رئيس الوزراء الياباني يؤكد عزمه على البقاء في منصبه لمنع الفراغ السياسي

أكد رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، أمس عزمه على البقاء في منصبه، نافيا تقارير تفيد بأنه ينوي تقديم استقالته قريبا، وشدد على ضرورة تجنب حدوث فراغ سياسي.وقال إيشيبا، في حديثه للصحافيين بعد اجتماعه مع شخصيات بارزة من الحزب الليبرالي الديموقراطي، إنهم لم يناقشوا مسألة استقالته على الإطلاق، مضيفا أن «هذه التقارير لا أساس لها من الصحة».ويواجه إيشيبا مرحلة سياسية حرجة حيث تمثل حالة الاستياء داخل حزبه الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، تهديدا لقيادته، وذلك بعد المراجعة الداخلية للحزب بشأن هزيمته الساحقة في انتخابات مجلس المستشارين التي أجريت حديثا. وذكرت صحيفة «ماينيتشي»، في وقت سابق من أمس، أن إيشيبا أبلغ مساعديه المقربين اعتزامه التنحي عن منصبه في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس.

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