الأرصاد طقس شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه والعظمى 49

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 12 - 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

أما ليلا فسيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 49 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 38 درجة مئوية.