حماس ترد على مقترح الهدنة وتدعو إلى إنهاء التجويع والكنيست يصوت للسيطرة على الضفة المحتلة وغور الأردن

حماس ترد على مقترح الهدنة وتدعو إلى إنهاء التجويع والكنيست يصوت للسيطرة على الضفة المحتلة وغور الأردن
أكد مصدران فلسطينيان مطلعان على سير المفاوضات أمس أن حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) سلمت الوسطاء ردها على مقترح الهدنة في قطاع غزة، وقد تضمن تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل.
وقال أحد المصدرين لوكالة فرانس برس: «سلمت حماس وفصائل المقاومة للوسطاء الرد على المقترح المقدم لها من الوسطاء مع تضمينه تعديلات للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم».
وأضاف ان رد حماس «عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم».
وأكد مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات أن رد حماس «إيجابي»، مؤكدا مضمون كلام المصدر الأول. وأوضح أن الرد «يتضمن أيضا المطالبة بتعديلات على خرائط الانسحاب الإسرائيلي». وطالبت الحركة بأن «تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال وجنوب القطاع)، مع بقاء قوات عسكرية كحد أقصى بعمق 800 متر في جميع المناطق الحدودية الشرقية والشمالية الحدودية للقطاع».
وذكر أن «حماس طالبت بزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي».
وأشار إلى أن المفاوضات «ستتواصل حتى الوصول إلى اتفاق نهائي».
إلى ذلك، دعت (حماس) أمس جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى أوسع حراك شعبي وجماهيري في مختلف عواصم ومدن العالم، أيام الجمعة والسبت والأحد وكل الأيام القادمة، حتى إنهاء الحصار والمجاعة المفروضة على قطاع غزة.
وأكدت «حماس» - في بيان صحافي - أن ما يجري في غزة هو «لحظة فاصلة في الضمير الإنساني» تتطلب هبة عالمية لوقف حرب الإبادة والتجويع التي تنفذها إسرائيل بحق أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين منذ نحو 10 أشهر.
ودعت «حماس» إلى مظاهرات واعتصامات ومسيرات غضب أمام سفارات الاحتلال الإسرائيلي والسفارات الأميركية، وفي الساحات العامة والجامعات وعلى جميع المنصات الإعلامية، للتنديد بجريمة التجويع التي تنفذ بصورة ممنهجة، مطالبة برفع الصوت العالمي الموحد «أوقفوا جريمة التجويع».
في الأثناء، حذرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية أمس من خطر تفشي «مجاعة جماعية» في غزة، فيما أعلنت الولايات المتحدة أن المبعوث ستيف ويتكوف سيعقد في أوروبا محادثات تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على «ممر» للمساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقالت المنظمات غير الحكومية ومن بينها «أطباء بلا حدود»، و«منظمة العفو الدولية»، و«أوكسفام إنترناشونال» وفروع من منظمتي «أطباء العالم» و«كاريتاس» إنه «مع انتشار مجاعة جماعية في قطاع غزة، يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال».
ودعت المنظمات في بيانها المشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح كل المعابر البرية للقطاع، وضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية إليه.
وقالت المنظمات الإنسانية في بيانها إنه «خارج قطاع غزة مباشرة، في المستودعات - وحتى داخله - لاتزال أطنان من الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والوقود غير مستخدمة، في ظل عدم السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إليها أو تسليمها».
من جهته، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبوسلمية لوكالة فرانس برس أمس أنه في 24 ساعة توفي 21 شخصا جراء «سوء التغذية والمجاعة» التي تتوسع دائرتها في غزة.
وأكد أبوسلمية أن القطاع الصحي يشهد تسجيل «عشرات الحالات المرضية والهزال من المجوعين الذين يصلون إلى المستشفيات من الفئات كافة».
وأشار إلى أن هذا يحدث في وقت «تعجز طواقمنا الطبية عن التعامل مع الأعداد المتزايدة، والطواقم الطبية أيضا يعانون من قلة الطعام والجوع، والهزال والتعب والإعياء الشديد».
صوت البرلمان «الكنيست» الإسرائيلي لصالح مشروع قانون لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، وذلك في خطوة تمهد لضمها إلى إسرائيل، وهو ما يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، ان مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة «الكنيست»، وقد حظي بدعم صريح من وزراء بارزين، منهم: وزير الطاقة إيلي كوهين الذي وصف القرار بـ «التاريخي» و«قد حان وقته».
وقدم مشروع القانون النواب في «الكنيست»: سيمحا روتمان من حزب «الصهيونية الدينية»، وليمور سون هار ميليش من حزب «القوة اليهودية»، ودان إيلوز من حزب «الليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضحت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن المشروع يعتبر «إعلان موقف فقط» وليس له أي قوة قانونية ملزمة للحكومة، ولكنه «يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا».
ميدانيا، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، مجزرة جديدة في مدينة غزة، وقصفت بكثافة على دير البلح وسط القطاع في إطار التوغل البري الذي بدأته قبل أيام.
وقالت مصادر المستشفيات في غزة إن 7 استشهدوا وأصيب أكثر من 15 في غارة استهدفت شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.
وأظهرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي أطفالا مصابين أثناء نقلهم إلى المستشفى. كما قصفت قوات الاحتلال خيمة نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة آخرين.
وقالت مصادر طبية فلسطينية. وفق قناة الجزيرة القطرية، إن قوات الاحتلال استهدفت سيارة تقل مسعفين في محيط مستشفى حمد شمال غربي مدينة غزة، مما أسفر عن إصابة عدد منهم.
وفي تطور متزامن، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر أمس عمليات نسف جديدة للمنازل في المناطق الشرقية لمدينة غزة ومنها حي التفاح.
وأعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 17 فلسطينيا على الأقل أمس جراء غارات إسرائيلية.
«الصحة العالمية» تُحذّر من ارتفاع الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في غزةجنيڤ ـ كونا: حذّرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع في الوفيات المرتبطة بسوء التغذية الحاد في قطاع غزة، مؤكدة توثيقها وفاة 21 طفلا دون سن الخامسة بسبب الجوع خلال العام الحالي.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي في جنيڤ، إن «مراكز علاج سوء التغذية الحاد في غزة ممتلئة منذ 17 يوليو دون توافر إمدادات طارئة كافية»، مضيفا أن أكثر من مليوني شخص حوصروا في القطاع يواجهون الموت من «التجويع الخانق» إلى جانب القصف والدمار المستمر.
وأكد غيبريسوس أن أزمة الجوع تتسارع بسبب انهيار خطوط المساعدات والحصار الكامل على دخول المساعدات الإنسانية والتجارية ما جعل الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين غير قادرين على توصيل أي طعام لقطاع غزة لمدة 80 يوما متتالية منذ مارس حتى منتصف مايو 2025.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن معدلات سوء التغذية الحاد عالميا تتجاوز 10%، وأن أكثر من 20% من النساء الحوامل والمرضعات اللاتي تم فحصهن يعانين من سوء التغذية الشديد.
وحذر أيضا من أن مواقع توزيع الغذاء أصبحت أماكن للموت، مؤكدا أنه في الفترة من 27 مايو إلى 21 الجاري أعلنت السلطات الصحية استشهاد 1026 شخصا في غزة أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من هذه المواقع.
وأضاف غيبريسوس أن 95% من الأسر في غزة يواجهون نقصا حادا في المياه، إذ يقل الوصول اليومي للمياه بكثير من الحد الأدنى اللازم للشرب والطهي والنظافة.
ولفت إلى أن نحو 90% من أراضي غزة تخضع الآن لأوامر إخلاء أو ضمن مناطق عسكرية للاحتلال، في حين تتعرض المستشفيات لهجمات متكررة والعديد منها أصبح خارج الخدمة.
من جانبه، أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن، أن المنظمة سجلت في يوليو الجاري أكثر من خمسة آلاف طفل ببرامج علاج سوء التغذية من بينهم 880 طفلا يعانون من سوء تغذية حاد كارثي.
وذكر بيبركورن أن عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في عام 2025 يقترب من 30 ألف حالة، مشددا على أن العدد المسجل يعكس شدة الأزمة خاصة في ظل محدودية التقارير وصعوبة جمع البيانات في الظروف الحالية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الابتكار من أجل النمو: HELI تتألق في معرض السعودية للتخزين والخدمات اللوجستية 2025
بدور القاسمي: ملتزمون بحماية الحقوق الإبداعية وتعزيز الوصول إلى المعرفة والابتكار
حماية الإنترنت من أجل مستقبل مستدام: جروب-آي بي تطلق تقريرها الافتتاحي حول الاستدامة
البرازيل تنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
"كونغرس العربية والصناعات الإبداعية" في أبوظبي ينطلق 14 سبتمبر
"أبوظبي للثقافة" و"الصناعات الفرنسية" تعززان التبادل المعرفي