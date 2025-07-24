"ملتيبلاي" تعزز توسعها عالمياً بالاستحواذ على ثاني أكبر مجموعة للملابس في إسبانيا

MENAFN - Al-Bayan) ">استكملت مجموعة ملتيبلاي الاستثمارية القابضة، ومقرها أبوظبي، عملية استحواذها على حصة مسيطرة في شركة "تندام"، ثاني أكبر مجموعة للملابس في إسبانيا من حيث الحصة السوقية، وهو ما يعد أول استثمار رئيسي لها في أوروبا.

تبلغ القيمة المؤسسية للكيان التجاري موضوع الصفقة 5.6 مليارات درهم (1.3 مليار يورو)، وتعزز هذه الصفقة مكانة المجموعة كلاعب رئيسي في قطاع التجزئة والملابس.

وستسهم الصفقة بعد عملية الدمج في مضاعفة الأرباح التشغيلية، قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، وتمثل رافداً قوياً لاستراتيجية الاستحواذ التي تتبعها المجموعة، والاستفادة من فرص جديدة بالاعتماد على رأس المال والتكنولوجيا وبالتالي ترسيخ مكانة المجموعة في السوق.

وتعتبر ((تندام)) من أبرز مجموعات الملابس متعددة القنوات في أوروبا، وتدير أكثر من 1,800 نقطة بيع، فيما يزيد عن 80 سوقاً حول العالم، تشمل إسبانيا والبرتغال وفرنسا وأمريكا اللاتينية ودولة الإمارات، وتضم محفظة أعمال ((تندام)) 12 علامة تجارية موجهة لفئات متنوعة من العملاء.

وباتت ((ملتيبلاي)) تملك اليوم حصة الأغلبية بنسبة 67.91% في شركة ((كاستيلانو للاستثمارات المحدودة)) (((الشركة))) المالكة لشركة ((تندام براندز إس إيه يو)) (Tendam Brands S.A.U) والشركات التابعة الأخرى، لتصبح المساهم الأكبر، إلى جانب ((لانو هولدينغز)) و((أركاديان للاستثمارات))، شركتا الاستثمار المؤسسيتان لصندوقي ((سي في سي)) (CVC) و((بي إيه آي)) (PAI) على التوالي، المالكتين لحصة أقلية في ((تندام)).

ومن خلال هذا الاستثمار، تعزز ((ملتيبلاي)) مكانتها، ضمن الشركات التي تركز على المستهلك، وترسخ حضورها في قطاع التجزئة والملابس، باعتبار ((تندام)) ركيزة أساسية لتوسع المجموعة في هذا المجال.

وستقود ملتيبلاي المرحلة المقبلة من نمو ((تندام))، من خلال تعزيز التوسع الدولي في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب أعمالها.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ((ملتيبلاي)): ((يشكّل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية لدخولنا إلى قطاع التجزئة والملابس، فمن خلال الحصول على حصة مسيطرة في منصة متعددة القنوات، فإننا نعزز استثمارنا القائم على نموذج أعمال يتسم بالكفاءة العالية، والتوجه المستقبلي، بدعم من فريق إداري متميز. وتعتمد هذه المنصة على امتلاك علامات تجارية ذات حضور كبير، وتتمتّع بالمرونة والرؤية اللازمة للتوسّع، ضمن فئات جديدة بالتزامن مع تعزيز نمو العلامات التجارية الناشئة على المستوى العالمي)).