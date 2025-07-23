إيران لا توجد أي خطط حاليا لإجراء محادثات مع أميركا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران لا تملك في الوقت الراهن أي خطة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث، والمقرر عقدها الجمعة في إسطنبول على مستوى مساعدي الوزراء.وحذر بقائي، في تصريحات أمس، من تكرار «التجارب المريرة» في المفاوضات السابقة، وفق وصفه، مؤكدا أن طهران تضع مصالح وحقوق الشعب الإيراني في صدارة أولوياتها.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح في وقت سابق بأن بلاده «تتابع حقوقها بقوة أكثر من السابق»، مشددا على أن «يد إيران مليئة» في هذه المفاوضات.وأكد عراقجي أن شروط بلاده لعقد مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، تعتمد بالدرجة الأولى على رفع العقوبات، واحترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وذلك قبل بحث مسألة تفعيل آلية «سناب باك» المقررة في أكتوبر.ونقل عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يعقوب رضا زاده عن عراقجي قوله إنه ستعقد محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية الجمعة في إسطنبول، على مستوى نواب وزراء الخارجية، وفق وكالة «إرنا» الإيرانية.

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