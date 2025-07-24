الأرصاد طقس شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه والعظمى 49

الأرصاد طقس شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه والعظمى 49
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 12 - 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
أما ليلا فسيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 49 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 38 درجة مئوية.
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