمكن لصحافة السلام أن تحول الصراع إلى عدالة ووئام. لقد كان لصحافة السلام HWPL دور حاسم في إرشادنا إلى الطريق الصحيح."
أعلنت HWPL عن خطتها لاستكشاف فرص النشر المشترك من خلال التعاون الإقليمي. وأعلنت عن مناقشات متابعة مكتوبة، تركز على قضايا الصحافة الخاصة بكل منطقة. وستغطي هذه المناقشات مواضيع مثل الرقابة وتغطية النزاعات في الشرق الأوسط، والوصول إلى الإنترنت ودور وسائل الإعلام في الوساطة في أفريقيا، وتغطية المجتمعات متعددة الثقافات في أوقيانوسيا.
تهدف صحافة السلام لـ HWPL إلى تعزيز التقارير الصحفية المسؤولة التي تعزز الحوار والتفاهم وحل النزاعات. وتشجع الصحفيين على تجاوز الإثارة وتسليط الضوء على جهود بناء السلام. ومن خلال التعليم والتعاون العالمي، تدعم HWPL بيئة إعلامية أكثر أخلاقية.
تضمنت الورشة ملخصًا لأنشطة النصف الأول من برنامج HWPL، واستعراضًا لنتائج منتدى أبريل. وانضم المشاركون إلى جلسات نقاشية منفصلة حسب المنطقة - الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوقيانوسيا - حيث ناقشوا سؤالين رئيسيين: كيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على السلام أو تؤجج الصراعات في بلدانهم، وما إذا كان الصحفيون قد شهدوا أو ساهموا في التحول السلمي من خلال التغطية الإعلامية.
في جلسة الشرق الأوسط، تبادل المشاركون من مصر وفلسطين وسوريا والأردن تجاربهم الميدانية، وناقشوا القيود المفروضة على حرية الصحافة، والمعلومات المضللة، والروايات بين الأديان. وصرح إبراهيم زراري، من المعهد الزرادشتي في العراق وسوريا، قائلا: "غالبا ما تضلل وسائل التواصل الاجتماعي الناس اليوم من خلال الانتشار السريع للشائعات. فبدلا من أن تكون أداة للفهم والتعلم، تُستخدم بشكل متزايد للتسلية، والسخرية من الآخرين، ونشر الكراهية، وتقويض المعتقدات المختلفة. وينبع هذا الاستخدام الخاطئ بشكل كبير من نقص التعليم والتعاطف والوعي. وقد اتفقنا جميعًا على ضرورة تغيير هذا الوضع، وأن تعزيز استخدام هذه المنصات بمزيد من الاحترام والوعي أمر ضروري."
في جلسة أفريقيا، ناقش المشاركون كيفية تعامل هيئات البث الوطنية والمنافذ الإعلامية المستقلة مع الحساسيات السياسية والتوترات العرقية. وأشار أيلي أديس أمبيلو، مدير الأخبار والبرامج الإثيوبية، إلى أنه "في إثيوبيا، تُستخدم وسائل الإعلام أحيانا للتحريض على الدعاية السياسية والتطرف والصراعات العرقية. ولكن في المقابل، تُبذل جهود واضحة لتعزيز السلام." وأضاف: "يستخدم صحفيونا بنشاط مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز الوحدة الوطنية والتسامح. ونسعى جاهدين لإبراز الدور الإيجابي للإعلام في السلام."
في جلسة أوقيانوسيا، ركز صحفيون من أستراليا على قضايا تتعلق بالمجتمعات متعددة الثقافات، والمعلومات المضللة في أوساط الجاليات، واستقلالية التحرير. وعلقت نجيبة نصيري، مراسلة قناة ARTV News Australia، قائلة: "يمكن لصحافة السلام أن تحول الصراع إلى عدالة ووئام. لقد كان لصحافة السلام HWPL دور حاسم في إرشادنا إلى الطريق الصحيح."
أعلنت HWPL عن خطتها لاستكشاف فرص النشر المشترك من خلال التعاون الإقليمي. وأعلنت عن مناقشات متابعة مكتوبة، تركز على قضايا الصحافة الخاصة بكل منطقة. وستغطي هذه المناقشات مواضيع مثل الرقابة وتغطية النزاعات في الشرق الأوسط، والوصول إلى الإنترنت ودور وسائل الإعلام في الوساطة في أفريقيا، وتغطية المجتمعات متعددة الثقافات في أوقيانوسيا.
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