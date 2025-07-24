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تحطم طائرة ركاب على متنها 49 شخصا شرق روسيا

تحطم طائرة ركاب على متنها 49 شخصا شرق روسيا

2025-07-24 04:01:44
(MENAFN- Al-Anbaa)

تحطمت طائرة ركاب "أن-24" في منطقة تيندا بمقاطعة أمور في الشرق الأقصى الروسي، وعلى متنها 49 شخصا، دون أن يكون هناك ناجون، حسب تقديرات خدمات الطوارئ.
وفي وقت سابق قال مصدر لوكالة "تاس" إن "طائرة تابعة لشركة أنغارا من طراز أن-24 لم تتمكن من الاتصال بنقطة المراقبة على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا".
وأوضح حاكم مقاطعة أمور فاسيلي أورلوف أن الطائرة كانت تقل 43 راكبا، بينهم 5 أطفال، وطاقم من 6 من أفراد.
وأفادت "نوفوستي" بأن الأحوال الجوية في المنطقة التي فقدت فيها طائرة "آن-24" كانت سيئة، مما أدى إلى تأجيل الرحلة.
وقالت السلطات إن الاتصال بطائرة "أن-24" التي كانت في رحلتها من خاباروفسك عبر بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا، فقد أثناء قيامها بمحاولة ثانية للهبوط، فيما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر لها أن "أن-24" لم ترسل إشارات عن وجود مشكلة خلال التحليق.
وتوجهت فرق الإنقاذ إلى منطقة تيندا للبحث عن الطائرة المفقودة، وأشارت خدمات الطوارئ إلى أن ظروف تايغا (الغابات الشمالية) تعقّد عملية البحث عن الطائرة المفقودة، وهي عملية تنفذ من الجو بشكل أساسي.
وتم العثور على حطام الطائرة على بعد نحو 15 كم من مدينة تيندا.

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