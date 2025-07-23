وفد فني من الوكالة الذرية يزور إيران قريبا جدا

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وفد فني من الوكالة الذرية يزور إيران قريبا جدا
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي ان وفدا فنيا تابعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يزور بلاده خلال «أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع»، لكنه لن يتمكن من دخول المواقع النووية الايرانية.
وقال غريب آبادي في تصريح للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك «لقد وافقنا على إجراء وفد فني تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى إيران قريبا جدا، خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع» لمناقشة الصيغ الجديدة للعلاقات بين إيران والوكالة في أعقاب الضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية.
وأضاف: «سيناقش الوفد هذه الصيغ، لكنه لن يتوجه إلى المواقع النووية».
قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي ان وفدا فنيا تابعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يزور بلاده خلال «أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع»، لكنه لن يتمكن من دخول المواقع النووية الايرانية.
وقال غريب آبادي في تصريح للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك «لقد وافقنا على إجراء وفد فني تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى إيران قريبا جدا، خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع» لمناقشة الصيغ الجديدة للعلاقات بين إيران والوكالة في أعقاب الضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية.
وأضاف: «سيناقش الوفد هذه الصيغ، لكنه لن يتوجه إلى المواقع النووية».
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الابتكار من أجل النمو: HELI تتألق في معرض السعودية للتخزين والخدمات اللوجستية 2025
بدور القاسمي: ملتزمون بحماية الحقوق الإبداعية وتعزيز الوصول إلى المعرفة والابتكار
حماية الإنترنت من أجل مستقبل مستدام: جروب-آي بي تطلق تقريرها الافتتاحي حول الاستدامة
البرازيل تنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
"كونغرس العربية والصناعات الإبداعية" في أبوظبي ينطلق 14 سبتمبر
"أبوظبي للثقافة" و"الصناعات الفرنسية" تعززان التبادل المعرفي