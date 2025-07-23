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تايلند تستدعي سفيرها وتطرد السفير الكمبودي في ظل احتدام النزاع الحدودي
(MENAFN- Al-Anbaa)
طردت تايلند السفير الكمبودي لديها واستدعت مبعوثها إلى بنوم بنه، وذلك بعدما فقد جندي تايلندي ساقه في انفجار لغم أرضي في ظل احتدام النزاع الحدودي بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء التايلندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي إن تحقيقا أجراه الجيش التايلندي وجد أدلة على أن كمبوديا زرعت ألغاما جديدة في المنطقة المتنازع عليها.
وتحول نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بالمثلث الزمردي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس إلى مواجهة عسكرية في مايو الماضي أسفرت عن مقتل جندي كمبودي.
ومذاك، يتبادل الطرفان الاتهامات والردود الانتقامية، حيث قيدت تايلند حركة العبور عبر الحدود، فيما علقت كمبوديا بعض الواردات.
وأصيب خمسة عناصر من دورية عسكرية تايلندية بانفجار لغم أرضي في منطقة نام يوين في إقليم أوبون راتشاتاني (شمال شرق)، حسبما أفاد الجيش التايلندي.
وفي ظل هذه التطورات، وافقت الحكومة على مقترح صادر عن الجيش لإغلاق عدد من المعابر الحدودية، بحسب بيان إعلامي عسكري.
وتقرر أيضا «خفض مستوى العلاقات الديبلوماسية من خلال استدعاء السفير التايلندي في كمبوديا وطرد السفير الكمبودي في تايلند».
وفقد أحد الجنود ساقه وتعرض آخرين لإصابات في الأذن والصدر إثر الانفجار.
وتسبب النزاع الحدودي في توتر الوضع بين بانكوك وبنوم بنه، فأغلقت معابر حدودية وعلقت كمبوديا واردات الغاز والوقود والخضار والفواكه من تايلند.
وأثار تأزم العلاقات بين البلدين أزمة سياسية داخلية في تايلند حيث علقت رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا من مهامها ريثما تصدر نتائج تحقيق في سلوكها خلال الأزمة بعدما تحدثت بطريقة اعتبرت غير ملائمة إزاء الجيش خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين تم تسريب مقتطفات منها.
وفي المكالمة الهاتفية التي تم تسريبها، خاطبت بايتونغتارن (38 عاما) هون سن (72 عاما) المقرب من آل شيناواترا بلقب «العم»، وهو لقب مجاملة واسع الاستخدام في آسيا، لكن معارضيها رأوا فيه مبالغة في السياق الحالي.
والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت عن البدء بتجنيد المدنيين اعتبارا من العام المقبل، محركا بذلك قانونا إلزاميا كان راكدا لفترة طويلة.
كذلك، كشف عن زيادة محتملة في النفقات الدفاعية.
طردت تايلند السفير الكمبودي لديها واستدعت مبعوثها إلى بنوم بنه، وذلك بعدما فقد جندي تايلندي ساقه في انفجار لغم أرضي في ظل احتدام النزاع الحدودي بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء التايلندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي إن تحقيقا أجراه الجيش التايلندي وجد أدلة على أن كمبوديا زرعت ألغاما جديدة في المنطقة المتنازع عليها.
وتحول نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بالمثلث الزمردي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس إلى مواجهة عسكرية في مايو الماضي أسفرت عن مقتل جندي كمبودي.
ومذاك، يتبادل الطرفان الاتهامات والردود الانتقامية، حيث قيدت تايلند حركة العبور عبر الحدود، فيما علقت كمبوديا بعض الواردات.
وأصيب خمسة عناصر من دورية عسكرية تايلندية بانفجار لغم أرضي في منطقة نام يوين في إقليم أوبون راتشاتاني (شمال شرق)، حسبما أفاد الجيش التايلندي.
وفي ظل هذه التطورات، وافقت الحكومة على مقترح صادر عن الجيش لإغلاق عدد من المعابر الحدودية، بحسب بيان إعلامي عسكري.
وتقرر أيضا «خفض مستوى العلاقات الديبلوماسية من خلال استدعاء السفير التايلندي في كمبوديا وطرد السفير الكمبودي في تايلند».
وفقد أحد الجنود ساقه وتعرض آخرين لإصابات في الأذن والصدر إثر الانفجار.
وتسبب النزاع الحدودي في توتر الوضع بين بانكوك وبنوم بنه، فأغلقت معابر حدودية وعلقت كمبوديا واردات الغاز والوقود والخضار والفواكه من تايلند.
وأثار تأزم العلاقات بين البلدين أزمة سياسية داخلية في تايلند حيث علقت رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا من مهامها ريثما تصدر نتائج تحقيق في سلوكها خلال الأزمة بعدما تحدثت بطريقة اعتبرت غير ملائمة إزاء الجيش خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين تم تسريب مقتطفات منها.
وفي المكالمة الهاتفية التي تم تسريبها، خاطبت بايتونغتارن (38 عاما) هون سن (72 عاما) المقرب من آل شيناواترا بلقب «العم»، وهو لقب مجاملة واسع الاستخدام في آسيا، لكن معارضيها رأوا فيه مبالغة في السياق الحالي.
والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت عن البدء بتجنيد المدنيين اعتبارا من العام المقبل، محركا بذلك قانونا إلزاميا كان راكدا لفترة طويلة.
كذلك، كشف عن زيادة محتملة في النفقات الدفاعية.
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