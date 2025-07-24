الامن العام : حادث تدهور على طريق الحُرّة خو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير في مديرية الأمن العام، صباح الخميس، بأن الحركة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية في الأردن نشطة وتسير بشكل اعتيادي، دون وجود معيقات تؤثر على الانسيابية، وذلك وفقًا لمتابعة الكوادر الميدانية وكاميرات المراقبة المنتشرة على مختلف المحاور.

وقال الملازم الثاني فادي السعيد من إدارة الدوريات الخارجية، إن حركة السير نشطة في الاتجاهين على طريق إربد–عمان، وطريق الأوتوستراد بين المفرق والزرقاء، بالإضافة إلى طريق المطار وصولًا إلى الطريق الصحراوي، مشيرًا إلى تسجيل عدد من الحوادث خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبيّن السعيد أن أبرز الحوادث تمثلت في تدهور وانقلاب مركبة شحن أعلى جسر الحُرّة باتجاه المفرق، ما أدى إلى تسرب زيوت على الطريق وإصابة السائق بجروح متوسطة، نُقل على إثرها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وتمت إزالة العوائق وإعادة فتح الطريق.



كما شهد طريق الحُرّة – خو، مقابل الدفاع الجوي، حادث تدهور آخر أدى إلى إصابة متوسطة نُقلت إلى المستشفى ذاته.