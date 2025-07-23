إيران لا توجد أي خطط حاليا لإجراء محادثات مع أميركا

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إيران لا توجد أي خطط حاليا لإجراء محادثات مع أميركا
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران لا تملك في الوقت الراهن أي خطة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث، والمقرر عقدها الجمعة في إسطنبول على مستوى مساعدي الوزراء.
وحذر بقائي، في تصريحات أمس، من تكرار «التجارب المريرة» في المفاوضات السابقة، وفق وصفه، مؤكدا أن طهران تضع مصالح وحقوق الشعب الإيراني في صدارة أولوياتها.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح في وقت سابق بأن بلاده «تتابع حقوقها بقوة أكثر من السابق»، مشددا على أن «يد إيران مليئة» في هذه المفاوضات.
وأكد عراقجي أن شروط بلاده لعقد مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، تعتمد بالدرجة الأولى على رفع العقوبات، واحترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وذلك قبل بحث مسألة تفعيل آلية «سناب باك» المقررة في أكتوبر.
ونقل عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يعقوب رضا زاده عن عراقجي قوله إنه ستعقد محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية الجمعة في إسطنبول، على مستوى نواب وزراء الخارجية، وفق وكالة «إرنا» الإيرانية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران لا تملك في الوقت الراهن أي خطة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث، والمقرر عقدها الجمعة في إسطنبول على مستوى مساعدي الوزراء.
وحذر بقائي، في تصريحات أمس، من تكرار «التجارب المريرة» في المفاوضات السابقة، وفق وصفه، مؤكدا أن طهران تضع مصالح وحقوق الشعب الإيراني في صدارة أولوياتها.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح في وقت سابق بأن بلاده «تتابع حقوقها بقوة أكثر من السابق»، مشددا على أن «يد إيران مليئة» في هذه المفاوضات.
وأكد عراقجي أن شروط بلاده لعقد مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، تعتمد بالدرجة الأولى على رفع العقوبات، واحترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وذلك قبل بحث مسألة تفعيل آلية «سناب باك» المقررة في أكتوبر.
ونقل عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يعقوب رضا زاده عن عراقجي قوله إنه ستعقد محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية الجمعة في إسطنبول، على مستوى نواب وزراء الخارجية، وفق وكالة «إرنا» الإيرانية.
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