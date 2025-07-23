العدل الدولية تدعو الدول لمواجهة التهديد العاجل والوجودي لتغير المناخ

أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا تاريخيا أكدت فيه أن على الدول «مواجهة التهديد العاجل والوجودي» الذي يشكله تغير المناخ من خلال التعاون الفعال والالتزام بخفض الانبعاثات، واصفا الظاهرة بأنها «تهديد عاجل ووجودي» يطول الكوكب بأسره.وقال رئيس المحكمة القاضي الياباني يوغي إيواساوا، خلال تلاوته الرأي الاستشاري، إن «انبعاثات الغازات الدفيئة ناتجة بشكل لا لبس فيه عن الأنشطة البشرية وهي لا تقتصر في آثارها على حدود الدول»، مشددا على أن «الدول مطالبة بالتعاون لتحقيق أهداف ملموسة لخفض الانبعاثات».وأوضح أن «عواقب تغير المناخ شديدة وواسعة النطاق، إذ تؤثر على النظم البيئية الطبيعية والسكان على حد سواء»، مشيرا إلى أن «هذه العواقب تبرز الخطر العاجل والوجودي الذي يشكله تغير المناخ».وأكد إيواساوا أن «خطط المناخ الوطنية يجب أن تكون على أعلى مستوى من الطموح وأن تحافظ بشكل جماعي على المعايير المتفق عليها لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 ومن ضمنها محاولة حصر الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية».وأضاف أن «الاتفاقيات المتعلقة بتغير المناخ تفرض التزامات صارمة على الدول وأن عدم الالتزام بها يعد انتهاكا للقانون الدولي»، موضحا أيضا أن «الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة يعد عنصرا أساسيا للاستمتاع ببقية حقوق الإنسان الأخرى».وعلى الرغم من أن الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة ليس ملزما قانونيا إلا أنه يحمل وزنا سياسيا وقانونيا كبيرا ويتوقع أن يكون له تأثير واضح في القضايا المناخية المستقبلية على المستوى الدولي.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أحالت إلى المحكمة سؤالين رئيسيين للنظر فيهما حول التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحماية المناخ من انبعاثات الغازات الدفيئة والعواقب القانونية على الدول التي تلحق ضررا بالنظام المناخي لاسيما فيما يتعلق بالدول الجزرية والدول منخفضة الارتفاع المهددة بالغرق.

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