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الصحة العالمية تحذر من ارتفاع الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في غزة
(MENAFN- Al-Anbaa)
حذّرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع في الوفيات المرتبطة بسوء التغذية الحاد في قطاع غزة، مؤكدة توثيقها وفاة 21 طفلا دون سن الخامسة بسبب الجوع خلال العام الحالي.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن «مراكز علاج سوء التغذية الحاد في غزة ممتلئة منذ 17 يوليو دون توافر إمدادات طارئة كافية»، مضيفا أن أكثر من مليوني شخص حوصروا في القطاع يواجهون الموت من «التجويع الخانق» إلى جانب القصف والدمار المستمر.
وأكد غيبريسوس أن أزمة الجوع تتسارع بسبب انهيار خطوط المساعدات والحصار الكامل على دخول المساعدات الإنسانية والتجارية ما جعل الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين غير قادرين على توصيل أي طعام لقطاع غزة لمدة 80 يوما متتالية منذ مارس حتى منتصف مايو 2025.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن معدلات سوء التغذية الحاد عالميا تتجاوز 10%، وأن أكثر من 20% من النساء الحوامل والمرضعات اللاتي تم فحصهن يعانين من سوء التغذية الشديد.
وحذر أيضا من أن مواقع توزيع الغذاء أصبحت أماكن للموت، مؤكدا أنه في الفترة من 27 مايو إلى 21 الجاري أعلنت السلطات الصحية استشهاد 1026 شخصا في غزة أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من هذه المواقع.
وأضاف غيبريسوس أن 95% من الأسر في غزة يواجهون نقصا حادا في المياه، إذ يقل الوصول اليومي للمياه بكثير من الحد الأدنى اللازم للشرب والطهي والنظافة.
ولفت إلى أن نحو 90% من أراضي غزة تخضع الآن لأوامر إخلاء أو ضمن مناطق عسكرية للاحتلال، في حين تتعرض المستشفيات لهجمات متكررة والعديد منها أصبح خارج الخدمة.
من جانبه، أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن، أن المنظمة سجلت في يوليو الجاري أكثر من خمسة آلاف طفل ببرامج علاج سوء التغذية من بينهم 880 طفلا يعانون من سوء تغذية حاد كارثي.
وذكر بيبركورن أن عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في عام 2025 يقترب من 30 ألف حالة، مشددا على أن العدد المسجل يعكس شدة الأزمة خاصة في ظل محدودية التقارير وصعوبة جمع البيانات في الظروف الحالية.
حذّرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع في الوفيات المرتبطة بسوء التغذية الحاد في قطاع غزة، مؤكدة توثيقها وفاة 21 طفلا دون سن الخامسة بسبب الجوع خلال العام الحالي.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن «مراكز علاج سوء التغذية الحاد في غزة ممتلئة منذ 17 يوليو دون توافر إمدادات طارئة كافية»، مضيفا أن أكثر من مليوني شخص حوصروا في القطاع يواجهون الموت من «التجويع الخانق» إلى جانب القصف والدمار المستمر.
وأكد غيبريسوس أن أزمة الجوع تتسارع بسبب انهيار خطوط المساعدات والحصار الكامل على دخول المساعدات الإنسانية والتجارية ما جعل الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين غير قادرين على توصيل أي طعام لقطاع غزة لمدة 80 يوما متتالية منذ مارس حتى منتصف مايو 2025.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن معدلات سوء التغذية الحاد عالميا تتجاوز 10%، وأن أكثر من 20% من النساء الحوامل والمرضعات اللاتي تم فحصهن يعانين من سوء التغذية الشديد.
وحذر أيضا من أن مواقع توزيع الغذاء أصبحت أماكن للموت، مؤكدا أنه في الفترة من 27 مايو إلى 21 الجاري أعلنت السلطات الصحية استشهاد 1026 شخصا في غزة أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من هذه المواقع.
وأضاف غيبريسوس أن 95% من الأسر في غزة يواجهون نقصا حادا في المياه، إذ يقل الوصول اليومي للمياه بكثير من الحد الأدنى اللازم للشرب والطهي والنظافة.
ولفت إلى أن نحو 90% من أراضي غزة تخضع الآن لأوامر إخلاء أو ضمن مناطق عسكرية للاحتلال، في حين تتعرض المستشفيات لهجمات متكررة والعديد منها أصبح خارج الخدمة.
من جانبه، أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن، أن المنظمة سجلت في يوليو الجاري أكثر من خمسة آلاف طفل ببرامج علاج سوء التغذية من بينهم 880 طفلا يعانون من سوء تغذية حاد كارثي.
وذكر بيبركورن أن عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في عام 2025 يقترب من 30 ألف حالة، مشددا على أن العدد المسجل يعكس شدة الأزمة خاصة في ظل محدودية التقارير وصعوبة جمع البيانات في الظروف الحالية.
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