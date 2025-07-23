رئيس الوزراء الياباني يؤكد عزمه على البقاء في منصبه لمنع الفراغ السياسي

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رئيس الوزراء الياباني يؤكد عزمه على البقاء في منصبه لمنع الفراغ السياسي
(MENAFN- Al-Anbaa)
أكد رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، أمس عزمه على البقاء في منصبه، نافيا تقارير تفيد بأنه ينوي تقديم استقالته قريبا، وشدد على ضرورة تجنب حدوث فراغ سياسي.
وقال إيشيبا، في حديثه للصحافيين بعد اجتماعه مع شخصيات بارزة من الحزب الليبرالي الديموقراطي، إنهم لم يناقشوا مسألة استقالته على الإطلاق، مضيفا أن «هذه التقارير لا أساس لها من الصحة».
ويواجه إيشيبا مرحلة سياسية حرجة حيث تمثل حالة الاستياء داخل حزبه الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، تهديدا لقيادته، وذلك بعد المراجعة الداخلية للحزب بشأن هزيمته الساحقة في انتخابات مجلس المستشارين التي أجريت حديثا. وذكرت صحيفة «ماينيتشي»، في وقت سابق من أمس، أن إيشيبا أبلغ مساعديه المقربين اعتزامه التنحي عن منصبه في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس.
أكد رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، أمس عزمه على البقاء في منصبه، نافيا تقارير تفيد بأنه ينوي تقديم استقالته قريبا، وشدد على ضرورة تجنب حدوث فراغ سياسي.
وقال إيشيبا، في حديثه للصحافيين بعد اجتماعه مع شخصيات بارزة من الحزب الليبرالي الديموقراطي، إنهم لم يناقشوا مسألة استقالته على الإطلاق، مضيفا أن «هذه التقارير لا أساس لها من الصحة».
ويواجه إيشيبا مرحلة سياسية حرجة حيث تمثل حالة الاستياء داخل حزبه الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، تهديدا لقيادته، وذلك بعد المراجعة الداخلية للحزب بشأن هزيمته الساحقة في انتخابات مجلس المستشارين التي أجريت حديثا. وذكرت صحيفة «ماينيتشي»، في وقت سابق من أمس، أن إيشيبا أبلغ مساعديه المقربين اعتزامه التنحي عن منصبه في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس.
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