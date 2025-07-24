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أوبر تطلق حسابات كبار السن والتجربة المبسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
(MENAFN- Gambit Communications HQ) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 يوليو 2025: أعلنت أوبر اليوم عن إطلاق حسابات كبار السن (Senior Accounts) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ميزة جديدة مُصممة لجعل تطبيق أوبر أسهل استخداماً لهذه الفئة العمرية. وتهدف التجربة الجديدة إلى مساعدة كبار السن على التنقل بسهولة أكبر، سواء لزيارة الطبيب أو العائلة أو لشراء الحاجيات اليومية، وتوفير راحة البال لأحبائهم.
ويجري حالياً إطلاق حسابات كبار السن و والتجربة المبسطة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر والبحرين والأردن ولبنان. ومن الجدير بالذكر أن كبار السن و المسؤول عن حساب الأسرة لا يلزمهما العيش في الموقع ذاته.
وتتوفر حسابات كبار السن عبر الملف التعريفي للعائلة، وتقدم تجربة استخدام مُبسّطة تشمل نص أكبر، شاشة مبسطة، والخيار لأحد أفراد العائلة الموثوقين لتقديم الدعم عن بُعد. ويمكن لكبار السن الذين يفضّلون التنقل من دون مساعدة تفعيل خاصية التجربة المبسطة (Simple Mode) عبر إعدادات الحساب في التطبيق.
مع إطلاق حسابات كبار السن و التجربة المبسطة، تعمل أوبر على تعزيز تجربة التنقل لتكون أكثر سهولة وشمولاً للمسنّين. وتعكس الميزتان جهود الشركة المستمرة بجعل تطبيق أوبر منصة تخدم جميع أفراد العائلة، من الشباب إلى كبار السن. وبناءً على نجاح حسابات الشباب، تقوم أوبر بسدّ فجوة مهمة أخرى في مجال التنقّل. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُشكّل الروابط العائلية المتينة والدعم بين الأجيال جزءاً أساسياً من نمط الحياة، تتيح هذه الخدمة للأشخاص الأكبر سناً الحفاظ على استقلاليتهم والبقاء على تواصل، مع الاطمئنان بأن أحبّاءهم سيكونون دائماً على بُعد ضغطة زر.
وتُقدم حسابات كبار السن طريقةً أسهل للتنقل، مع نص أكبر، وخطوات أقل، وأزرار سهلة الاستخدام. ويمكن للركاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حفظ وجهاتهم المفضلة، واستخدام خيارات دفع مرنة، وتمكين أحبائهم من تتبع رحلاتهم في الوقت الفعلي. ويمكن لأفراد العائلة ايضاً حجز أو إدارة الرحلات عن بُعد، مما يُسهّل التنقل لكبار السن.
كيف تعمل؟
● يقوم أحد أفراد العائلة بإنشاء ملف تعريفي "للعائلة" على تطبيق أوبر ودعوة أحد كبار السن للانضمام.
● يتلقى الكبير في السن رسالة نصية تحتوي على رابط لتنزيل التطبيق وإنشاء حسابه.
● بعد استكمال الخطوات، يمكنه طلب رحلات مباشرةً أو السماح لأحد أفراد العائلة بمساعدته عند الحاجة.
وحتى بالنسبة لكبار السن الذين لم يُضافوا إلى الملف التعريفي للعائلة، يمكن تفعيل التجربة المبسطة عبر إعدادات الحساب في التطبيق، مما يتيح تجربة أسهل مع تحكّم كامل في الحساب.
ومع التحديات التي قد يواجهها في بعض الأحيان كبار السنّ في المنطقة للوصول إلى وسائل النقل العام بسبب بعد المسافات، وقلة تواتر الرحلات، والظروف المناخية الحارة ، يأتي حل أوبر الجديد لسد هذه الثغرة ودعم الأُسر في مختلف مراحل حياتها. وطُوّرت الميزتين الجديدتين بمشاركة ركاب من كبار السن وداعين لتحسين إمكانية الوصول، ضمن مهمة أوبر المستمرة لجعل التكنولوجيا أكثر شمولاً وإزالة العقبات التي تعيق التنقل.
ويأتي إطلاقهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد نجاحهما في الولايات المتحدة والبرازيل وتشيلي والمكسيك، ويسلط الضوء على التزام أوبر بإنشاء تقنيات تناسب مختلف الفئات العمرية.
ويجري حالياً إطلاق حسابات كبار السن و والتجربة المبسطة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر والبحرين والأردن ولبنان. ومن الجدير بالذكر أن كبار السن و المسؤول عن حساب الأسرة لا يلزمهما العيش في الموقع ذاته.
وتتوفر حسابات كبار السن عبر الملف التعريفي للعائلة، وتقدم تجربة استخدام مُبسّطة تشمل نص أكبر، شاشة مبسطة، والخيار لأحد أفراد العائلة الموثوقين لتقديم الدعم عن بُعد. ويمكن لكبار السن الذين يفضّلون التنقل من دون مساعدة تفعيل خاصية التجربة المبسطة (Simple Mode) عبر إعدادات الحساب في التطبيق.
مع إطلاق حسابات كبار السن و التجربة المبسطة، تعمل أوبر على تعزيز تجربة التنقل لتكون أكثر سهولة وشمولاً للمسنّين. وتعكس الميزتان جهود الشركة المستمرة بجعل تطبيق أوبر منصة تخدم جميع أفراد العائلة، من الشباب إلى كبار السن. وبناءً على نجاح حسابات الشباب، تقوم أوبر بسدّ فجوة مهمة أخرى في مجال التنقّل. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُشكّل الروابط العائلية المتينة والدعم بين الأجيال جزءاً أساسياً من نمط الحياة، تتيح هذه الخدمة للأشخاص الأكبر سناً الحفاظ على استقلاليتهم والبقاء على تواصل، مع الاطمئنان بأن أحبّاءهم سيكونون دائماً على بُعد ضغطة زر.
وتُقدم حسابات كبار السن طريقةً أسهل للتنقل، مع نص أكبر، وخطوات أقل، وأزرار سهلة الاستخدام. ويمكن للركاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حفظ وجهاتهم المفضلة، واستخدام خيارات دفع مرنة، وتمكين أحبائهم من تتبع رحلاتهم في الوقت الفعلي. ويمكن لأفراد العائلة ايضاً حجز أو إدارة الرحلات عن بُعد، مما يُسهّل التنقل لكبار السن.
كيف تعمل؟
● يقوم أحد أفراد العائلة بإنشاء ملف تعريفي "للعائلة" على تطبيق أوبر ودعوة أحد كبار السن للانضمام.
● يتلقى الكبير في السن رسالة نصية تحتوي على رابط لتنزيل التطبيق وإنشاء حسابه.
● بعد استكمال الخطوات، يمكنه طلب رحلات مباشرةً أو السماح لأحد أفراد العائلة بمساعدته عند الحاجة.
وحتى بالنسبة لكبار السن الذين لم يُضافوا إلى الملف التعريفي للعائلة، يمكن تفعيل التجربة المبسطة عبر إعدادات الحساب في التطبيق، مما يتيح تجربة أسهل مع تحكّم كامل في الحساب.
ومع التحديات التي قد يواجهها في بعض الأحيان كبار السنّ في المنطقة للوصول إلى وسائل النقل العام بسبب بعد المسافات، وقلة تواتر الرحلات، والظروف المناخية الحارة ، يأتي حل أوبر الجديد لسد هذه الثغرة ودعم الأُسر في مختلف مراحل حياتها. وطُوّرت الميزتين الجديدتين بمشاركة ركاب من كبار السن وداعين لتحسين إمكانية الوصول، ضمن مهمة أوبر المستمرة لجعل التكنولوجيا أكثر شمولاً وإزالة العقبات التي تعيق التنقل.
ويأتي إطلاقهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد نجاحهما في الولايات المتحدة والبرازيل وتشيلي والمكسيك، ويسلط الضوء على التزام أوبر بإنشاء تقنيات تناسب مختلف الفئات العمرية.
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