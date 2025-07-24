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المفوضية الأوروبية تدعو إلى حلول حقيقية بشأن العلاقات مع الصين

المفوضية الأوروبية تدعو إلى حلول حقيقية بشأن العلاقات مع الصين

2025-07-24 03:07:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاتحاد الأوروبي والصين، إلى "الاعتراف بالمخاوف والتوصل إلى حلول حقيقية"، وذلك خلال قمة أوروبية صينية تعقد في بكين.
وقالت المسؤولة الأوروبية "مع تعمق تعاوننا تعمقت الاختلالات. لقد وصلنا إلى نقطة مفصلية. من الأساسي إعادة التوازن إلى علاقاتنا الثنائية".
من جانبه، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقائه في بكين زعيمي الاتّحاد الأوروبي أنّه يتعيّن على بكين وبروكسل اتّخاذ "الخيار الاستراتيجي الصائب".
وقال شي مخاطبا أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحسب ما نقل عنه بيان لوزارة الخارجية الصينية إنّه "يجب على القادة الصينيين والأوروبيين مرة أخرى إظهار بُعد النظر والالتزام، واتخاذ الخيار الاستراتيجي الصائب الذي يلبّي تطلّعات الشعب ويصمد أمام اختبار التاريخ".
ودعا إلى تعزيز "الثقة المتبادلة" في العالم الراهن المضطرب، مشدّدا على أنّ الطرفين قادران على إيجاد "أرضية مشتركة" رغم الخلافات الكثيرة التي تباعد بينهما، إذ قال شي إنّه "كلّما ازداد الوضع الدولي خطورة وتعقيدا، كلّما ازدادت ضرورة تكثيف الصين والاتحاد الأوروبي للتواصل، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتعميق التعاون".

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