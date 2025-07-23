تايلند تستدعي سفيرها وتطرد السفير الكمبودي في ظل احتدام النزاع الحدودي

طردت تايلند السفير الكمبودي لديها واستدعت مبعوثها إلى بنوم بنه، وذلك بعدما فقد جندي تايلندي ساقه في انفجار لغم أرضي في ظل احتدام النزاع الحدودي بين البلدين.وقال رئيس الوزراء التايلندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي إن تحقيقا أجراه الجيش التايلندي وجد أدلة على أن كمبوديا زرعت ألغاما جديدة في المنطقة المتنازع عليها.وتحول نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بالمثلث الزمردي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس إلى مواجهة عسكرية في مايو الماضي أسفرت عن مقتل جندي كمبودي.ومذاك، يتبادل الطرفان الاتهامات والردود الانتقامية، حيث قيدت تايلند حركة العبور عبر الحدود، فيما علقت كمبوديا بعض الواردات.وأصيب خمسة عناصر من دورية عسكرية تايلندية بانفجار لغم أرضي في منطقة نام يوين في إقليم أوبون راتشاتاني (شمال شرق)، حسبما أفاد الجيش التايلندي.وفي ظل هذه التطورات، وافقت الحكومة على مقترح صادر عن الجيش لإغلاق عدد من المعابر الحدودية، بحسب بيان إعلامي عسكري.وتقرر أيضا «خفض مستوى العلاقات الديبلوماسية من خلال استدعاء السفير التايلندي في كمبوديا وطرد السفير الكمبودي في تايلند».وفقد أحد الجنود ساقه وتعرض آخرين لإصابات في الأذن والصدر إثر الانفجار.وتسبب النزاع الحدودي في توتر الوضع بين بانكوك وبنوم بنه، فأغلقت معابر حدودية وعلقت كمبوديا واردات الغاز والوقود والخضار والفواكه من تايلند.وأثار تأزم العلاقات بين البلدين أزمة سياسية داخلية في تايلند حيث علقت رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا من مهامها ريثما تصدر نتائج تحقيق في سلوكها خلال الأزمة بعدما تحدثت بطريقة اعتبرت غير ملائمة إزاء الجيش خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين تم تسريب مقتطفات منها.وفي المكالمة الهاتفية التي تم تسريبها، خاطبت بايتونغتارن (38 عاما) هون سن (72 عاما) المقرب من آل شيناواترا بلقب «العم»، وهو لقب مجاملة واسع الاستخدام في آسيا، لكن معارضيها رأوا فيه مبالغة في السياق الحالي.والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت عن البدء بتجنيد المدنيين اعتبارا من العام المقبل، محركا بذلك قانونا إلزاميا كان راكدا لفترة طويلة.كذلك، كشف عن زيادة محتملة في النفقات الدفاعية.

MENAFN23072025000130011022ID1109840037