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"هت 8" تعزّز استراتيجيتها الرأسمالية بالحصول على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي
(MENAFN- NEWSBEAT WIRE) أعلنت شركة "هت 8" (المدرجة في بورصتَي ناسداك وتورونتو تحت الرمز: HUT)، وهي منصة بنية تحتية متكاملة تجمع بين الطاقة والتقنيات الرقمية والحوسبة واسعة النطاق لتلبية احتياجات الجيل الجديد من حالات الاستخدام كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل تعدين البيتكوين والحوسبة عالية الأداء، أن شركتها التابعة "هت 8 للاستثمار المحدودة" قد حصلت على ترخيص تجاري من مركز دبي المالي العالمي. هذا الترخيص يتيح للشركة تنفيذ استثماراتها الخاصة وبعض الأنشطة التجارية غير المالية، وذلك ضمن إطار قانوني وتنظيمي يرتكز إلى أعلى المعايير الدولية ومبادئ القانون العام.
ويُشكّل هذا التطوّر محطة محورية في مسار التوسّع الهيكلي لاستراتيجية "هت 8" الرأسمالية، إذ يرتقي بقدرتها على توظيف احتياطياتها من البيتكوين ضِمن استراتيجيات مُحكمة في سوق المشتقات المالية. ومن المرتقب أن يُفضي هذا الترخيص إلى توسيع شبكة التعاملات مع المؤسسات المالية، والحدّ من معوّقات التداول، وخفض تكاليف المعاملات. وكانت "هت 8" قد حققت خلال العام المالي 2024 صافي إيرادات تجاوز 20 مليون دولار أمريكي من أقساط عقود خيار الشراء المُغطاة المرتبطة باحتياطياتها من البيتكوين. ومن خلال ترسيخ حضورها في مركز دبي المالي العالمي، تتطلع "هت 8" إلى الاستفادة من مزايا عديدة تدعم التوسع المستدام لبرنامجها المتطور لإدارة الخزينة، ومن أبرزها:
· الوصول المباشر إلى أسواق المشتقات العالمية: تمكين "هت 8" من تنفيذ معاملاتها مباشرةً على المنصات المؤسسية، والحدّ من الاعتماد على وسطاء التداول خارج المنصات الرسمية وما يستتبعه من تكاليف إضافية مقارنةً بالتسعير الفوري.
· توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والأطراف المؤسسية النظيرة: فتح آفاق جديدة للتعامل مع صنّاع السوق العالميين، والاستفادة من أدوات مالية أكثر تطوراً، ما يعزّز الخيارات الاستراتيجية المتاحة للشركة.
· مرونة أكبر في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات المُحكمة: بفضل البيئة التنظيمية المتطورة التي يوفّرها الترخيص، بات بإمكان "هت 8" بلورة وإدارة استراتيجيات عائد متقدّمة ما كان لها تحقيقها دون هذا الترخيص.
· بيئة تنظيمية داعمة ضمن إطار القانون العام: توفّر دبي إطاراً قانونياً وتنظيمياً راسخاً لأنشطة الأصول الرقمية المؤسسية، بما يعزّز من قابلية إنفاذ الالتزامات، ويكفل وضوحاً تشريعياً، ويُرسّخ المواءمة التنظيمية عبر الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، صرّح "آشر غنوت"، الرئيس التنفيذي لشركة "هت 8"، قائلاً: "إننا على ثقة بأن حصولنا على ترخيص مركز دبي المالي العالمي يُعزّز قدرتنا على تحقيق عوائد استثنائية للمساهمين من خلال استراتيجيتنا الرأسمالية المتكاملة". وأضاف "إنّ ذلك سيتيح لنا تنفيذ تعاملاتنا مباشرةً في أسواق المشتقات العالمية، وخفض تكاليف التداول، وتوسيع نطاق تعاملاتنا في المنتجات المؤسسية". واختتم "آشر غنوت" حديثه قائلاً: "في ظل بيئة تنظيمية تدعم استراتيجيات الأصول الرقمية المُحكمة، نؤمن بقدرتنا على إدارة احتياطياتنا من البيتكوين بكفاءة أعلى، والتحكم بالمخاطر بدقة أكبر، وتعظيم العائد من خلال إدارة تتسم بالانضباط والنهج الاستباقي".
ويُشكّل هذا التطوّر محطة محورية في مسار التوسّع الهيكلي لاستراتيجية "هت 8" الرأسمالية، إذ يرتقي بقدرتها على توظيف احتياطياتها من البيتكوين ضِمن استراتيجيات مُحكمة في سوق المشتقات المالية. ومن المرتقب أن يُفضي هذا الترخيص إلى توسيع شبكة التعاملات مع المؤسسات المالية، والحدّ من معوّقات التداول، وخفض تكاليف المعاملات. وكانت "هت 8" قد حققت خلال العام المالي 2024 صافي إيرادات تجاوز 20 مليون دولار أمريكي من أقساط عقود خيار الشراء المُغطاة المرتبطة باحتياطياتها من البيتكوين. ومن خلال ترسيخ حضورها في مركز دبي المالي العالمي، تتطلع "هت 8" إلى الاستفادة من مزايا عديدة تدعم التوسع المستدام لبرنامجها المتطور لإدارة الخزينة، ومن أبرزها:
· الوصول المباشر إلى أسواق المشتقات العالمية: تمكين "هت 8" من تنفيذ معاملاتها مباشرةً على المنصات المؤسسية، والحدّ من الاعتماد على وسطاء التداول خارج المنصات الرسمية وما يستتبعه من تكاليف إضافية مقارنةً بالتسعير الفوري.
· توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والأطراف المؤسسية النظيرة: فتح آفاق جديدة للتعامل مع صنّاع السوق العالميين، والاستفادة من أدوات مالية أكثر تطوراً، ما يعزّز الخيارات الاستراتيجية المتاحة للشركة.
· مرونة أكبر في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات المُحكمة: بفضل البيئة التنظيمية المتطورة التي يوفّرها الترخيص، بات بإمكان "هت 8" بلورة وإدارة استراتيجيات عائد متقدّمة ما كان لها تحقيقها دون هذا الترخيص.
· بيئة تنظيمية داعمة ضمن إطار القانون العام: توفّر دبي إطاراً قانونياً وتنظيمياً راسخاً لأنشطة الأصول الرقمية المؤسسية، بما يعزّز من قابلية إنفاذ الالتزامات، ويكفل وضوحاً تشريعياً، ويُرسّخ المواءمة التنظيمية عبر الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، صرّح "آشر غنوت"، الرئيس التنفيذي لشركة "هت 8"، قائلاً: "إننا على ثقة بأن حصولنا على ترخيص مركز دبي المالي العالمي يُعزّز قدرتنا على تحقيق عوائد استثنائية للمساهمين من خلال استراتيجيتنا الرأسمالية المتكاملة". وأضاف "إنّ ذلك سيتيح لنا تنفيذ تعاملاتنا مباشرةً في أسواق المشتقات العالمية، وخفض تكاليف التداول، وتوسيع نطاق تعاملاتنا في المنتجات المؤسسية". واختتم "آشر غنوت" حديثه قائلاً: "في ظل بيئة تنظيمية تدعم استراتيجيات الأصول الرقمية المُحكمة، نؤمن بقدرتنا على إدارة احتياطياتنا من البيتكوين بكفاءة أعلى، والتحكم بالمخاطر بدقة أكبر، وتعظيم العائد من خلال إدارة تتسم بالانضباط والنهج الاستباقي".
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