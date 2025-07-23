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وفد فني من الوكالة الذرية يزور إيران قريبا جدا

وفد فني من الوكالة الذرية يزور إيران قريبا جدا

2025-07-23 11:25:16
(MENAFN- Al-Anbaa)

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي ان وفدا فنيا تابعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يزور بلاده خلال «أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع»، لكنه لن يتمكن من دخول المواقع النووية الايرانية.
وقال غريب آبادي في تصريح للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك «لقد وافقنا على إجراء وفد فني تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى إيران قريبا جدا، خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع» لمناقشة الصيغ الجديدة للعلاقات بين إيران والوكالة في أعقاب الضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية.
وأضاف: «سيناقش الوفد هذه الصيغ، لكنه لن يتوجه إلى المواقع النووية».

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