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فابيان ماندون أول طيار يتولى رئاسة الأركان الفرنسية منذ 30 عاما

فابيان ماندون أول طيار يتولى رئاسة الأركان الفرنسية منذ 30 عاما

2025-07-23 11:25:16
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس تعيين رئيس هيئة الأركان الرئاسية الخاصة الجنرال فابيان ماندون رئيسا لأركان الجيش الفرنسي ليخلف بذلك الجنرال تييري بوركار.
وأعرب الوزير على منصة «إكس» عن «الامتنان والشكر للجنرال تييري بوركار الذي خدم فرنسا على أعلى مستوى لمدة 4 سنوات كرئيس لأركان الجيش».
وأضاف: «بقرار من رئيس الجمهورية سيخلفه الجنرال فابيان ماندون».
وماندون هو أول طيار يتولى هذا المنصب منذ الجنرال جان فيليب دوان قبل 30 عاما (بين عامي 1995 و1998).
وأكد الوزير «ثقته التامة في قدرته على مواصلة تحول قواتنا في سياق أمني أكثر تطلبا بحزم وعزم».

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