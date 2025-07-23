فابيان ماندون أول طيار يتولى رئاسة الأركان الفرنسية منذ 30 عاما

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فابيان ماندون أول طيار يتولى رئاسة الأركان الفرنسية منذ 30 عاما
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس تعيين رئيس هيئة الأركان الرئاسية الخاصة الجنرال فابيان ماندون رئيسا لأركان الجيش الفرنسي ليخلف بذلك الجنرال تييري بوركار.
وأعرب الوزير على منصة «إكس» عن «الامتنان والشكر للجنرال تييري بوركار الذي خدم فرنسا على أعلى مستوى لمدة 4 سنوات كرئيس لأركان الجيش».
وأضاف: «بقرار من رئيس الجمهورية سيخلفه الجنرال فابيان ماندون».
وماندون هو أول طيار يتولى هذا المنصب منذ الجنرال جان فيليب دوان قبل 30 عاما (بين عامي 1995 و1998).
وأكد الوزير «ثقته التامة في قدرته على مواصلة تحول قواتنا في سياق أمني أكثر تطلبا بحزم وعزم».
أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس تعيين رئيس هيئة الأركان الرئاسية الخاصة الجنرال فابيان ماندون رئيسا لأركان الجيش الفرنسي ليخلف بذلك الجنرال تييري بوركار.
وأعرب الوزير على منصة «إكس» عن «الامتنان والشكر للجنرال تييري بوركار الذي خدم فرنسا على أعلى مستوى لمدة 4 سنوات كرئيس لأركان الجيش».
وأضاف: «بقرار من رئيس الجمهورية سيخلفه الجنرال فابيان ماندون».
وماندون هو أول طيار يتولى هذا المنصب منذ الجنرال جان فيليب دوان قبل 30 عاما (بين عامي 1995 و1998).
وأكد الوزير «ثقته التامة في قدرته على مواصلة تحول قواتنا في سياق أمني أكثر تطلبا بحزم وعزم».
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