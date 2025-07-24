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حادث سير بين 3 مركبات ودهس أحد المشاة بعمان

حادث سير بين 3 مركبات ودهس أحد المشاة بعمان

2025-07-24 03:07:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت الملازم أول دعاء الهباهبة من عمليات السير أن نهاية الأسبوع عادةً ما تشهد نشاطًا مروريًا ملحوظًا، لافتة إلى أن الحركة صباح الخميس تسير بشكل طبيعي دون عوائق تُذكر.


وأشارت الهباهبة إلى أن أبرز الحوادث المسجلة كانت نتيجة مخالفات مرورية خطرة، من بينها حادث تصادم بين ثلاث مركبات ودهس أحد المشاة قرب إشارة صوامع الجويدة، بسبب القيادة بعكس الاتجاه، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص.


كما أُصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بجروح بليغة إثر حادث دهس في منطقة البيادر، نتيجة عدم التزام السائق باشتراطات السلامة المرورية.


وفي منطقة ناعور، وقع حادث اصطدام مركبة بحاجز إسمنتي بسبب تغيير مفاجئ للمسرب، أدى إلى تدهور المركبة دون تسجيل إصابات بشرية.


ودعت إدارة السير إلى الالتزام التام بقواعد المرور وتجنّب السلوكيات الخاطئة، خصوصًا في أوقات الذروة ونهاية الأسبوع، لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.

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