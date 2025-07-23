الصحة العالمية تحذر من ارتفاع الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في غزة

حذّرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع في الوفيات المرتبطة بسوء التغذية الحاد في قطاع غزة، مؤكدة توثيقها وفاة 21 طفلا دون سن الخامسة بسبب الجوع خلال العام الحالي.وقال المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن «مراكز علاج سوء التغذية الحاد في غزة ممتلئة منذ 17 يوليو دون توافر إمدادات طارئة كافية»، مضيفا أن أكثر من مليوني شخص حوصروا في القطاع يواجهون الموت من «التجويع الخانق» إلى جانب القصف والدمار المستمر.وأكد غيبريسوس أن أزمة الجوع تتسارع بسبب انهيار خطوط المساعدات والحصار الكامل على دخول المساعدات الإنسانية والتجارية ما جعل الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين غير قادرين على توصيل أي طعام لقطاع غزة لمدة 80 يوما متتالية منذ مارس حتى منتصف مايو 2025.وأشار في الوقت ذاته إلى أن معدلات سوء التغذية الحاد عالميا تتجاوز 10%، وأن أكثر من 20% من النساء الحوامل والمرضعات اللاتي تم فحصهن يعانين من سوء التغذية الشديد.وحذر أيضا من أن مواقع توزيع الغذاء أصبحت أماكن للموت، مؤكدا أنه في الفترة من 27 مايو إلى 21 الجاري أعلنت السلطات الصحية استشهاد 1026 شخصا في غزة أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من هذه المواقع.وأضاف غيبريسوس أن 95% من الأسر في غزة يواجهون نقصا حادا في المياه، إذ يقل الوصول اليومي للمياه بكثير من الحد الأدنى اللازم للشرب والطهي والنظافة.ولفت إلى أن نحو 90% من أراضي غزة تخضع الآن لأوامر إخلاء أو ضمن مناطق عسكرية للاحتلال، في حين تتعرض المستشفيات لهجمات متكررة والعديد منها أصبح خارج الخدمة.من جانبه، أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن، أن المنظمة سجلت في يوليو الجاري أكثر من خمسة آلاف طفل ببرامج علاج سوء التغذية من بينهم 880 طفلا يعانون من سوء تغذية حاد كارثي.وذكر بيبركورن أن عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في عام 2025 يقترب من 30 ألف حالة، مشددا على أن العدد المسجل يعكس شدة الأزمة خاصة في ظل محدودية التقارير وصعوبة جمع البيانات في الظروف الحالية.

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