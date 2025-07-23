  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رئيس الوزراء الياباني يؤكد عزمه على البقاء في منصبه لمنع الفراغ السياسي

رئيس الوزراء الياباني يؤكد عزمه على البقاء في منصبه لمنع الفراغ السياسي

2025-07-23 11:25:15
(MENAFN- Al-Anbaa)

أكد رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، أمس عزمه على البقاء في منصبه، نافيا تقارير تفيد بأنه ينوي تقديم استقالته قريبا، وشدد على ضرورة تجنب حدوث فراغ سياسي.
وقال إيشيبا، في حديثه للصحافيين بعد اجتماعه مع شخصيات بارزة من الحزب الليبرالي الديموقراطي، إنهم لم يناقشوا مسألة استقالته على الإطلاق، مضيفا أن «هذه التقارير لا أساس لها من الصحة».
ويواجه إيشيبا مرحلة سياسية حرجة حيث تمثل حالة الاستياء داخل حزبه الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، تهديدا لقيادته، وذلك بعد المراجعة الداخلية للحزب بشأن هزيمته الساحقة في انتخابات مجلس المستشارين التي أجريت حديثا. وذكرت صحيفة «ماينيتشي»، في وقت سابق من أمس، أن إيشيبا أبلغ مساعديه المقربين اعتزامه التنحي عن منصبه في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس.

MENAFN23072025000130011022ID1109840033

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث