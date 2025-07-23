الصين تعلن تسجيل أكثر من 3000 إصابة مؤكدة بفيروس شيكونغونيا

أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل أكثر من 3195 إصابة مؤكدة بفيروس «شيكونغونيا» في مدينة فوشان بمقاطعة قونغدونغ جنوب الصين منذ ظهور أول حالة إصابة وافدة في 8 الجاري.ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) عن لجنة الصحة في فوشان قولها، في بيان، إن خمس مناطق في المدينة سجلت إصابات وأغلبيتها موجودة في منطقة شونده، حيث بلغ عدد الإصابات 2934 حالة حتى يوم الثلاثاء 22 الجاري، مؤكدة أن كل الإصابات حالات خفيفة.وأشارت اللجنة إلى أن المدينة رفعت مستوى الاستجابة للطوارئ حيث خصصت 53 مستشفى ووفرت 3600 سرير مجهز بالناموسيات لاستقبال المرضى المصابين بداء «شيكونغونيا» الذي ينتشر فيروسه بشكل أساسي عن طريق لدغة الناموس مع إطلاق حملة نظافة جماهيرية للقضاء على البعوضة المنقطة بالأبيض.ولفتت إلى أن الأعراض الثلاثة الرئيسية لحمى «شيكونغونيا»، هي: ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي وآلام المفاصل، مؤكدة أنه لا يوجد لقاح أو دواء محدد للعلاج في الوقت الحالي وأن العلاج يكتفي باستخدام خافضات الحرارة ومسكنات الألم.وفي سياق متصل قال مسؤولون في لجنة الصحة الوطنية الصينية في مؤتمر صحافي عقد اليوم إن فيروس «شيكونغونيا» لا ينتقل بشكل مباشر بين البشر، مشددين على أن عملية مكافحة حمى «شيكونغونيا» في فوشان تمر حاليا بمرحلة حاسمة وأن الأولوية الآن هي التركيز على الحد من انتقال العدوى بين الأحياء السكنية ومنع انتشار الوباء.وحذرت منظمة الصحة العالمية من التصاعد القلق في انتشار فيروس «شيكونغونيا» عالميا وتكرار نمط تفشي الوباء الذي شهدته منطقة المحيط الهندي قبل 20 عاما.

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