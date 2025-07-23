حماس ترد على مقترح الهدنة وتدعو إلى إنهاء التجويع والكنيست يصوت للسيطرة على الضفة المحتلة وغور الأردن

أكد مصدران فلسطينيان مطلعان على سير المفاوضات أمس أن حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) سلمت الوسطاء ردها على مقترح الهدنة في قطاع غزة، وقد تضمن تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل.

وقال أحد المصدرين لوكالة فرانس برس: «سلمت حماس وفصائل المقاومة للوسطاء الرد على المقترح المقدم لها من الوسطاء مع تضمينه تعديلات للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف ان رد حماس «عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم».

وأكد مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات أن رد حماس «إيجابي»، مؤكدا مضمون كلام المصدر الأول. وأوضح أن الرد «يتضمن أيضا المطالبة بتعديلات على خرائط الانسحاب الإسرائيلي». وطالبت الحركة بأن «تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال وجنوب القطاع)، مع بقاء قوات عسكرية كحد أقصى بعمق 800 متر في جميع المناطق الحدودية الشرقية والشمالية الحدودية للقطاع».

وذكر أن «حماس طالبت بزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي».

وأشار إلى أن المفاوضات «ستتواصل حتى الوصول إلى اتفاق نهائي».

إلى ذلك، دعت (حماس) أمس جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى أوسع حراك شعبي وجماهيري في مختلف عواصم ومدن العالم، أيام الجمعة والسبت والأحد وكل الأيام القادمة، حتى إنهاء الحصار والمجاعة المفروضة على قطاع غزة.

وأكدت «حماس» - في بيان صحافي - أن ما يجري في غزة هو «لحظة فاصلة في الضمير الإنساني» تتطلب هبة عالمية لوقف حرب الإبادة والتجويع التي تنفذها إسرائيل بحق أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين منذ نحو 10 أشهر.

ودعت «حماس» إلى مظاهرات واعتصامات ومسيرات غضب أمام سفارات الاحتلال الإسرائيلي والسفارات الأميركية، وفي الساحات العامة والجامعات وعلى جميع المنصات الإعلامية، للتنديد بجريمة التجويع التي تنفذ بصورة ممنهجة، مطالبة برفع الصوت العالمي الموحد «أوقفوا جريمة التجويع».

في الأثناء، حذرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية أمس من خطر تفشي «مجاعة جماعية» في غزة، فيما أعلنت الولايات المتحدة أن المبعوث ستيف ويتكوف سيعقد في أوروبا محادثات تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على «ممر» للمساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقالت المنظمات غير الحكومية ومن بينها «أطباء بلا حدود»، و«منظمة العفو الدولية»، و«أوكسفام إنترناشونال» وفروع من منظمتي «أطباء العالم» و«كاريتاس» إنه «مع انتشار مجاعة جماعية في قطاع غزة، يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال».

ودعت المنظمات في بيانها المشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح كل المعابر البرية للقطاع، وضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية إليه.

وقالت المنظمات الإنسانية في بيانها إنه «خارج قطاع غزة مباشرة، في المستودعات - وحتى داخله - لاتزال أطنان من الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والوقود غير مستخدمة، في ظل عدم السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إليها أو تسليمها».

من جهته، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبوسلمية لوكالة فرانس برس أمس أنه في 24 ساعة توفي 21 شخصا جراء «سوء التغذية والمجاعة» التي تتوسع دائرتها في غزة.

وأكد أبوسلمية أن القطاع الصحي يشهد تسجيل «عشرات الحالات المرضية والهزال من المجوعين الذين يصلون إلى المستشفيات من الفئات كافة».

وأشار إلى أن هذا يحدث في وقت «تعجز طواقمنا الطبية عن التعامل مع الأعداد المتزايدة، والطواقم الطبية أيضا يعانون من قلة الطعام والجوع، والهزال والتعب والإعياء الشديد».

صوت البرلمان «الكنيست» الإسرائيلي لصالح مشروع قانون لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، وذلك في خطوة تمهد لضمها إلى إسرائيل، وهو ما يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، ان مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة «الكنيست»، وقد حظي بدعم صريح من وزراء بارزين، منهم: وزير الطاقة إيلي كوهين الذي وصف القرار بـ «التاريخي» و«قد حان وقته».

وقدم مشروع القانون النواب في «الكنيست»: سيمحا روتمان من حزب «الصهيونية الدينية»، وليمور سون هار ميليش من حزب «القوة اليهودية»، ودان إيلوز من حزب «الليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضحت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن المشروع يعتبر «إعلان موقف فقط» وليس له أي قوة قانونية ملزمة للحكومة، ولكنه «يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا».

ميدانيا، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، مجزرة جديدة في مدينة غزة، وقصفت بكثافة على دير البلح وسط القطاع في إطار التوغل البري الذي بدأته قبل أيام.

وقالت مصادر المستشفيات في غزة إن 7 استشهدوا وأصيب أكثر من 15 في غارة استهدفت شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي أطفالا مصابين أثناء نقلهم إلى المستشفى. كما قصفت قوات الاحتلال خيمة نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة آخرين.

وقالت مصادر طبية فلسطينية. وفق قناة الجزيرة القطرية، إن قوات الاحتلال استهدفت سيارة تقل مسعفين في محيط مستشفى حمد شمال غربي مدينة غزة، مما أسفر عن إصابة عدد منهم.

وفي تطور متزامن، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر أمس عمليات نسف جديدة للمنازل في المناطق الشرقية لمدينة غزة ومنها حي التفاح.

وأعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 17 فلسطينيا على الأقل أمس جراء غارات إسرائيلية.

«الصحة العالمية» تُحذّر من ارتفاع الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في غزة

جنيڤ ـ كونا: حذّرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع في الوفيات المرتبطة بسوء التغذية الحاد في قطاع غزة، مؤكدة توثيقها وفاة 21 طفلا دون سن الخامسة بسبب الجوع خلال العام الحالي.وقال المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي في جنيڤ، إن «مراكز علاج سوء التغذية الحاد في غزة ممتلئة منذ 17 يوليو دون توافر إمدادات طارئة كافية»، مضيفا أن أكثر من مليوني شخص حوصروا في القطاع يواجهون الموت من «التجويع الخانق» إلى جانب القصف والدمار المستمر.وأكد غيبريسوس أن أزمة الجوع تتسارع بسبب انهيار خطوط المساعدات والحصار الكامل على دخول المساعدات الإنسانية والتجارية ما جعل الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين غير قادرين على توصيل أي طعام لقطاع غزة لمدة 80 يوما متتالية منذ مارس حتى منتصف مايو 2025.وأشار في الوقت ذاته إلى أن معدلات سوء التغذية الحاد عالميا تتجاوز 10%، وأن أكثر من 20% من النساء الحوامل والمرضعات اللاتي تم فحصهن يعانين من سوء التغذية الشديد.وحذر أيضا من أن مواقع توزيع الغذاء أصبحت أماكن للموت، مؤكدا أنه في الفترة من 27 مايو إلى 21 الجاري أعلنت السلطات الصحية استشهاد 1026 شخصا في غزة أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من هذه المواقع.وأضاف غيبريسوس أن 95% من الأسر في غزة يواجهون نقصا حادا في المياه، إذ يقل الوصول اليومي للمياه بكثير من الحد الأدنى اللازم للشرب والطهي والنظافة.ولفت إلى أن نحو 90% من أراضي غزة تخضع الآن لأوامر إخلاء أو ضمن مناطق عسكرية للاحتلال، في حين تتعرض المستشفيات لهجمات متكررة والعديد منها أصبح خارج الخدمة.من جانبه، أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن، أن المنظمة سجلت في يوليو الجاري أكثر من خمسة آلاف طفل ببرامج علاج سوء التغذية من بينهم 880 طفلا يعانون من سوء تغذية حاد كارثي.وذكر بيبركورن أن عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في عام 2025 يقترب من 30 ألف حالة، مشددا على أن العدد المسجل يعكس شدة الأزمة خاصة في ظل محدودية التقارير وصعوبة جمع البيانات في الظروف الحالية.