الصين تعلن تسجيل أكثر من 3000 إصابة مؤكدة بفيروس شيكونغونيا

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الصين تعلن تسجيل أكثر من 3000 إصابة مؤكدة بفيروس شيكونغونيا
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل أكثر من 3195 إصابة مؤكدة بفيروس «شيكونغونيا» في مدينة فوشان بمقاطعة قونغدونغ جنوب الصين منذ ظهور أول حالة إصابة وافدة في 8 الجاري.
ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) عن لجنة الصحة في فوشان قولها، في بيان، إن خمس مناطق في المدينة سجلت إصابات وأغلبيتها موجودة في منطقة شونده، حيث بلغ عدد الإصابات 2934 حالة حتى يوم الثلاثاء 22 الجاري، مؤكدة أن كل الإصابات حالات خفيفة.
وأشارت اللجنة إلى أن المدينة رفعت مستوى الاستجابة للطوارئ حيث خصصت 53 مستشفى ووفرت 3600 سرير مجهز بالناموسيات لاستقبال المرضى المصابين بداء «شيكونغونيا» الذي ينتشر فيروسه بشكل أساسي عن طريق لدغة الناموس مع إطلاق حملة نظافة جماهيرية للقضاء على البعوضة المنقطة بالأبيض.
ولفتت إلى أن الأعراض الثلاثة الرئيسية لحمى «شيكونغونيا»، هي: ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي وآلام المفاصل، مؤكدة أنه لا يوجد لقاح أو دواء محدد للعلاج في الوقت الحالي وأن العلاج يكتفي باستخدام خافضات الحرارة ومسكنات الألم.
وفي سياق متصل قال مسؤولون في لجنة الصحة الوطنية الصينية في مؤتمر صحافي عقد اليوم إن فيروس «شيكونغونيا» لا ينتقل بشكل مباشر بين البشر، مشددين على أن عملية مكافحة حمى «شيكونغونيا» في فوشان تمر حاليا بمرحلة حاسمة وأن الأولوية الآن هي التركيز على الحد من انتقال العدوى بين الأحياء السكنية ومنع انتشار الوباء.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من التصاعد القلق في انتشار فيروس «شيكونغونيا» عالميا وتكرار نمط تفشي الوباء الذي شهدته منطقة المحيط الهندي قبل 20 عاما.
أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل أكثر من 3195 إصابة مؤكدة بفيروس «شيكونغونيا» في مدينة فوشان بمقاطعة قونغدونغ جنوب الصين منذ ظهور أول حالة إصابة وافدة في 8 الجاري.
ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) عن لجنة الصحة في فوشان قولها، في بيان، إن خمس مناطق في المدينة سجلت إصابات وأغلبيتها موجودة في منطقة شونده، حيث بلغ عدد الإصابات 2934 حالة حتى يوم الثلاثاء 22 الجاري، مؤكدة أن كل الإصابات حالات خفيفة.
وأشارت اللجنة إلى أن المدينة رفعت مستوى الاستجابة للطوارئ حيث خصصت 53 مستشفى ووفرت 3600 سرير مجهز بالناموسيات لاستقبال المرضى المصابين بداء «شيكونغونيا» الذي ينتشر فيروسه بشكل أساسي عن طريق لدغة الناموس مع إطلاق حملة نظافة جماهيرية للقضاء على البعوضة المنقطة بالأبيض.
ولفتت إلى أن الأعراض الثلاثة الرئيسية لحمى «شيكونغونيا»، هي: ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي وآلام المفاصل، مؤكدة أنه لا يوجد لقاح أو دواء محدد للعلاج في الوقت الحالي وأن العلاج يكتفي باستخدام خافضات الحرارة ومسكنات الألم.
وفي سياق متصل قال مسؤولون في لجنة الصحة الوطنية الصينية في مؤتمر صحافي عقد اليوم إن فيروس «شيكونغونيا» لا ينتقل بشكل مباشر بين البشر، مشددين على أن عملية مكافحة حمى «شيكونغونيا» في فوشان تمر حاليا بمرحلة حاسمة وأن الأولوية الآن هي التركيز على الحد من انتقال العدوى بين الأحياء السكنية ومنع انتشار الوباء.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من التصاعد القلق في انتشار فيروس «شيكونغونيا» عالميا وتكرار نمط تفشي الوباء الذي شهدته منطقة المحيط الهندي قبل 20 عاما.
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